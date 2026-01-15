España

Precio de la luz en España este viernes

El Operador del Mercado Ibérico de Energía es el que da a conocer la información diaria del mercado energético en el país

El precio del servicio eléctrico
El precio del servicio eléctrico cambia diariamente (Europa Press)

El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) actualizó el precio de la luz en España. Aquí está la tarifa promedio, la más alta y la mínima a lo largo de este viernes 16 de enero.

Recuerda que la tarifa de la luz se modifica diariamente, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

Tarifa de la energía eléctrica

El servicio eléctrico tendrá un precio promedio en territorio español de 119.26 euros por megavatio hora para este viernes, de acuerdo con los datos del OMIE.

El operador europeo señaló que la tarifa máximo del servicio eléctrico será de 159.86 euros por megavatio hora.

Por su parte, el precio más barato de la energía eléctrica en territorio español llegará a los 94.75 euros por megavatio hora.

El precio de la luz cada hora

El precio medio, máximo y
El precio medio, máximo y mínimo del servicio de la luz (EFE)

A lo largo de este viernes 16 de enero, la tarifa de la luz cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 100.92 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la luz será de 95.04 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la electricidad será de 94.75 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 94.95 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 94.75 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la electricidad será de 95.42 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la luz será de 107.25 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 126.79 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la luz será de 135.12 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 127.83 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la electricidad será de 115.02 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la luz será de 110.01 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 108.89 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la luz será de 108.8 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 118.0 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 126.41 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la luz será de 129.53 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 151.39 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 159.86 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 148.23 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 135.92 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la luz será de 129.42 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la electricidad será de 127.32 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la luz será de 120.52 euros por megavatio hora.

