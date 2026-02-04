España

Borrasca Leonardo, en directo: última hora del temporal en Andalucía, inundaciones y zonas en alerta roja

Más de 3.000 andaluces han sido desalojadas de sus viviendas de forma preventiva y otros casi 4.000 están sin electricidad

Guardar
El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, Rubén del Campo, avisa de que las fuertes lluvias que se esperan durante esta jornada, junto a las ya caídas durante las anteriores, puede provocar inundaciones y desprendimientos de tierra, por lo que pide especial precaución

La borrasca Leonardo está dejando casas inundadas y carreteras desbordadas en Andalucía. Más de 3.000 personas han sido desalojadas de sus viviendas de forma preventiva y otras casi 4.000 están sin electricidad en 53 municipios. Los centros educativos de todas las provincias, salvo Almería, permanecen cerrados y el nivel rojo de aviso por “riesgo extraordinario” ante las lluvias de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se mantiene vigente en las comarcas de Ronda (Málaga), Grazalema y Estrecho (ambas en Cádiz). El resto de la provincia de Cádiz así como la de Málaga, junto a Granada, Jaén y Córdoba tienen activo el nivel naranja (“riesgo importante”) también por las fuertes precipitaciones.

La Aemet ya ha avisado a primera hora del día que “las lluvias muy abundantes sobre un suelo ya muy cargado de humedad podrán provocar inundaciones, desbordamientos y deslizamientos de tierra". La situación no se limita sólo a precipitaciones extremas. El mensaje matinal de la Aemet, el portavoz del organismo público también advertía de que “el otro factor adverso será el viento, principalmente, que soplará con fuerza” y podrá desembocar en “caída de ramas, árboles y objetos que pueden también desprenderse de zonas elevadas”.

13:43 hsHoy

Badajoz activa el Plan Municipal de Emergencias y cierra instalaciones al aire libre por alerta de viento

El Ayuntamiento de Badajoz ha activado el Plan Municipal de Emergencias (Pemuba) en Situación 1, lo que implica la adopción de medidas preventivas y el mantenimiento del estado de alerta en la ciudad. Se ha emitido un aviso de emergencia dirigido a la población y se ha señalado como zona prioritaria la franja próxima a los ríos Gévora, Zapatón y Guadiana, especialmente en el acceso a la pedanía de Alcazaba y en las Casas Aisladas de Valdebótoa y Gévora.

El consistorio ha recomendado limitar los desplazamientos y las salidas a la vía pública en la medida de lo posible. Esta decisión se produce ante la previsión de fuertes rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora, según la alerta amarilla emitida por la Agencia Estatal de Meteorología. Como medida adicional, desde esta tarde y hasta el final del aviso, permanecerán cerradas todas las instalaciones municipales al aire libre. Además, se suspenden las actividades de las Escuelas Deportivas Municipales que se desarrollan en espacios abiertos.

13:40 hsHoy

Activan nivel rojo por riesgo de desbordamiento del río Jarama en Madrid y refuerzan barreras en San Fernando de Henares

La Confederación Hidrográfica del Tajo ha activado el nivel rojo por riesgo de desbordamiento del río Jarama entre Mejorada del Campo y San Fernando de Henares, así como en el municipio de Titulcia. El Sistema Automático de Información Hidrológica de la CHT indica que el caudal del Jarama en estos tramos supera levemente el umbral de alerta máxima. Además, en la Comunidad de Madrid hay dos avisos naranjas y cuatro amarillos en otros puntos de la red fluvial.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha visitado San Fernando de Henares para supervisar la instalación de una barrera provisional, destinada a proteger el polideportivo municipal ante un posible desbordamiento. Esta instalación quedó inundada el año pasado tras una crecida del Jarama provocada por intensas lluvias. Martín ha explicado que buscan evitar nuevos daños y confirma que durante la tarde se ampliarán las medidas de seguridad con la colocación de 800 metros de barrera. El delegado ha destacado la colaboración de las autoridades estatales y de las fuerzas de seguridad ante la posible crecida de los ríos, especialmente tras los desembalses en presas del Canal de Isabel II.

