Muere un streamer tras aceptar un reto de consumo de cocaína y alcohol: amigo de Simón Pérez, el exasesor inmobiliario de las hipotecas a tipo fijo

Muere un streamer tras aceptar un reto de consumo de cocaína y alcohol: amigo de Simón Pérez (Montaje Infobae)

El streamer Sergio Jiménez Ramos, de 37 años y conocido en internet como Sancho o Sssanchopanza, falleció en Vilanova i la Geltrú (Barcelona) el pasado 31 de diciembre de 2025, tras realizar un reto en directo con consumo de cocaína y alcohol ante un grupo privado de donantes, según pudo comprobar El Periódico de Catalunya. El suceso ha generado preocupación en el entorno de los directos virales y las plataformas de videollamadas, donde los límites entre el entretenimiento y el riesgo personal se han vuelto difusos.

La emisión no se realizó en plataformas públicas, al haber sido expulsado previamente de plataformas como Kick, Dlive y Pump.fun por infringir sus políticas. Desde ese momento, trasladó su actividad a grupos privados en Google Meet y Telegram, donde creó un sistema de membresía denominado “los diplomáticos”. Los seguidores accedían a estos contenidos mediante pagos que oscilaban entre 40 y 120 euros, lo que permitía mantener un entorno cerrado y menos regulado.

A cambio de la membresía, los participantes solicitaban retos a cambio de dinero, una dinámica que también han ejercido otras figuras conocidas como Simón Pérez el exasesor inmobiliario de las hipotecas a tipo fijo que se hizo famoso en 2017 tras ser despedido por grabar un video drogado. El influencer había participado con el fallecido anteriormente, pero hace unos meses le habría recomendado salir de ese mundo, ya que podría tener un mal final.

“Sergio, si la has palmado de verdad, manifiéstate como espíritu”

Después de que se hiciera público la forma en la que murió Sergio, Simón Pérez relató en un directo a través de YouTube qué habría pasado la noche de su muerte: “Me dijeron que se había tomado 6 gramos en 3 horas. Y una raya de 2 gramos”, afirmaba. Además, el hermano de Jiménez le habría informado de que, además de la droga, había una botella de whisky involucrada y que la policía apareció en el domicilio minutos después del suceso. “El hermano me dijo algo de una botella de whisky, que llegó la poli y que escucharon por el ordenador que alguien aún decía si se había bebido toda la botella”, explicó Pérez.

Al llegar al escenario, los Mossos d’Esquadra, abrieron una investigación y solicitaron la autopsia del cuerpo, según han confirmado fuentes policiales a El País. La muerte de Sergio es el primer caso de estas características que ha tenido lugar en España a pocos meses del fallecimiento del francés Raphaël Graven. La mecánica de estos grupos privados ha logrado eludir la supervisión de plataformas convencionales, permitiendo una escalada en la peligrosidad de los retos. Y es que, estos seguidores no solo observan, sino que participan activamente en la organización de los desafíos, incluso llegando a coordinar la entrega de drogas a domicilio para los creadores de contenido, como le ha pasado a Simon.

Aunque dentro de estas dinámicas también se han detectado pruebas que incluían apuestas, exposición en ropa interior en la vía pública, actos sexuales y prácticas extremas con sustancias y objetos. De este modo, el ecosistema generado alrededor de Simón Pérez y sus seguidores ha contado con diversos canales de comunicación, principalmente a través de Telegram, donde existían grupos como AviatorVip IV, que llegó a reunir más de tres mil miembros. En este sentido, El País ha podido acceder a su contenido y ha podido capturar alguno de los mensajes que evidencian el tono macabro y la presión grupal a la que estaban sometidos los participantes: “esto parece una broma pero el siguiente es Simón”, “alguien tiene el clip donde la palma?” o “Sergio, si la has palmado de verdad manifiéstate como espíritu, y manda una señal al grupo aviator”.

Simón Pérez en el programa 'Equipo de investigación'. (La Sexta)

La advertencia de Simón: “Yo le dije que no hiciera directos, que se quitara del Telegram”

Sergio Jiménez Ramos llegó a este círculo en octubre de 2025, cuando empezó a intervenir de manera recurrente en directos y videollamadas organizadas por Pérez. Las cuentas públicas en redes sociales como YouTube y TikTok funcionaban como reclamo para captar nuevos suscriptores, quienes luego ingresaban a los grupos cerrados donde se desarrollaban los retos más extremos, según reconstruye El País. No obstante, en ese momento Jiménez se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico.

Simón Pérez ha insistido en que había advertido a Jiménez sobre los riesgos de esa dinámica: “Yo le dije que no hiciera directos, que se quitara del Telegram, que era una mierda, que iba a acabar mal, yo no tengo ninguna culpa”, replicó en uno de sus últimos vídeos, al tiempo que continuaba solicitando donaciones a la audiencia: “Venga 20 euritos peña, el próximo diplomático se lo dejo por 30 euros”, pedía.

“Como ya no es una plataforma que permita o no algo, sino que son reuniones privadas por Zoom, pues es la jungla”, aseguraba una persona próxima a Pérez y que ha preferido mantenerse en el anonimato. Las investigaciones policiales continúan y, según fuentes próximas a la familia, se intenta esclarecer el flujo de donativos y la participación de los distintos miembros de los grupos privados.