Borrasca Leonardo, en directo: última hora del temporal en Andalucía, inundaciones y zonas en alerta roja

El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, Rubén del Campo, avisa de que las fuertes lluvias que se esperan durante esta jornada, junto a las ya caídas durante las anteriores, puede provocar inundaciones y desprendimientos de tierra, por lo que pide especial precaución

La borrasca Leonardo está dejando casas inundadas y carreteras desbordadas en Andalucía. Más de 3.000 personas han sido desalojadas de sus viviendas de forma preventiva y otras casi 4.000 están sin electricidad en 53 municipios. Los centros educativos de todas las provincias, salvo Almería, permanecen cerrados y el nivel rojo de aviso por “riesgo extraordinario” ante las lluvias de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se mantiene vigente en las comarcas de Ronda (Málaga), Grazalema y Estrecho (ambas en Cádiz). El resto de la provincia de Cádiz así como la de Málaga, junto a Granada, Jaén y Córdoba tienen activo el nivel naranja (“riesgo importante”) también por las fuertes precipitaciones.

La Aemet ya ha avisado a primera hora del día que “las lluvias muy abundantes sobre un suelo ya muy cargado de humedad podrán provocar inundaciones, desbordamientos y deslizamientos de tierra". La situación no se limita sólo a precipitaciones extremas. El mensaje matinal de la Aemet, el portavoz del organismo público también advertía de que “el otro factor adverso será el viento, principalmente, que soplará con fuerza” y podrá desembocar en “caída de ramas, árboles y objetos que pueden también desprenderse de zonas elevadas”.