13:37 hsHoy

Cortado el tráfico la carretera entre Huelva y La Ribera ante la crecida de la marea

Tramo de carretera cortado en
Tramo de carretera cortado en la HU-3101 (DIPUTACIÓN DE HUELVA)

El Servicio de Carreteras de la Diputación de Huelva ha procedido este miércoles al corte de la HU-3101 que une Huelva con la N-431 (La Ribera) como medida de precaución ante la crecida de la marea y por las consecuencias del paso de la borrasca Leonardo. Según ha indicado la institución provincial se toma esta medida como precaución ante el incremento del caude del río Odiel y la próximo pleamar que será en torno a las 17:00 horas.

De hecho, vecinos de Peguerillas, zona próxima a dicha carretera han tenido que ser realojados por seguridad. Por otro lado, otra carretera que está cortada por peligro de inundación es la A-495, en el tramo entre Rosal de la Frontera y Santa Bárbara de Casa, en ambos sentido, debido al aumento de caudal del río Chanza y la posibilidad de desbordamiento.

*Información de Europa Press

13:32 hsHoy

Borrasca Leonardo deja incomunicados municipios y obliga desalojos en Málaga por inundaciones y cortes de carretera

MA-6406, en Almargen (Diputación de
MA-6406, en Almargen (Diputación de Málaga)

El paso de la borrasca Leonardo por Málaga ha dejado a Cortes de la Frontera incomunicado por carretera y a Almargen completamente inundado, según confirmó la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro. En Arriate, el desbordamiento de un río destruyó un puente, aunque no se reportaron daños personales. Más de treinta incidencias fueron atendidas por el 112 desde el inicio de las lluvias. Los ríos Guadiaro y Guadalteba se mantienen en nivel rojo, el Genal en naranja, mientras que el Grande y Guadalhorce continúan desbordados en Villanueva del Trabuco y Villanueva del Rosario, obligando a cortar vías de acceso. El río Campanillas está en nivel amarillo.

Los embalses presentan altos niveles de almacenamiento, con la Concepción al 77% y el Conde del Guadalhorce al 83,7%, aunque se mantiene el control mediante desembalses progresivos. Se realizaron desalojos preventivos en Cortes de la Frontera, Ronda, Cañete la Real, Jimera de Líbar y Teba, con la mayoría de las personas realojadas en casas de familiares o en hoteles. Además, más de 40 carreteras presentan incidencias, algunas cerradas total o parcialmente. El transporte metropolitano y ferroviario también sufre suspensiones, incluidas rutas hacia Sevilla y Madrid. Se prevé una disminución de las lluvias, pero persisten alertas por viento y riesgo de desprendimientos. Las autoridades revisarán las restricciones a lo largo de la jornada.

13:21 hsHoy

Grazalema acumula más de 250 litros de lluvia por metro cuadrado mientras los vecinos luchan contra el agua que entra en sus casas

La Aemet ya advertía a primera hora de este miércoles de que “las lluvias muy abundantes sobre un suelo ya muy cargado de humedad podrán provocar inundaciones, desbordamientos y deslizamientos de tierra”

Vecinos de Grazalema corren por
Vecinos de Grazalema corren por una calle inundada debido a las intensas lluvias que se registran este miércoles en la localidad gaditana. (EFE/Román Ríos)

La borrasca Leonardo ha convertido a Grazalema y otras comarcas de Andalucía en zona cero de un episodio meteorológico sin precedentes. Las fuertes lluvias que caen sobre mojado han provocado desalojos preventivos, la suspensión de clases y cortes masivos en transportes en toda la región, salvo en Almería. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya ha avisado a primera hora del día que “las lluvias muy abundantes sobre un suelo ya muy cargado de humedad podrán provocar inundaciones, desbordamientos y deslizamientos de tierra".

Leer la nota completa
13:13 hsHoy

Andalucía registra 1.320 incidentes desde el inicio de la borrasca Leonardo

El Servicio de Emergencias de Andalucía ha atendido 159 incidencias durante la madrugada y primeras horas de este miércoles. La mayoría se han registrado en la provincia de Cádiz (55), seguida de Málaga (27), Granada (24), Sevilla (19) y Jaén (12). No obstante, ya son 5.559 los avisos gestionados desde el inicio de esta sucesión de borrascas el pasado 27 de enero.

