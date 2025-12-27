España

Este es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este 28 de diciembre

El contexto económico internacional ha provocado un incremento histórico en los precios de la energía eléctrica en el país

Guardar
La tarifa del servicio de
La tarifa del servicio de la luz se actualiza cada hora (Europa Press)

El cambio constante en el precio de la luz obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor precio sin que afecte su bolsillo.

Por ello, estos son los precios en el país este domingo 28 de diciembre, de acuerdo con el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE). Además ubica los precios más bajos, así como los más costosos, de luz.

Precio de la energía eléctrica

Día: 28 de diciembre

Precio medio: 79.23 euros por megavatio hora

Precio máximo: 106.4 euros por megavatio hora

Precio mínimo: 48.86 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad por hora

Dependiendo la hora del día,
Dependiendo la hora del día, es la tarifa de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este domingo 28 de diciembre, la tarifa de la luz por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 62.5 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la luz será de 63.75 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la electricidad será de 54.5 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la luz será de 48.86 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 51.86 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la electricidad será de 55.2 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la luz será de 68.13 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 71.7 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 83.36 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 81.74 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la electricidad será de 75.52 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la luz será de 74.67 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la luz será de 78.5 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 75.66 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 79.1 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la luz será de 83.17 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 95.0 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 99.19 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 104.35 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la luz será de 106.4 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 103.17 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la luz será de 99.2 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la electricidad será de 97.72 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 88.26 euros por megavatio hora.

Temas Relacionados

Precio de la luzPrecio de la Luz EspañaFactura Luz EspañaElectricidadEspaña-EconomíaEspaña-NoticiasNoticias

Últimas Noticias

La tarifa regulada de gas bajará un 8,7% en enero de 2026: así quedará tu factura

Esta reducción responde al descenso del coste de la materia prima utilizada en el cálculo de la tarifa, a pesar del componente estacional de las revisiones correspondientes a los meses de invierno

La tarifa regulada de gas

Habla el abuelo de la familia desaparecida en Indonesia: “Mis tres nietos y mi yerno posiblemente quedaron atrapados en el barco, que se partió y se hundió rápidamente”

Según Enrique Ortuño, el abuelo de los desaparecidos, “los cuerpos deben estar en el fondo del mar”, en la mitad del barco que las autoridades no han localizado todavía

Habla el abuelo de la

José Manuel Felices, médico: “No te calientes así las manos en invierno porque las estás destrozando”

Para evitar este tipo de resultados, el experto nos ofrece tres trucos. El primero se llama “el bombeo manual”: cuando uno esté llegando a casa, puede abrir y cerrar los puños para bombear sangre

José Manuel Felices, médico: “No

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 27 diciembre

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas

Triplex de la Once sorteo

Vende su empresa manufacturera y reparte más de 221 millones de euros entre sus trabajadores, pero les impone una sola condición

La decisión quedó formalizada en el propio contrato de compraventa, pese a que ninguno de los empleados poseía acciones de la compañía

Vende su empresa manufacturera y
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Aragón se queda sin frente

Aragón se queda sin frente amplio de izquierda: CHA, IU-Sumar y Podemos-Alianza Verde concurrirán por separado en las autonómicas del 8 de febrero

“Lamento haberles traído a Santiago”: un jabalí en la pista obliga a desviar los vuelos del aeropuerto de A Coruña

Un artículo para entender por qué Vox ha abandonado al rey Felipe VI: “Pone en peligro su continuidad y un legado que no le pertenece”

Salvador Illa apela a la solidaridad y la empatía en su discurso de Navidad: “¿Qué nos queda si no actuamos con humanidad?”

La izquierda aragonesa no logra pactar y acudirá dividida a las elecciones

ECONOMÍA

La tarifa regulada de gas

La tarifa regulada de gas bajará un 8,7% en enero de 2026: así quedará tu factura

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 27 diciembre

Vende su empresa manufacturera y reparte más de 221 millones de euros entre sus trabajadores, pero les impone una sola condición

El Euromillones ‘cae’ en España: un único acertante gana 54 millones de euros en Mondragón (Guipúzcoa) en el sorteo de este viernes 26 de diciembre

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 2 de este 27 diciembre

DEPORTES

Xabi Alonso se come el

Xabi Alonso se come el turrón, pero todavía tiene que superar la cuesta de enero en el Real Madrid: bajo el foco de la directiva y de la afición

Un extenista y medallista olímpico lo tiene claro: “Nadal es el mejor competidor de la historia del deporte”

Cesc Fàbregas habla sobre la situación de Xabi Alonso en el Real Madrid: “Todos piensan que tienen que jugar y manejar eso es difícil”

El jefe de Alpine, Flavio Briatore, habla sobre Fernando Alonso: “Un piloto como él debería haber ganado seis u ocho mundiales”

Arman Tsarukyan se burla de la situación personal de Ilia Topuria: “Parece que tienes mucho tiempo libre, eres un chiste”