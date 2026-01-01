Los beneficios del queso en tu salud bucal: fortalece el esmalte de los dientes y te ayuda a tener una sonrisa perfecta

El método para guardar el queso que hace que dure más tiempo y tarde en aparecer el moho, según una experta.

Mantener una boca sana y fuerte no solo implica lavarse los dientes después de cada comida, sino también tener otros muchos hábitos, como cambiar el cepillo con frecuencia o utilizar hilo y enjuague. Pero, en este asunto, también juega un papel clave la dieta que se sigue. Y es que el consumo de ciertos alimentos como el queso puede resultar especialmente beneficioso para la salud bucal, ya que fortalece el esmalte dental y ayuda a disfrutar de una sonrisa perfecta.

Además de ser un placer gastronómico, alimentos como el queso pueden desempeñar un papel relevante en el cuidado de la salud bucal. Distintas variedades ofrecen aportes nutricionales que contribuyen al fortalecimiento del esmalte dental y favorecen el equilibrio de la flora en la cavidad oral.

Así, consumir queso fomenta la producción de saliva, lo que ayuda a proteger los dientes de manera cotidiana. Incluso una cantidad reducida resulta suficiente para activar su función beneficiosa sobre la salud dental.

Qué quesos son buenos para los dientes y cuáles conviene evitar

Para lucir una sonrisa perfecta es fundamental cuidar la salud bucal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las opciones de quesos naturales, los tipos curados y semicurados destacan por su elevada concentración de minerales esenciales para la salud de los dientes. Algunas investigaciones han señalado al cheddar, el suizo y el brie como ejemplos relevantes, debido a que contienen cantidades significativas de calcio y fósforo. Estos nutrientes actúan conjuntamente en la remineralización dental, un mecanismo mediante el cual se repara la superficie de los dientes y se refuerza su resistencia ante el desgaste cotidiano.

Sin embargo, no todos los derivados lácteos tienen el mismo impacto en la protección bucal. Aquellos productos procesados que incluyen azúcares añadidos o sabores artificiales pueden promover la formación de placa bacteriana y, en consecuencia, resultar perjudiciales. Por esta razón, los especialistas sugieren priorizar el consumo de quesos naturales en cualquiera de sus versiones —enteros, bajos en grasa o sin grasa—, ya que mantienen intacto su valor nutricional y evitan la presencia de aditivos que puedan afectar la salud oral.

Por qué la caseína y masticar queso son claves en la salud oral

Diferentes tipos de queso. (Adobe Stock)

La presencia de caseína en determinadas variedades de queso aporta un beneficio adicional en la protección de los dientes. Esta proteína genera una película sobre el esmalte dental que funciona como barrera frente a los ácidos liberados por las bacterias en la boca, disminuyendo así el riesgo de caries y de sensibilidad en los dientes. Este efecto protector resulta más acentuado en los quesos curados, donde la concentración de caseína alcanza niveles elevados.

Por otra parte, la firmeza característica de los quesos duros obliga a una masticación más prolongada. Esta acción estimula la producción de saliva, ayudando a equilibrar el pH bucal y a neutralizar los ácidos de manera natural. Consecuentemente, se facilita la eliminación de residuos de azúcar y bacterias, lo que reduce la posibilidad de daño en el esmalte dental.