Vecinos de Grazalema intentan achicar
Vecinos de Grazalema intentan achicar agua de sus casa y locales debido a las intensas lluvias que se registran este miércoles en la localidad gaditana. (EFE/Román Ríos)

Así, en el total de incidencias registradas desde el inicio de esta última borrasca que barre la región asciende a 1.320 y son 5.559 los avisos gestionados desde el inicio de esta sucesión de borrascas el pasado 27 de enero.

Temas Relacionados

AemetTiempoTiempo en EspañaMeteorologíaInundacionesLluviaEspaña soEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas noticias

Los presupuestos del Gobierno no alcanzan a financiar el estudio de Barbacid contra el cáncer de páncreas: harían falta 30 millones de euros

La fundación CRIS contra el Cáncer ha puesto en marcha una campaña de recaudación de fondos para sufragar parte de los costes de la investigación

Los presupuestos del Gobierno no

Última hora de la borrasca Leonardo, en directo: diez comunidades en alerta por lluvia, nieve, viento y oleaje, con Andalucía en nivel rojo por “peligro extraordinario”

La Aemet advierte de que las precipitaciones de este miércoles que caen sobre un suelo ya muy cargado de agua podrán provocar “inundaciones, desbordamientos y deslizamientos de tierra”

Última hora de la borrasca

Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

Analizamos los tramos en los que la luz es más barata y más cara, según se dan a conocer la información diariadel mercado energético en el país

Conoce cuáles son las mejores

Óscar Puente no convence al sector ferroviario: los sindicatos mantienen la huelga de trenes del 9 al 11 de febrero a pesar del encuentro con Transportes

Así lo han confirmado los portavoces de los sindicatos tras dar por concluida la reunión, celebrada con el objetivo de evitar la huelga que, finalmente, no se desconvoca

Óscar Puente no convence al

Descubren los fragmentos de una esfinge romana en el yacimiento de Caraca (Guadalajara): podía pertenecer a un monumento funerario

Los arqueólogos que han realizado las excavaciones destacan que la pieza es de carácter “proporcionado y esbelto”, así como de una “gran calidad técnica”

Descubren los fragmentos de una

ÚLTIMAS NOTICIAS

Este sábado cerrarán temporalmente las

Este sábado cerrarán temporalmente las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 4 de febrero

La Mesa Política se reunirá en Casa Rosada para terminar de definir los apoyos en el Congreso a la reforma laboral

Ranking de burocracia: cuáles son los municipios del país con mayor y menor exceso de trámites

Mensajes de amor, sexo e insultos: salen a la luz los grafitis de Pompeya

INFOBAE AMÉRICA

Dos días antes de morir,

Dos días antes de morir, Jeffrey Epstein eligió herederos para su millonaria fortuna: quién fue la principal beneficiaria

Mensajes de amor, sexo e insultos: salen a la luz los grafitis de Pompeya

Empresarios de turismo advierten pérdida de rentabilidad en Uruguay por el dólar bajo: “Es cada vez más difícil”

Aparecieron cientos de peces muertos en una playa de Montevideo: un informe técnico del gobierno encontró la razón

Se identifica riesgo de exposición al sarampión en un importante aeropuerto y parque temático de EEUU

DEPORTES

Surgió de las inferiores de

Surgió de las inferiores de Boca Juniors, emigró al Inter Miami y ahora firmó con un club de la Primera B Nacional

Así es el Gimnasio Gijang, el escenario de la serie de Copa Davis entre Argentina y Corea del Sur

Con entrenamientos intensos, Argentina se prepara para la serie de Copa Davis frente a Corea del Sur

La escalofriante lesión que sufrió un fisicoculturista mientras levantaba 400 kilos: “El dolor postoperatorio fue peor”

Racing cerró la venta de una de sus figuras al fútbol brasileño en 10 millones de dólares