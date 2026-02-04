Borrasca Leonardo, en directo: última hora del temporal en Andalucía, inundaciones y zonas en alerta roja

La borrasca Leonardo está dejando casas inundadas y carreteras desbordadas en Andalucía. Más de 3.000 personas han sido desalojadas de sus viviendas de forma preventiva y otras casi 4.000 están sin electricidad en 53 municipios. Los centros educativos de todas las provincias, salvo Almería, permanecen cerrados y el nivel rojo de aviso por “riesgo extraordinario” ante las lluvias de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se mantiene vigente en las comarcas de Ronda (Málaga), Grazalema y Estrecho (ambas en Cádiz). El resto de la provincia de Cádiz así como la de Málaga, junto a Granada, Jaén y Córdoba tienen activo el nivel naranja (“riesgo importante”) también por las fuertes precipitaciones.
La Aemet ya ha avisado a primera hora del día que “las lluvias muy abundantes sobre un suelo ya muy cargado de humedad podrán provocar inundaciones, desbordamientos y deslizamientos de tierra". La situación no se limita sólo a precipitaciones extremas. El mensaje matinal de la Aemet, el portavoz del organismo público también advertía de que “el otro factor adverso será el viento, principalmente, que soplará con fuerza” y podrá desembocar en “caída de ramas, árboles y objetos que pueden también desprenderse de zonas elevadas”.
El Ayuntamiento de Badajoz ha activado el Plan Municipal de Emergencias (Pemuba) en Situación 1, lo que implica la adopción de medidas preventivas y el mantenimiento del estado de alerta en la ciudad. Se ha emitido un aviso de emergencia dirigido a la población y se ha señalado como zona prioritaria la franja próxima a los ríos Gévora, Zapatón y Guadiana, especialmente en el acceso a la pedanía de Alcazaba y en las Casas Aisladas de Valdebótoa y Gévora.
El consistorio ha recomendado limitar los desplazamientos y las salidas a la vía pública en la medida de lo posible. Esta decisión se produce ante la previsión de fuertes rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora, según la alerta amarilla emitida por la Agencia Estatal de Meteorología. Como medida adicional, desde esta tarde y hasta el final del aviso, permanecerán cerradas todas las instalaciones municipales al aire libre. Además, se suspenden las actividades de las Escuelas Deportivas Municipales que se desarrollan en espacios abiertos.
La Confederación Hidrográfica del Tajo ha activado el nivel rojo por riesgo de desbordamiento del río Jarama entre Mejorada del Campo y San Fernando de Henares, así como en el municipio de Titulcia. El Sistema Automático de Información Hidrológica de la CHT indica que el caudal del Jarama en estos tramos supera levemente el umbral de alerta máxima. Además, en la Comunidad de Madrid hay dos avisos naranjas y cuatro amarillos en otros puntos de la red fluvial.
El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha visitado San Fernando de Henares para supervisar la instalación de una barrera provisional, destinada a proteger el polideportivo municipal ante un posible desbordamiento. Esta instalación quedó inundada el año pasado tras una crecida del Jarama provocada por intensas lluvias. Martín ha explicado que buscan evitar nuevos daños y confirma que durante la tarde se ampliarán las medidas de seguridad con la colocación de 800 metros de barrera. El delegado ha destacado la colaboración de las autoridades estatales y de las fuerzas de seguridad ante la posible crecida de los ríos, especialmente tras los desembalses en presas del Canal de Isabel II.
El Servicio de Carreteras de la Diputación de Huelva ha procedido este miércoles al corte de la HU-3101 que une Huelva con la N-431 (La Ribera) como medida de precaución ante la crecida de la marea y por las consecuencias del paso de la borrasca Leonardo. Según ha indicado la institución provincial se toma esta medida como precaución ante el incremento del caude del río Odiel y la próximo pleamar que será en torno a las 17:00 horas.
De hecho, vecinos de Peguerillas, zona próxima a dicha carretera han tenido que ser realojados por seguridad. Por otro lado, otra carretera que está cortada por peligro de inundación es la A-495, en el tramo entre Rosal de la Frontera y Santa Bárbara de Casa, en ambos sentido, debido al aumento de caudal del río Chanza y la posibilidad de desbordamiento.
*Información de Europa Press
El paso de la borrasca Leonardo por Málaga ha dejado a Cortes de la Frontera incomunicado por carretera y a Almargen completamente inundado, según confirmó la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro. En Arriate, el desbordamiento de un río destruyó un puente, aunque no se reportaron daños personales. Más de treinta incidencias fueron atendidas por el 112 desde el inicio de las lluvias. Los ríos Guadiaro y Guadalteba se mantienen en nivel rojo, el Genal en naranja, mientras que el Grande y Guadalhorce continúan desbordados en Villanueva del Trabuco y Villanueva del Rosario, obligando a cortar vías de acceso. El río Campanillas está en nivel amarillo.
Los embalses presentan altos niveles de almacenamiento, con la Concepción al 77% y el Conde del Guadalhorce al 83,7%, aunque se mantiene el control mediante desembalses progresivos. Se realizaron desalojos preventivos en Cortes de la Frontera, Ronda, Cañete la Real, Jimera de Líbar y Teba, con la mayoría de las personas realojadas en casas de familiares o en hoteles. Además, más de 40 carreteras presentan incidencias, algunas cerradas total o parcialmente. El transporte metropolitano y ferroviario también sufre suspensiones, incluidas rutas hacia Sevilla y Madrid. Se prevé una disminución de las lluvias, pero persisten alertas por viento y riesgo de desprendimientos. Las autoridades revisarán las restricciones a lo largo de la jornada.
El Servicio de Emergencias de Andalucía ha atendido 159 incidencias durante la madrugada y primeras horas de este miércoles. La mayoría se han registrado en la provincia de Cádiz (55), seguida de Málaga (27), Granada (24), Sevilla (19) y Jaén (12). No obstante, ya son 5.559 los avisos gestionados desde el inicio de esta sucesión de borrascas el pasado 27 de enero.
Así, en el total de incidencias registradas desde el inicio de esta última borrasca que barre la región asciende a 1.320 y son 5.559 los avisos gestionados desde el inicio de esta sucesión de borrascas el pasado 27 de enero.