Macron anunció la construcción de un nuevo portaaviones de última generación para las fuerzas armadas francesas

El presidente Macron anuncia la construcción de un nuevo portaaviones para Francia

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este domingo la construcción de un nuevo portaaviones de última generación para las fuerzas armadas francesas, que estará listo para entrar en servicio en 2038. La decisión, comunicada durante un discurso ante personal militar en la base emiratí Zayed Military City, responde al objetivo de reemplazar al portaaviones Charles de Gaulle, operativo desde 2001 y diseñado para un periodo de funcionamiento de cuarenta años. El mandatario destacó que la nueva nave será un símbolo del poder nacional y de la capacidad tecnológica francesa, y que su desarrollo involucrará a unos 800 prestadores de servicios, de los cuales el 80 % son pequeñas y medianas empresas.

Macron afirmó, según declaraciones recogidas este domingo, que el proyecto representa “la potencia de la industria tecnológica” y “la potencia al servicio de la libertad en los mares y en las turbulencias del tiempo”. Explicó que la decisión definitiva se tomó en la última semana y comunicó que visitará las obras del nuevo portaaviones en febrero.

El desarrollo del portaaviones involucrará a 800 proveedores, con un 80% de pequeñas y medianas empresas francesas (REUTERS/ARCHIVO)

El anuncio se enmarca en el incremento de la inversión en defensa que contempla la ley de programación militar francesa, la cual estipula aumentos sostenidos del gasto en defensa a pesar del elevado déficit presupuestario del país, proyectado en el 5,4% del PIB para el año en curso. El pasado 10 de diciembre, la Asamblea Nacional apoyó con 411 votos a favor y 88 en contra una resolución para reforzar el gasto en defensa. No obstante, la falta de consenso político dificultó la aprobación de los presupuestos antes de finalizar el año, lo que obligará al gobierno del primer ministro Sébastien Lecornu a impulsar una ley especial para suplir la ausencia de nuevas cuentas.

El refuerzo de las capacidades militares de Francia incluye también el lanzamiento de un nuevo servicio nacional voluntario para jóvenes de 18 y 19 años. Macron presentó en noviembre el programa, que comenzará el próximo verano con 3.000 participantes y que busca aumentar a 10.000 voluntarios anuales en 2030, con la meta de alcanzar hasta 50.000 en 2035. Según el mandatario, los jóvenes seleccionados servirán durante diez meses en territorio francés y en ultramar, con estatus militar, salario y equipo. Tras un mes de entrenamiento, se integrarán durante nueve meses en unidades donde realizarán misiones similares a las del personal activo, antes de pasar a la reserva militar.

Este servicio nacional, según Macron, responde a la necesidad de fortalecer la defensa frente a las amenazas planteadas por la guerra en Ucrania y por la postura de Rusia hacia Europa. El general Fabien Mandon, jefe del Estado Mayor del ejército francés, advirtió recientemente sobre la posibilidad de que el país deba prepararse para “perder a sus hijos” en un eventual conflicto, tras señalar que Rusia estaría organizándose para una confrontación con países europeos en 2030, considerando a la OTAN como su enemigo existencial.

Francia lanza un servicio nacional voluntario para jóvenes de 18 y 19 años, con el objetivo de fortalecer la defensa (REUTERS/ARCHIVO)

Francia prevé incrementar su presupuesto militar hasta alcanzar los 64.000 millones de euros anuales en 2027, el doble respecto a 2017. El plan para el periodo 2026-2030 contempla además más de 2.000 millones de euros adicionales para financiar el nuevo servicio nacional. Actualmente, el ejército francés cuenta con unos 200.000 efectivos activos y 40.000 reservistas, con el objetivo de elevar esta última cifra a 80.000 para 2030.

Otros países europeos también están impulsando reformas para reforzar sus capacidades militares. Alemania evalúa la implementación de un servicio militar voluntario, Bélgica incentiva el reclutamiento de jóvenes y Polonia apunta a entrenar a 100.000 voluntarios al año desde 2027, sin restablecer el servicio obligatorio. En la Unión Europea, diez países mantienen el servicio militar obligatorio, con Noruega aplicando esta medida para hombres y mujeres y duraciones que oscilan entre dos y diecinueve meses.