La Policía Nacional explica qué es el ‘egosurfing’ y cómo usarlo correctamente: “Es útil para ser consciente de toda la información que hay sobre ti en Internet”

Permite detectar suplantaciones de identidad y controlar la exposición de datos personales en la red

La Policía explica el 'egosurfing'
La Policía explica el 'egosurfing' (TikTok / @policia)

En el actual ecosistema digital, controlar la información personal en Internet se ha convertido en una práctica recomendada por la Policía Nacional. Con el auge de la exposición en línea, las autoridades insisten en la necesidad de monitorizar de manera activa la propia huella digital, una actividad conocida como ‘egosurfing’.

“El ‘egosurfing’ es una buena herramienta para tener controlada la información que hay sobre ti en Internet”, afirma la Policía Nacional en un vídeo reciente, subrayando su utilidad tanto en buscadores como en redes sociales.

La recomendación oficial pone énfasis en la importancia de buscar el nombre completo, apellidos u otros datos personales, una dinámica que permite visualizar el alcance de la información que circula en la red, incluyendo imágenes compartidas previamente.

Todo lo que hay sobre alguien en Internet

El objetivo de este método, según la Policía Nacional, va más allá de la curiosidad: “Para ser consciente de toda la información que hay sobre ti en Internet y tenerla controlada”. Uno de sus propósitos principales es detectar posibles suplantaciones de identidad.

La manipulación indebida de datos, como nombres o fotografías, puede tener consecuencias graves, por lo que la autoindagación se convierte en un mecanismo de protección personal. Si se localiza información no deseada, la Policía Nacional aconseja: “Toma medidas, como borrarla y revisa la configuración de privacidad de tus redes sociales”.

Los buscadores nos sugieren respuestas
Los buscadores nos sugieren respuestas antes de que preguntemos (Shutterstock)

El ‘egosurfing’ responde a la preocupación por la protección de la identidad digital. Permite identificar qué tipo de información personal está disponible públicamente. El procedimiento básico consiste en introducir el propio nombre, apellidos, apodos o datos asociados (como direcciones de correo electrónico o números de teléfono) en motores de búsqueda y plataformas sociales.

Esta herramienta ayuda a localizar publicaciones antiguas, fotografías olvidadas o comentarios en foros y redes sociales, y también permite descubrir si terceros han vinculado el nombre de una persona con información falsa o sensible.

La revisión periódica sirve como defensa ante intentos de fraude, suplantación de identidad o acoso digital. La información mal gestionada puede derivar en riesgos como la difusión no autorizada de imágenes, la utilización del nombre en cuentas fraudulentas o la exposición de datos personales en páginas no seguras.

Gestión responsable

La policía subraya la relevancia del egosurfing en un contexto donde la frontera entre lo privado y lo público se ha vuelto difusa por el uso masivo de redes sociales. Mantenerse informado sobre la propia presencia en línea permite anticipar problemas y actuar con rapidez ante cualquier incidente. Este ejercicio fomenta una gestión responsable de la identidad digital, impulsa a revisar niveles de privacidad, actualizar contraseñas y configurar la visibilidad de los perfiles.

Entre las acciones recomendadas tras realizar ‘egosurfing’, destaca la revisión de las listas de amigos o seguidores, la eliminación de etiquetas en fotos, la solicitud para retirar contenido publicado por terceros y el ajuste de los parámetros de privacidad.

También es útil activar alertas de búsqueda para recibir notificaciones cuando el nombre propio aparezca en nuevos contenidos. Estas prácticas, sumadas a la vigilancia activa sugerida por la Policía Nacional, ayudan a reducir la huella digital no deseada y fortalecen la seguridad personal en el entorno digital.

La Policía Nacional difunde un nuevo vídeo con consejos para el ciudadano, esta vez frente a las estafas.

El ‘egosurfing’ se consolida como una herramienta preventiva frente a los riesgos de la exposición digital. Empresas y responsables de recursos humanos recurren a este método para conocer el historial digital de los candidatos, por lo que gestionar la reputación online es relevante para cualquier ciudadano.

Repetir este proceso de manera periódica y combinarlo con prácticas de navegación segura, como el uso de contraseñas robustas y la limitación de la información que se comparte públicamente, permite mantener el control sobre la identidad digital y refuerza la protección personal en Internet.

