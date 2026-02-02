España

Un juzgado exime a una aseguradora de tener que pagar la indemnización por mala praxis de la empresa privada que imprimía títulos defectuosos de la Universidad de Santiago de Compostela

La Audiencia Provincial de Barcelona da la razón a la aseguradora AIG Europe y no tendrá que pagar la reclamación que la universidad exige a su cliente, SIGNE, por imprimir mal los títulos de sus alumnos durante tres años: una compensación de 273.000 euros

Guardar
Universidad de Santiago de Compostela.(Montaje
Universidad de Santiago de Compostela.(Montaje Infobae)

En esta historia hay varios protagonistas: la Universidad Santiago de Compostela; una empresa privada (SIGNE) contratada por la primera para que fabrique los títulos oficiales que obtienen sus alumnos al graduarse; una aseguradora que, en teoría, protegía los intereses de SIGNE; y los juzgados, que han actuado como árbitros. Y en el centro de la polémica, quien debía asumir un pago de 283.000 euros en concepto de indemnización por mala praxis. Empecemos por el final. La Audiencia Provincial de Barcelona acaba de estimar el recurso que presentó la compañía aseguradora AIG Europe contra una sentencia dictada hace más de tres años, en noviembre de 2022, que daba la razón a SIGNE. La Audiencia revoca ahora esa sentencia de primera instancia y asume los argumentos de AIG Europe.

Vayamos ahora al principio. Corría el año 2016 cuando la Universidad de Santiago de Compostela (una de las más antiguas del mundo, hoy con 25.000 alumnos) decidió resolver su contrato de impresión de títulos al considerar que los documentos suministrados por SIGNE no cumplían las medidas de seguridad exigidas. La universidad acordó la resolución por incumplimiento culpable, incautó la garantía depositada por SIGNE y reclamó la devolución de lo que había abonado por los títulos impresos de manera defectuosa durante tres ejercicios consecutivos (2014, 2015 y 2016). SIGNE intentó entonces que su seguro de responsabilidad civil asumiera el reembolso, pero la aseguradora se negó.

Aquí empezó una doble batalla judicial. La Universidad reclamó 282.927,23 euros (IVA no incluido), además de quedarse con garantía definitiva de 18.450 euros que tuvo que aportar SIGNE cuando ganó el contrato. El caso acabó judicializado y el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Santiago de Compostela confirmó la actuación de la Universidad en sentencia de 11 de septiembre de 2018. Tras descontar la garantía incautada, lo reclamado quedaba en 264.477,23 euros, más intereses. En enero de 2019, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia desestimó la apelación de SIGNE y mantuvo la liquidación. El tribunal, además, dejaba constancia de que la empresa no negaba los defectos, sino que trataba de restarles importancia presentándolos como subsanables.

Títulos universitarios
Títulos universitarios

Con esa devolución ya asentada en la vía contencioso-administrativa, comenzó la segunda batalla judicial. SIGNE trató de que el golpe económico lo asumiera su póliza de responsabilidad civil con AIG Europe. La pretensión se concretó en una cifra: 272.927,23 euros, cantidad que la propia sentencia identifica como el importe exigido por la universidad (282.927,23 euros) menos la franquicia de 10.000 euros prevista en el seguro. AIG se negó a cubrirlo y SIGNE acudió a los tribunales. En primera instancia, un juzgado de Barcelona estimó la reclamación. Pero la Audiencia Provincial de Barcelona, en sentencia del 27 de noviembre de 2025, revocó esa decisión y desestimó íntegramente la demanda de SIGNE, imponiéndole las costas de primera instancia y señalando que aceptar la pretensión de la empresa habría supuesto un “enriquecimiento injusto”.

No es un daño a terceros

El núcleo del fallo es claro: para la Audiencia Provincial, lo que la universidad exigió a SIGNE no era una indemnización por daños a terceros, sino la devolución del precio pagado por un servicio defectuoso, una obligación de naturaleza restitutoria y no indemnizatoria. Y un seguro de responsabilidad civil, razonan los magistrados, no puede convertirse en una garantía general del correcto cumplimiento del contrato ni en un mecanismo para trasladar a la aseguradora el coste económico de un incumplimiento acreditado. La sentencia añade, además, el cierre conceptual del caso: si el seguro pagara, el sistema acabaría premiando a quien prestó incorrectamente el servicio. La universidad se limitó a reclamar lo mismo que había abonado; permitir que SIGNE cobrara del seguro supondría un “enriquecimiento injusto”, incompatible con la lógica del contrato de seguro y con el principio indemnizatorio.

