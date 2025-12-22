Almudena Cid reaparece desde el hospital tras una operación que llevaba años ‘evitando’

Almudena Cid en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @almudenacid)

Almudena Cid ha compartido uno de los momentos más delicados de su vida personal. Este fin de semana, la exgimnasta olímpica publicaba en redes sociales varias imágenes desde el hospital, apenas 24 horas después de haber sido intervenida de la cadera. Una operación que sabía desde hacía tiempo que debía afrontar y que, por fin, ha llegado. Ahora, ha querido explicar con detalle qué la llevó a pasar por quirófano y cómo está viviendo estos primeros días de recuperación.

A través de un emotivo post, Almudena ha mostrado un álbum de fotos que refleja su realidad actual. En ellas aparecen sus padres, su apoyo incondicional, así como su pareja, Gerardo Berodia, a quien dedica también unas palabras en su texto. Entre las visitas especiales, destaca la de la periodista Paloma del Río, compañera de tantas retransmisiones deportivas. La deportista tampoco se ha olvidado del personal sanitario, al que agradece su profesionalidad y cercanía durante todo el proceso.

Para explicar por qué ha tenido que ser operada, Almudena se remonta a finales de 2023, cuando estaba terminando la gira teatral de Ladies Football Club, en la que interpretaba a Olivia Lloyd. Durante una escena concreta de la función, en la que debía sostener e impulsar el cuerpo de una compañera, su cuerpo lanzó una señal de alarma.

“Me recorrió un sudor frío que jamás había sentido”, relata. A pesar de ello, terminó la función “por inercia y mecánica”. Tras los aplausos, llegó el verdadero impacto: cada paso con la pierna izquierda era como caminar con cemento. Más tarde descubriría que aquel frío fue el aviso previo a un desmayo.

En su reflexión, Almudena reconoce que, como en tantas ocasiones de su vida y de su carrera deportiva, el compromiso estuvo por encima de ella misma. Ese día, sin embargo, su cadera dijo basta.

Dos años conviviendo con dolor

A partir de ese momento supo que necesitaría una prótesis de cadera, aunque la operación no fue inmediata. Durante dos años convivió con el dolor y siguió trabajando sin parar. En su carta explica que llevaba tiempo arrastrando diferentes problemas: displasia, labrum roto, cartílago y articulación dañados.

Almudena Cid y su novio, Gerardo Berodia, en una imagen de archivo. (Europa Press)

Aun así, continuó con su rutina profesional: presentando en televisión, viajando constantemente y dando masterclass. Un esfuerzo que, según ella misma reconoce, mereció la pena. Gracias a ese ritmo pudo cumplir un sueño personal muy importante: construirse una casa cerca de su familia.

Almudena también ha querido aprovechar este momento para hacer una denuncia clara sobre la situación de los deportistas tras la retirada. Señala que, aunque el detonante fue hace dos años, su cadera está marcada por toda una carrera deportiva.

Además, habla del abandono que muchos atletas sufren una vez dejan la competición, una realidad que se hace especialmente visible en momentos como el que ella atraviesa ahora.

El texto se cierra con un agradecimiento sincero al equipo médico, a sus amigos, a su familia y a su pareja. “Os toca cuidarme un poco”, escribe, consciente de que esta Navidad estará marcada por la recuperación. Un postoperatorio que, tal y como ella misma ha mostrado, evoluciona favorablemente.