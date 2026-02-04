Mapa de la DGT, en directo | Consulta el estado de todas las carreteras y vías secundarias afectadas por la borrasca Leonardo (Captura de pantalla)

Un temporal ha vuelto a poner en alerta a buena parte de la península. La última borrasca, bautizada como Leonardo, ha traído consigo lluvias, nieve, viento y fuerte oleaje a media España. Según informó la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Leonardo se mantendrá al menos hasta el viernes, dejando tras de sí un escenario de inestabilidad que se prolonga tras un enero que ya fue excepcionalmente lluvioso.

El arranque de febrero no da tregua y sigue la estela de precipitaciones que marcó el primer mes del año. Tal y como recogió la Agencia Estatal de Meteorología, el mes de enero de 2026 ha sido el segundo más lluvioso del siglo XXI, con 119,3 litros por metro cuadrado en la España peninsular. Eso representa un 85% más de precipitaciones respecto al promedio del periodo 1991-2020. Desde la Aemet lo describen como un mes “muy húmedo”.

La sexta borrasca de gran impacto en lo que va de año

Este temporal forma parte de un tren de borrascas que llega desde el Atlántico y que parece no tener fin. Leonardo es la sexta borrasca de gran impacto en lo que va de año. Antes pasaron Goretti, Harry, Ingrid, Joseph y Kristin, todas en enero, lo que contrasta con el año anterior, cuando solo se registraron cuatro grandes borrascas en ese mes y ninguna en febrero.

Hoy miércoles, la borrasca Leonardo está teniendo un impacto notable en Andalucía. Según los datos facilitados por la Dirección General de Tráfico (DGT), en esta comunidad permanecen suspendidas las clases en casi todas las provincias, salvo en Almería, y más de 3.000 personas han sido desalojadas en Cádiz, Málaga y Jaén. Las lluvias han provocado el corte de conexiones de alta velocidad ferroviaria entre Sevilla y Córdoba y entre Córdoba y Málaga. Solo se mantiene operativo el trayecto de alta velocidad entre Córdoba y Madrid.

Los avisos meteorológicos activados por la Aemet ilustran la magnitud del temporal. El martes se emitió un aviso especial por lluvias fuertes y persistentes en Andalucía, con nivel rojo en Grazalema, Ronda y la zona del Estrecho, donde se esperan hasta 150 litros por metro cuadrado. El resto de la comunidad andaluza, junto con el sur de Extremadura, permanece en aviso naranja o amarillo. Por nieve, hay avisos amarillos en Castilla y León, Madrid, el Pirineo y en Galicia por lluvias y fenómenos costeros.

Las lluvias y el fuerte viento de la borrasca 'Leonardo' provocan incidencias en Badajoz. (Reuters)

38 carreteras cortadas por inundaciones

La red viaria también se ha visto afectada. La DGT informa de 38 carreteras cortadas por inundaciones, la mayoría en Cádiz, y otras 80 vías afectadas por la nieve. Entre las carreteras principales con circulación condicionada figuran la A-1 en Somosierra (Madrid), la A-2 entre Torija (Guadalajara) y Lodales (Soria), la A-52 entre Requejo (Zamora) y A Canda (Ourense), la A-92 en Puerto de la Mora (Granada), la AP-6 entre Guadarrama (Madrid) y Adanero (Ávila), la AP-51 en Aldeavieja (Ávila), la AP-61 en El Espinar (Segovia) y la M-607 en Tres Cantos (Madrid). La situación se puede seguir en tiempo real en el mapa de tráfico de la DGT.

La provincia de Cádiz lidera la lista de afectadas por lluvias, con hasta 26 carreteras intransitables. El resto de vías cortadas por inundaciones se reparten entre Granada, Málaga, Sevilla, Cáceres, Burgos, León, Valladolid, Zamora y Gran Canaria. En la A-23 en Huesca es obligatorio el uso de cadenas, mientras que en la A-6 en Manzanal del Puerto y en la AP-66 en Caldas de Luna (León) se prohíbe el acceso a camiones.

En la red secundaria, 14 carreteras están cortadas por nieve en las provincias de Granada, Teruel, Asturias, Salamanca, Zamora, Cáceres y Nafarroa. Los servicios de emergencia y la DGT insisten en extremar la precaución y consultar el estado de las vías antes de viajar.

El panorama de los próximos días apunta a que Leonardo seguirá dejando lluvias, nieve y viento en buena parte de España. Las previsiones de la Aemet confirman que la borrasca permanecerá en la península, manteniendo activos avisos de diferentes colores en varias comunidades autónomas.