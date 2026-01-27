Tarifa de la luz en España este 28 de enero

La tarifa del servicio eléctrico se actualiza diariamente (Europa Press)

El cambio constante en el precio de la luz obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor precio sin que afecte su bolsillo.

Por ello, estos son los precios en España hoy miércoles 28 de enero, de acuerdo con el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE). También ubica los precios más bajos, así como los más caros, de energía eléctrica.

Precio de la luz

Día: 28 de enero

Tarifa media: 28.13 euros por megavatio hora

Tarifa máxima: 86.4 euros por megavatio hora

Tarifa más baja: 1.98 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad cada hora

Dependiendo la hora del día, es el precio de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este miércoles 28 de enero, la tarifa de la luz cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 3.78 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 3.74 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la luz será de 2.17 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la luz será de 1.98 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 2.63 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la electricidad será de 3.53 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 15.29 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la luz será de 42.6 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 81.27 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la luz será de 70.64 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la electricidad será de 37.64 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 18.91 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 12.08 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 6.03 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la luz será de 3.78 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la luz será de 3.78 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 9.53 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 27.82 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la luz será de 58.69 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 79.8 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la electricidad será de 86.4 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 64.85 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la luz será de 27.69 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 10.48 euros por megavatio hora.