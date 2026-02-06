España

El comunicado de Francisco de Borbón en el que niega “cualquier vinculación con actividades ilícitas”

Tras días de silencio, el empresario se ha pronunciado sobre su detención, asegurando que la causa no implica cargos formales ni imputaciones

Guardar
Francisco de Borbón, en imagen
Francisco de Borbón, en imagen de archivo (Europa Press)

El empresario Francisco de Borbón von Hardenberg ha hecho público este viernes un comunicado en el que responde a las informaciones que lo vinculan con una supuesta trama de narcotráfico y blanqueo. En el documento, difundido “para difusión inmediata”, Borbón recalca que la investigación judicial abierta es “de carácter estrictamente preliminar”, subrayando que “en modo alguno comporta la existencia de cargos, imputaciones formales, conclusiones ni determinaciones definitivas de ningún tipo”.

En su respuesta oficial, Francisco insiste en su plena colaboración con la justicia: “He prestado plena y absoluta colaboración con las autoridades competentes, aportando toda la información de la que dispongo con el fin de facilitar el adecuado esclarecimiento de los hechos”. Subraya que este proceso se ha desarrollado “desde el máximo respeto al marco legal vigente y con plena confianza en que el procedimiento se llevará a cabo con el rigor, la objetividad y las garantías propias del Estado de Derecho”.

De forma categórica, el empresario niega los señalamientos que lo implican en delitos: “Niego cualquier vinculación con actividades ilícitas de cualquier tipo, sostengo la integridad de mi actuación y rechazo cualquier insinuación en sentido contrario”.

Francisco de Borbón abandona la
Francisco de Borbón abandona la Audiencia Nacional tras su puesta en libertad con medidas cautelares. (Europa Press)

Uno de los puntos centrales del comunicado es la desmentida a las informaciones sobre empresas tecnológicas y bancarias señaladas en la investigación. Borbón explica: “Las entidades mencionadas en las informaciones publicadas (BE Bank, ET Bank y VXL Bank) nunca han contado con licencia bancaria para operar en ningún país, por lo que resulta imposible que hayan llevado a cabo actividad bancaria alguna”. Agrega que no tuvo “vinculación ni participación alguna en los siguientes proyectos”.

Detalla que BE Bank “es una página web sin registro como empresa, y en consecuencia carece de cualquier carácter de banco real”. Sobre ET Bank y VXL Bank, precisa que “fueron proyectos de banco digital que nunca consiguieron una licencia”, y por lo tanto jamás iniciaron operaciones.

La respuesta también aborda el caso de ET Finntech, para aclarar que “fue una empresa de desarrollo de software y no de criptomoneda”. Borbón recuerda que “operar en sectores regulados como la banca o los servicios de criptomonedas requiere una licencia específica”, algo que ninguna de estas entidades poseía ni buscaba, ya que “no estaban concebidas para ese fin”.

El comunicado cierra advirtiendo que “las aclaraciones formuladas en este comunicado se limitan a los puntos específicamente expuestos; la omisión de otras cuestiones divulgadas no debe entenderse como confirmación de su veracidad ni como ausencia de error”.

Francisco De Borbón. (Europa
Francisco De Borbón. (Europa Press)

Los hechos que investiga la Justicia

El pasado día 4 el juez de la Audiencia Nacional ha acordado la libertad bajo fianza de 50.000 euros para Francisco de Borbón, el sobrino lejano del rey Juan Carlos I, por lo que tendrá prohibido abandonar España, deberá comparecer semanalmente ante el juzgado, según ha informado Europa Press.

Además, ha visto su pasaporte retirado tras ser detenido el martes por su supuesta participación en un caso de blanqueo de capitales relacionado con una investigación de la Policía a un exjefe de la UDEF al que se le incautaron más de 20 millones de euros en efectivo emparedados en su domicilio.

La investigación, que se aceleró tras el descubrimiento de 13 toneladas de cocaína en el puerto de Algeciras (Cádiz) en octubre de 2024, considerado el mayor alijo de esta droga en España y el segundo de Europa, apunta a una presunta organización criminal dedicada al tráfico de cocaína, en la que el exjefe de la UDEF Óscar Sánchez Gil habría desempeñado un papel clave, de acuerdo con fuentes recogidas por El País.

Temas Relacionados

Juan Carlos ICasas RealesCasa Real EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-noticias

Últimas Noticias

“Un asesinato muy merecido”: la Universidad de Valladolid despide al profesor que justificó el asesinato de un joven que murió de un puñetazo en Burgos

El aparente motivo que suscitó la agresión es que Sergio Delgado provenía de la capital castellana. El acusado dice que no se acuerda de nada porque estaba borracho

“Un asesinato muy merecido”: la

Podemos confirma que votará a favor del escudo social a pesar de considerar una “chapuza” del Gobierno el “troceo” del decreto

Irene Montero ha confirmado en una entrevista en TVE que su formación apoyará en el Congreso la medida

Podemos confirma que votará a

La ciencia lo confirma: no existe ningún piercing que cure las migrañas

Los expertos señalan que la perforación no traerá ningún tipo de mejora y es recomendable ponerse en manos de un profesional de la salud

La ciencia lo confirma: no

Última hora de la borrasca Leonardo, en directo | Miles de personas permanecen desalojadas en Extremadura y Andalucía, con todos los vecinos de Grazalema evacuados

El río Guadalquivir ha superado los cinco metros de altura a su paso por Córdoba, duplicando el nivel rojo de riesgo de desbordamiento, por lo que han sido desalojadas cerca de 400 familias

Última hora de la borrasca

Carlos Cenalmor, psiquiatra: “Se habla mucho de poner límites a lo demás, pero qué hay de ponerte límites a ti mismo”

El autocuidado implica también permitirse descansar, salir de la espiral de trabajo interminable y evitar la autoexigencia excesiva

Carlos Cenalmor, psiquiatra: “Se habla
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Podemos confirma que votará a

Podemos confirma que votará a favor del escudo social a pesar de considerar una “chapuza” del Gobierno el “troceo” del decreto

Rodalies prevé la recuperación de sus líneas en dos semanas, pero mantendrá la velocidad baja hasta abril

El PP archivó la denuncia por acoso sexual contra el alcalde de Móstoles sin convocar a la víctima ni a los testigos

El cameo desechado de la próxima película de ‘Torrente’: Santiago Segura quería a Koldo y a Ábalos con chistorras y prostitutas

Un padre consigue dejar de pagar la manutención a su hija mayor de edad por falta de relación y recupera el uso de vivienda al convivir en ella su exmujer con una nueva pareja

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Por qué un billete de AVE te cuesta 100 euros y otro 11: Renfe funciona igual que el precio de los aviones y los hoteles

El negocio de las flores sitúa a España como el decimotercer exportador mundial, con ingresos que rondan los 60 M€

Hacienda se queda con casi la mitad del mayor bote de Pasapalabra: Rosa pagará más de 1,2 millones de impuestos

David Jiménez, abogado: “No puedes sacar dinero de una cuenta conjunta si uno de los dos fallece”

DEPORTES

Estos son los cuatro equipos

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el Betis en Copa del Rey

El Atlético de Madrid luce su mejor versión para aplastar al Betis y sellar su plaza en las semifinales de la Copa del Rey

Lookman muestra su carta de presentación en el Atlético de Madrid: un gol y una asistencia en su primer partido como rojiblanco ante el Betis

Hamilton da un giro de 180 grados a su equipo para la temporada 2026: nuevo ingeniero de pista y posible nuevo mánager