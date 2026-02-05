El Jefe del Estado Mayor de Francia advierte de que no tienen “suficientes buques y misiles” para el contexto de “retorno” a la guerra

Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Francia, el general Fabien Mandon (Ministère de Armées)

Francia no tiene de “suficientes buques y misiles” para afrontar el “retorno” actual a escenarios de guerra. Así lo advirtió el pasado martes el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Francia, el general Fabien Mandon, durante la IV Conferencia Naval de París. El militar subrayó la importancia de la Marina para la soberanía nacional y eje de la protección de la economía global.

Mandon recordó que el 80 a 90 % del comercio vital para nuestras sociedades transita por el mar, lo que hace insustituible el despliegue militar para la seguridad marítima. Francia colabora con sus aliados para combatir el tráfico ilegal de petróleo ruso, con el objetivo de “forzar a Rusia a sentarse a negociar en condiciones favorables”. Además, Mandon destacó la función de la Marina francesa en la protección de cables submarinos o la defensa de los mercantes ante amenazas como la piratería o el terrorismo.

Mandon apuntó en que el despliegue naval cumple también funciones diplomáticas y de inteligencia. “La Marina piensa de manera global, es una cultura y un saber hacer propio de los marinos”, afirmó. La presencia francesa en la Mediterránea oriental permite comprender el trasfondo de crisis como las tensiones entre Israel, Gaza e Irán, más allá de los anuncios públicos.

Macron anuncia el envío de una misión franco-británica para entrenar al Ejército ucraniano.

Falta de medios ante el “retorno” al escenario bélico

El mensaje más sorprendente de Mandon fue la advertencia sobre la falta de recursos materiales para afrontar futuros conflictos marítimos. “Hoy tenemos niveles de número de buques que son insuficientes y cantidades de misiles embarcados también insuficientes. Eso será uno de los ejes de esfuerzo en el futuro, porque habrá combates difíciles en el mar y hacen falta armas”, afirmó el jefe militar.

Además, subrayó la necesidad de realizar avances tecnológicos, como el desarrollo de China en transparencia marítima y los sistemas cuánticos y acústicos. En este sentido, mencionó la apuesta de la Marina francesa por la inteligencia artificial y la protección cibernética frente a amenazas asimétricas, como drones y sistemas no tripulados. Para el jefe militar, la resiliencia de las tripulaciones resulta esencial para mantener la eficacia operativa pese a los nuevos desafíos.

Francia anuncia su mayor ejercicio militar con ’Orion 26′. Estará formado por 12.500 soldados, miles de vehículos o drones y la participación de España y otros aliados. (Ministère de Armées)

La diplomacia naval y el control de espacios

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Francia, Fabien Mandon, señaló que el despliegue de fuerzas navales representa “un factor principal en la gramática de la discusión política y diplomática mundial”. Como ejemplo, Mandon mencionó la presión ejercida por Estados Unidos sobre Irán mediante la presencia de flotas en la región, tras las advertencias de Donald Trump al régimen de los Ayatolá por la represión de las protestas.

De acuerdo con el militar francés, la reciente presentación del nuevo portaaviones nacional, el PANG, constituye “una señal muy fuerte de determinación y potencia mundial” para Francia. Además, advirtió que “mañana, siempre habrá competencia por cerrar espacios y nuestras marinas deben ser capaces de controlar rutas y accesos”. El jefe militar remarcó la necesidad de estar preparados ante los desafíos de un entorno internacional cada vez más competitivo.