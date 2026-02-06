El comunicado de Francisco de Borbón en el que niega “cualquier vinculación con actividades ilícitas”

Francisco de Borbón, en imagen de archivo (Europa Press)

El empresario Francisco de Borbón von Hardenberg ha hecho público este viernes un comunicado en el que responde a las informaciones que lo vinculan con una supuesta trama de narcotráfico y blanqueo. En el documento, difundido “para difusión inmediata”, Borbón recalca que la investigación judicial abierta es “de carácter estrictamente preliminar”, subrayando que “en modo alguno comporta la existencia de cargos, imputaciones formales, conclusiones ni determinaciones definitivas de ningún tipo”.

En su respuesta oficial, Francisco insiste en su plena colaboración con la justicia: “He prestado plena y absoluta colaboración con las autoridades competentes, aportando toda la información de la que dispongo con el fin de facilitar el adecuado esclarecimiento de los hechos”. Subraya que este proceso se ha desarrollado “desde el máximo respeto al marco legal vigente y con plena confianza en que el procedimiento se llevará a cabo con el rigor, la objetividad y las garantías propias del Estado de Derecho”.

De forma categórica, el empresario niega los señalamientos que lo implican en delitos: “Niego cualquier vinculación con actividades ilícitas de cualquier tipo, sostengo la integridad de mi actuación y rechazo cualquier insinuación en sentido contrario”.

Francisco de Borbón abandona la Audiencia Nacional tras su puesta en libertad con medidas cautelares. (Europa Press)

Uno de los puntos centrales del comunicado es la desmentida a las informaciones sobre empresas tecnológicas y bancarias señaladas en la investigación. Borbón explica: “Las entidades mencionadas en las informaciones publicadas (BE Bank, ET Bank y VXL Bank) nunca han contado con licencia bancaria para operar en ningún país, por lo que resulta imposible que hayan llevado a cabo actividad bancaria alguna”. Agrega que no tuvo “vinculación ni participación alguna en los siguientes proyectos”.

Detalla que BE Bank “es una página web sin registro como empresa, y en consecuencia carece de cualquier carácter de banco real”. Sobre ET Bank y VXL Bank, precisa que “fueron proyectos de banco digital que nunca consiguieron una licencia”, y por lo tanto jamás iniciaron operaciones.

La respuesta también aborda el caso de ET Finntech, para aclarar que “fue una empresa de desarrollo de software y no de criptomoneda”. Borbón recuerda que “operar en sectores regulados como la banca o los servicios de criptomonedas requiere una licencia específica”, algo que ninguna de estas entidades poseía ni buscaba, ya que “no estaban concebidas para ese fin”.

El comunicado cierra advirtiendo que “las aclaraciones formuladas en este comunicado se limitan a los puntos específicamente expuestos; la omisión de otras cuestiones divulgadas no debe entenderse como confirmación de su veracidad ni como ausencia de error”.

Francisco De Borbón. (Europa Press)

Los hechos que investiga la Justicia

El pasado día 4 el juez de la Audiencia Nacional ha acordado la libertad bajo fianza de 50.000 euros para Francisco de Borbón, el sobrino lejano del rey Juan Carlos I, por lo que tendrá prohibido abandonar España, deberá comparecer semanalmente ante el juzgado, según ha informado Europa Press.

Además, ha visto su pasaporte retirado tras ser detenido el martes por su supuesta participación en un caso de blanqueo de capitales relacionado con una investigación de la Policía a un exjefe de la UDEF al que se le incautaron más de 20 millones de euros en efectivo emparedados en su domicilio.

La investigación, que se aceleró tras el descubrimiento de 13 toneladas de cocaína en el puerto de Algeciras (Cádiz) en octubre de 2024, considerado el mayor alijo de esta droga en España y el segundo de Europa, apunta a una presunta organización criminal dedicada al tráfico de cocaína, en la que el exjefe de la UDEF Óscar Sánchez Gil habría desempeñado un papel clave, de acuerdo con fuentes recogidas por El País.