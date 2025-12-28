Rosalía en las campanadas de Nochevieja, Rufián candidato de toda la izquierda y la ruptura de Aitana: las inocentadas del Día de los Santos Inocentes 2025

Rosalía, Rufían y Aitana protagonistas del Día de los Santos Inocentes. (Composición Fotográfica)

El 28 de diciembre es una fecha muy señalada en el calendario donde todo puede pasar y a la vez nada está pasando. Durante el Día de los Santos Inocentes, las bromas y mentiras mantienen a todo el mundo alerta y dudando de cualquier relato. La forma de conmemorar el día ha cambiado en los últimos años, especialmente con el auge de las redes sociales y los medios digitales. Si antes las bromas se limitaban a los entornos familiares, escolares o laborales, la tecnología ha permitido que estas se amplifiquen y lleguen a un público mucho más amplio.

Las redes sociales se han convertido en el escenario principal donde compartir noticias inventadas, imágenes manipuladas y anuncios falsos, que buscan sorprender o divertir a los usuarios. Las celebridades suelen ser las principales víctimas, con memes, vídeos o titulares donde diferenciar la verdad de las mentiras se convierte en un verdadero reto. Los “santos inocentes” van variando cada año, Mónica Carillo o Belén Rueda protagonizaron algunas de las bromas en redes en 2024.

Ahora, este 28 de diciembre de 2025, los más creativos han hecho tendencia nombres como los de Aitana, Plex, Rufían o Rosalía. Además de estos, también ha habido grandes sustos como actuaciones especiales, reestrenos cinematográficos o amistades imposibles, poniendo así el broche de humor a la época navideña.

La coalición de izquierdas de Rufían

Gabriel Rufían protagonista de una de las inocentadas más mediáticas de 2025 Eduardo Parra - Europa Press

Entre las bromas más mediáticas de este año se encuentra el portavoz de ERC en el congreso, Gabriel Rufián. La web de encuestas electorales, Electomania, ha lanzado a primera hora la noticia de que el político formaría un nuevo partido llamado “Izquierdas de Frente” (IdF). Además de ser la cabeza principal del partido, contaría con la coalición entre Podemos, Bildu, BNG, ERC, IU y Sumar. El anuncio estaba dotado de muchos detalles para hacer que la historia pareciese lo más real posible.

“Según un documento interno filtrado por personas cercanas a las conversaciones, el acuerdo prevé listas conjuntas en 38 de las 52 circunscripciones, con la posibilidad de candidaturas diferenciadas en territorios con fuerte implantación local, como Galicia (BNG), Euskadi (Bildu) y Cataluña (ERC).” Poco a poco, ha ido haciéndose eco de la noticia y causando opiniones de todo tipo, que han servido como baremo para ver que pasaría si esto fuese realidad.

Rosalía y su actuación por Nochevieja

La cantante ha sido una de las protagonistas del Día de los Santos Inocentes 2025. (Europa Press)

Rosalía está en uno de los mejores momentos de toda su carrera después del lanzamiento de su álbum Lux. Con una gira recién anunciada y agotada al instante, la catalana acumula miles y miles de fanáticos allá donde va. Por todo esto, su nombre ha sido uno de los protagonistas del día con la noticia de su participación en la gala de Nochevieja de RTVE. Después de su entrevista en La Revuelta, los usuarios no ven tan disparatado que pueda volver a aparecer en la cadena, esta vez con una gran actuación.

Amaia Romero, Lola índigo, Rosario Flores o el regreso de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero son nombres reales de la gala de año nuevo. Un evento donde cada artista tendrá como escenario lugares emblemáticos de su tierra, como La Alhambra o el Museo Reina Sofía. Rosalía que no se ha pronunciado y no aparece en ninguna lista oficial ha revolucionado las redes. “El gran fichaje” aparece en muchos titulares aportando datos de la posible actuación, como que ya ha sido grabado en el Monasterio de Monserrat. La gran sorpresa de la cadena parece estar ligada a una inocentada más donde Rosalía se queda al margen de la lista de artistas confirmados.

La ruptura de Aitana Y Plex

La ruptura de la cantante y el influencer, una inocentada. (Europa Press)

Otra cantante que suele estar envuelta en polémicas amorosas y noticias falsas es Aitana. La catalana mantiene una relación con el influencer Daniel Alonso, más conocido como Plex. Aprovechando el día de los inocentes, muchos usuarios han compartido imágenes donde aparecía que Aitana había dejado de seguir a Plex en redes sociales. En tan solo unos segundos la publicación se ha llenado de comentarios de tristeza, mostrando la cantidad de fanáticos que tienen ambos como pareja desde que lo confirmaron a mediados de 2025.

Después de haber comprobado que se trata de una inocentada, las redes siguen creando nuevas tramas donde cuesta distinguir la verdad de la mentira. Aitana, Rosalía o Rufián son solo tres ejemplos de la larga lista de inocentadas mediáticas que protagonizan los famosos españoles cada 28 de diciembre.