No es el primer revés judicial que sufrido SIGNE. En enero de 2025, la Audiencia Provincial de Madrid consideró “desleal por engañosa” la publicidad de un título muy específico que se entrega en PDF y que más de 50 universidades ofrecen a sus alumnos. Se llama ‘eTítulo’ y se trata de un producto digital comercializado por la empresa SIGNE como alternativa al tradicional título universitario en papel. En la sentencia el tribunal declaró que esta empresa había incurrido en actos de engaño en sus comunicaciones comerciales al presentar este documento electrónico como si tuviera la misma validez legal que el título universitario oficial. Y no la tiene.

Temas Relacionados

UniversidadesJuzgadosTribunalesSantiago de CompostelaTítulos UniversitariosEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Los 1.100 millones de fondos europeos que España puede perder si Pedro Sánchez no hace los deberes de Bruselas: 21 de marzo, fecha clave

Si el Gobierno quiere recibir el 100% de los fondos del quinto pago de los fondos Next Generation debe implantar la subida del impuesto al diésel y aprobar la reforma de la función pública

Los 1.100 millones de fondos

K-pop en iTunes: ‘Golden’ sigue arrasando con el ranking de las 10 canciones más adictivas en España

Los cantantes BoA y Rain fueron un detonante para la expansión del K-pop en Asia; PSY y BTS hicieron lo propio en el mercado occidental

K-pop en iTunes: ‘Golden’ sigue

El presunto autor del crimen machista de Mos se quita la vida antes de ser detenido: los agentes le han encontrado muerto con heridas de arma blanca

En un principio, la Guardia Civil había tratado de negociar con el hombre, que blandía un cuchillo, para que se entregase de forma pacífica sin lograrlo

El presunto autor del crimen

Iñaki Urdangarin recuerda en ‘Lo de Évole’ su primer encuentro con el rey Juan Carlos y doña Sofía: “Fue muy honesto y transparente”

El exmarido de la infanta Cristina se ha sincerado en el programa de Jordi Évole sobre su introducción a la familia real y los momentos íntimos en palacio

Iñaki Urdangarin recuerda en ‘Lo

Iñaki Urdangarin narra su solitaria rutina aislado en una cárcel de mujeres: “En Soto tenían muy buen ambiente y a mí no me dieron esa oportunidad”

El exduque de Palma también ha hablado sobre la pérdida de su título durante su entrevista con Jordi Évole en laSexta

Iñaki Urdangarin narra su solitaria
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Adif activa un plan urgente

Adif activa un plan urgente para recuperar la red ferroviaria de Cataluña: trabaja en 31 tramos de Rodalies

Un venezolano logra la nacionalidad española tras acreditar su origen sefardí con un certificado de la Federación de Comunidades Judías de España

Un hombre se sube al techo de un avión en el Aeropuerto de Valencia con una mochila y provoca un retraso de dos horas en el vuelo

Indemnización de 15.000 euros a un hombre al que no informaron de los riesgos de una anestesia general que le provocó una parada cardiorrespiratoria

Increpan a Pedro Sánchez al grito de “hijo de puta” en un mitin en Aragón y los asistentes le respaldan: “No estás solo”

ECONOMÍA

Los 1.100 millones de fondos

Los 1.100 millones de fondos europeos que España puede perder si Pedro Sánchez no hace los deberes de Bruselas: 21 de marzo, fecha clave

Marruecos podrá vender productos del Sáhara Occidental sin etiquetar en la UE: el tomate Cherry y el pescado barato preocupan a los productores españoles

España necesita nuevos recortes para asegurar la caída de la deuda pública hasta 2027

La economía española crece, pero las empresas frenan su gasto: el sector privado se estanca mientras la inversión pública crece casi un 50% desde 2019

Super ONCE: estos son los resultados del Sorteo 5 de este domingo 1 de febrero de 2026

DEPORTES

Las palabras de Alcaraz tras

Las palabras de Alcaraz tras conquistar el Open de Australia: “La gente no sabe todo lo que he trabajado y lo mucho que he perseguido este momento”

Alcaraz es histórico: el español se convierte en el tenista más joven en completar el ‘Career Grand Slam’

Alcaraz conquista por primera vez el Open de Australia tras apagar a un combativo Djokovic

Así te hemos contado la victoria de Alcaraz ante Djokovic en la final del Open de Australia

A qué hora y dónde ver la final del Open de Australia entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic