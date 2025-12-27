La Navidad, un factor de riesgo para las fracturas de pene: los casos se multiplican en estas fiestas

Una operación de próstata (AdobeStock)

La Navidad es la época del año de las reuniones familiares, de los regalos, la época del turrón y de brindar con champán. Y también es el periodo del año en el que aumentan los casos de fracturas de pene, un traumatismo cuya incidencia se dispara un 43 % durante estas fiestas.

Para las personas con pene, las Navidades pueden ser un verdadero factor de riesgo, según reveló un estudio publicado en 2023 por el equipo de Urología del University Hospital LMU Munich (Alemania). Las conclusiones de la investigación fueron claras: los casos casi se duplican.

El análisis recogió los datos de 3.421 personas que acudieron al hospital tras fracturarse el pene entre 2005 y 2021. Se observó que la Navidad no era el único factor de riesgo, sino también los fines de semana y los meses de verano.

La enfermera Esther Gómez (@mienfermerafavorita en sus redes sociales) explica que el motivo no reside en la época en sí misma, sino en el contexto que le acompaña: “Más tiempo libre, más actividad y, en algunos casos, posturas que implican una flexión forzada del pene erecto, como el conocido reverse cowgirl, que se asocian a mayor riesgo de lesión". Lo más frecuente es que se produzca durante una relación sexual.

A ello se le suma una relajación en los hábitos saludables. Por ejemplo, aumenta el consumo de alcohol, se practica menos ejercicios y se alteran los horarios, lo que provoca más cansancio.

Cómo es la fractura de un pene

A la lesión del pene se le llama fractura pese a que no tiene huesos, por ello se trata de un traumatismo diferente. Gómez explica en sus redes sociales que el término “fractura de pene” responde más a una cuestión médico-metafórica que literal.

El pene erecto no está diseñado para doblarse, por lo que puede sufrir daños si se fuerza. En estos casos, “lo que se rompe es la túnica albugínea, una capa fibrosa muy resistente que envuelve los cuerpos cavernosos del pene”. En reposo, es gruesa y flexible; en erección, se vuelve muy fina y se tensa.

Cuando el pene erecto sufre una flexión demasiado brusca o forzada, la presión interna aumenta de forma súbita y la túnica se desgarra, produciéndose la fractura que suena como un chasquido audible.

La lesión de pene suele ir acompañada de un dolor intenso inmediato, la pérdida súbita de la erección y la aparición de hematoma e hinchazón. “Clínicamente se comporta como una urgencia quirúrgica, de ahí que se mantenga el término fractura”.

Una intervención inmediata

La Clínica Mayo concuerda en que la fractura de pene requiere atención médica inmediata, puesto que, si no se trata, “podría derivar en la curvatura del miembro, o bien podría impedir que una persona logre o mantenga erecciones lo suficientemente firmes para tener relaciones sexuales”. Es decir, que desarrolle disfunción eréctil.

Según explican, determinar el traumatismo del miembro requiere de un examen físico. Sin embargo, también es posible que se necesiten análisis de sangre u orina, o pruebas de diagnóstico por imágenes. “En la mayoría de los casos, el tratamiento para una fractura de pene consiste en realizar una intervención quirúrgica inmediata para reparar el daño”, recogen.