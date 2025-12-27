España

La Navidad, un factor de riesgo para las fracturas de pene: los casos se multiplican en estas fiestas

El aumento de la ingesta de alcohol y la práctica de ciertas posturas sexuales provocan un desgarro interno en el miembro

Guardar
Una operación de próstata (AdobeStock)
Una operación de próstata (AdobeStock)

La Navidad es la época del año de las reuniones familiares, de los regalos, la época del turrón y de brindar con champán. Y también es el periodo del año en el que aumentan los casos de fracturas de pene, un traumatismo cuya incidencia se dispara un 43 % durante estas fiestas.

Para las personas con pene, las Navidades pueden ser un verdadero factor de riesgo, según reveló un estudio publicado en 2023 por el equipo de Urología del University Hospital LMU Munich (Alemania). Las conclusiones de la investigación fueron claras: los casos casi se duplican.

El análisis recogió los datos de 3.421 personas que acudieron al hospital tras fracturarse el pene entre 2005 y 2021. Se observó que la Navidad no era el único factor de riesgo, sino también los fines de semana y los meses de verano.

La enfermera Esther Gómez (@mienfermerafavorita en sus redes sociales) explica que el motivo no reside en la época en sí misma, sino en el contexto que le acompaña: “Más tiempo libre, más actividad y, en algunos casos, posturas que implican una flexión forzada del pene erecto, como el conocido reverse cowgirl, que se asocian a mayor riesgo de lesión". Lo más frecuente es que se produzca durante una relación sexual.

A ello se le suma una relajación en los hábitos saludables. Por ejemplo, aumenta el consumo de alcohol, se practica menos ejercicios y se alteran los horarios, lo que provoca más cansancio.

Cuál es el efecto del alcohol en el cerebro.

Cómo es la fractura de un pene

A la lesión del pene se le llama fractura pese a que no tiene huesos, por ello se trata de un traumatismo diferente. Gómez explica en sus redes sociales que el término “fractura de pene” responde más a una cuestión médico-metafórica que literal.

El pene erecto no está diseñado para doblarse, por lo que puede sufrir daños si se fuerza. En estos casos, “lo que se rompe es la túnica albugínea, una capa fibrosa muy resistente que envuelve los cuerpos cavernosos del pene”. En reposo, es gruesa y flexible; en erección, se vuelve muy fina y se tensa.

Cuando el pene erecto sufre una flexión demasiado brusca o forzada, la presión interna aumenta de forma súbita y la túnica se desgarra, produciéndose la fractura que suena como un chasquido audible.

La lesión de pene suele ir acompañada de un dolor intenso inmediato, la pérdida súbita de la erección y la aparición de hematoma e hinchazón. “Clínicamente se comporta como una urgencia quirúrgica, de ahí que se mantenga el término fractura”.

Imagen recurso de una intervención
Imagen recurso de una intervención quirúrgica (AdobeStock)

Una intervención inmediata

La Clínica Mayo concuerda en que la fractura de pene requiere atención médica inmediata, puesto que, si no se trata, “podría derivar en la curvatura del miembro, o bien podría impedir que una persona logre o mantenga erecciones lo suficientemente firmes para tener relaciones sexuales”. Es decir, que desarrolle disfunción eréctil.

Según explican, determinar el traumatismo del miembro requiere de un examen físico. Sin embargo, también es posible que se necesiten análisis de sangre u orina, o pruebas de diagnóstico por imágenes. “En la mayoría de los casos, el tratamiento para una fractura de pene consiste en realizar una intervención quirúrgica inmediata para reparar el daño”, recogen.

Temas Relacionados

LesiónTraumatismoPeneEnfermedades y MedicamentosEnfermedades y Medicamentos EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Aragón se queda sin frente amplio de izquierda: CHA, IU-Sumar y Podemos-Alianza Verde concurrirán por separado en las autonómicas del 8 de febrero

Las formaciones no han conseguido conformar un frente común: María Goicoechea será la candidata de Podemos-Alianza Verde, y el resto de partidos no han anunciado todavía los propios

Aragón se queda sin frente

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 2 de este 27 diciembre

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: estos son los

La zona del naufragio donde desaparecieron los cuatro turistas españoles en Indonesia llevaba días en alerta por fuertes lluvias y oleaje

La agencia de meteorología del país ya había avisado al inicio de la semana de las condiciones potencialmente extremas, recomendando a la población mantener las precauciones en sus viajes por tierra, mar y aire

La zona del naufragio donde

Los del Río confiesan el impulso artístico que le dio el rey Juan Carlos I: “Al día siguiente, ya estábamos en televisión”

El dúo formado por Antonio Romero y Rafael Ruiz revelaron en ‘¡De Viernes!’ que el Emérito bailó ‘La Macarena’ durante su espectáculo en Abu Dabi

Los del Río confiesan el

Lamine Yamal se une a un partido en una playa de Dubái antes de la gala de los Globe Soccer Awards

El joven azulgrana se encuentra en la ciudad de los Emiratos Árabes junto a su familia y el presidente del club, Joan Laporta, con motivo de la entrega de premios: está nominado tanto a mejor jugador como a mejor delantero

Lamine Yamal se une a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Aragón se queda sin frente

Aragón se queda sin frente amplio de izquierda: CHA, IU-Sumar y Podemos-Alianza Verde concurrirán por separado en las autonómicas del 8 de febrero

“Lamento haberles traído a Santiago”: un jabalí en la pista obliga a desviar los vuelos del aeropuerto de A Coruña

Un artículo para entender por qué Vox ha abandonado al rey Felipe VI: “Pone en peligro su continuidad y un legado que no le pertenece”

Salvador Illa apela a la solidaridad y la empatía en su discurso de Navidad: “¿Qué nos queda si no actuamos con humanidad?”

La izquierda aragonesa no logra pactar y acudirá dividida a las elecciones

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 2 de este 27 diciembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 27 diciembre

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

En cirílico y con ilustraciones de santos: así serán las nuevas monedas de euro en Bulgaria

DEPORTES

Xabi Alonso se come el

Xabi Alonso se come el turrón, pero todavía tiene que superar la cuesta de enero en el Real Madrid: bajo el foco de la directiva y de la afición

Un extenista y medallista olímpico lo tiene claro: “Nadal es el mejor competidor de la historia del deporte”

Cesc Fàbregas habla sobre la situación de Xabi Alonso en el Real Madrid: “Todos piensan que tienen que jugar y manejar eso es difícil”

El jefe de Alpine, Flavio Briatore, habla sobre Fernando Alonso: “Un piloto como él debería haber ganado seis u ocho mundiales”

Arman Tsarukyan se burla de la situación personal de Ilia Topuria: “Parece que tienes mucho tiempo libre, eres un chiste”