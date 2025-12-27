Este es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este 28 de diciembre

La tarifa del servicio de la luz se actualiza cada hora (Europa Press)

El cambio constante en el precio de la luz obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor precio sin que afecte su bolsillo.

Por ello, estos son los precios en el país este domingo 28 de diciembre, de acuerdo con el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE). Además ubica los precios más bajos, así como los más costosos, de luz.

Precio de la energía eléctrica

Día: 28 de diciembre

Precio medio: 79.23 euros por megavatio hora

Precio máximo: 106.4 euros por megavatio hora

Precio mínimo: 48.86 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad por hora

Dependiendo la hora del día, es la tarifa de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este domingo 28 de diciembre, la tarifa de la luz por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 62.5 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la luz será de 63.75 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la electricidad será de 54.5 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la luz será de 48.86 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 51.86 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la electricidad será de 55.2 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la luz será de 68.13 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 71.7 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 83.36 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 81.74 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la electricidad será de 75.52 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la luz será de 74.67 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la luz será de 78.5 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 75.66 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 79.1 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la luz será de 83.17 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 95.0 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 99.19 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 104.35 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la luz será de 106.4 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 103.17 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la luz será de 99.2 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la electricidad será de 97.72 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 88.26 euros por megavatio hora.