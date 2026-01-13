España

Si ves a tu perro en esta posición, cuidado: un veterinario explica los motivos

El creador de contenido advierte en su canal de TikTok sobre ‘la postura del rezo’, un indicador de dolor estomacal

Guardar
Un veterinario en su perfil
Un veterinario en su perfil de TikTok analiza las posturas de los perros para descifrar su comportamiento. / Freepick

Las reacciones de las mascotas despiertan una curiosidad constante a quienes comparten su espacio con ellos. Qué significa cuando los perros se estiran, cuando mueven la cola, cuando sacan la lengua o cuando inclinan la cabeza. Todo son dudas acerca de sus comportamientos y lenguaje corporal. Por ello, a raíz de todas estas preguntas sin respuesta, las redes sociales se llenan de expertos al respecto que tratan de arrojar algo de luz. Este es el caso de Cal, quien se define a sí mismo en su perfil de TikTok como “veterinario amante de mascotas”.

En una de sus últimas publicaciones, el creador de contenido descifra qué significa cuando un perro adopta una postura inusual, como puede ser la de estirarse en exceso. Ante ello, Cal propone prestar especial atención hasta averiguar con exactitud el motivo de dicha reacción. El veterinario advierte: “Si alguna vez ves a tu perro en esta postura, al loro”. De una manera clara y directa, en el vídeo se muestra a continuación una imagen de un perro haciendo la postura a la que se refiere.

Esta, según relata Cal, se llama postura de rezo. “Y no, no es que se haya vuelto creyente, aunque esta postura le acerque un poquito más a Dios”, explica en tono irónico. Sin embargo, el veterinario no desperdicia la ocasión para subrayar con humor la gravedad del caso. Es decir, quiere matizar que no es la postura en sí peligrosa, sino lo que con ella conlleva.

La postura del rezo perruna, qué significa

Este especialista describe cómo esta posición, la que denomina ‘postura del rezo’, permite al animal “ampliar el espacio entre los órganos internos, aliviando la presión y, por tanto, sintiéndose mejor”. A priori, no parece perjudicial, según muestra en la publicación. No obstante, Cal continúa evidenciando el significado de la postura a la que dedica un vídeo entero.

Esta, según aborda, es un indicio claro de que existe “dolor abdominal, mucho dolor abdominal”. Además, señala que no debería confundirse esta postura con el simple estiramiento o las posiciones típicas de juego, mucho más ligeras y menos expresivas. Pero, ¿qué puede hacerse al respecto?

Al observar este comportamiento, el veterinario recomienda prestar atención a otros signos acompañantes: “El animal, además, estará con cara de pocos amigos, falta de apetito y, si le aprietas la tripa, probablemente la ponga dura”. Enumera los síntomas uno a uno, pero Cal mantiene la calma con tal de no alarmar en exceso a aquellos que comparten sus rutinas con los perros.

Frente a estos síntomas, la urgencia queda clara: “Solo con este síntoma ya es un buen momento para ir al veterinario, porque normalmente se asocia con pancreatitis agudas, úlceras gástricas, peritonitis, hepatitis y, en el peor de los casos, un tumor”. Dada la advertencia, el veterinario aboga por actuar con urgencia, sin reparos, por el beneficio del animal.

Estas son las razas de perros más comunes en España

Finalmente, y como es habitual en sus publicaciones, el creador de contenido en TikTok anima a compartir esta información si ha sido de utilidad para sus seguidores: “Comparte este consejito si crees que puede ayudar a salvar vidas”. En la misma línea, Cal publica vídeos ocasionales sobre el comportamiento de los canes con tal de “salvar vidas”.

