La Junta destaca que Guardiola defiende Almaraz "sin medias tintas" y el PSOE pide al Ejecutivo que "abandone la pereza"

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, ha destacado que la presidenta de la Junta, María Guardiola, se ha puesto al frente de la defensa de Almaraz "desde el primer momento" y "sin medias tintas", mientras que el diputado socialista José María Vergeles ha pedido al Ejecutivo regional que "abandone la pereza" y trabaje.

Ambos han realizado estas declaraciones durante una pregunta formulada en el pleno de la Asamblea de este jueves por el Grupo Parlamentario Socialista sobre si la Junta ha hecho alguna gestión para que las empresas propietarias pidan una prórroga para la Central Nuclear de Almaraz.

Así, la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible ha asegurado que Guardiola se ha puesto al frente de la defensa de su continuidad "desde el primer momento" y "sin medias tintas".

"Con una lucha clara del mantenimiento de la central, protegiendo los intereses de Extremadura y de los extremeños. Exactamente lo contrario de lo que han hecho ustedes, que todavía no sabemos si van o si vienen, si les gusta o no les gusta", ha aseverado.

En este punto, ha recordado que el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, acudió en enero a la manifestación a favor de la continuidad de Almaraz "cogiendo una pancarta y haciéndose una foto", mientras que "una hora después se abrazaba a su jefe Sánchez --en referencia a Pedro Sánchez-- y ni una palabra de Almaraz".

"Para hacerse la foto con la pancarta sí, para luchar por los intereses de Almaraz, a quien puede evitar su cierre, se cierra la boca", ha espetado Morán.

La consejera extremeña ha dicho que, auque el PSOE quiere ahora que parezca que les "interesa Almaraz", los ciudadanos extremeños tienen "calado" a este partido y ya "no engaña a nadie".

De este modo, y haciendo un "repaso", ha recordado que, mientras Guardiola estaba trabajando por la continuidad de la central, la exportavoz del PSOE extremeño María Andrada dio un "no rotundo" a Almaraz.

Tras ello, Morán ha indicado que en el PSOE se dieron cuenta de que había que "disimular" y empezaron con el "sí, pero no, el no, pero sí". "No vamos a dejarlo todo muy claro, no vaya a ser que desde arriba nos echen la bronca. Así que llegó el momento de ser claros en el Congreso de los Diputados y los diputados socialistas extremeños votaron no al mantenimiento de Almaraz", ha dicho.

"Mientras que la presidenta Guardiola ha estado defendiendo los intereses de Extremadura, ustedes lo que han estado haciendo es defendiendo la ideología sanchista. ¡Verdad verdadera, señor Vergeles!", ha asegurado.

VERGELES DICE QUE LA JUNTA ES EL "GOBIERNO DE LOS NINI"

Por su parte, el diputado del PSOE José María Vergeles ha apuntado que hace unos días se conoció la noticia "más que probable" de que las empresas propietarias de Almaraz podrían solicitar una "mini prórroga" de la vida útil, algo de que lo que se alegra su partido, ha dicho.

Al respecto, Vergeles ha considerado que, "salvo el manoseo del tejido productivo de Campo Arañuelo, salvo las banderas, las pegatinas y los distintivos", no se aprecia que la Junta "haya hecho nada, ni políticamente, ni económicamente, ni socialmente" para ampliar la vida de Almaraz.

Además, ha acusado al Ejecutivo extremeño de aprovechar para "confundir deliberadamente" a los extremeños entre fiscalidad y seguridad nuclear, momento en el que se ha preguntado si Guardiola va a ser "capaz de doblarle el brazo" a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, para bajar la tasa Enresa y que ésta "se lleve el almacén central de residuos radiactivos, si tan interesada está en la central nuclear de Almaraz".

"Cuando no se tiene proyecto para Extremadura, señora Morán, como es el caso suyo, lo único que pueden hacer ustedes es lo que me ha descrito a mí, unirse a los lobbies de presión, que es lo único que ustedes pueden hacer porque ni estudian ni trabajan. Son los ninis. Ustedes son el gobierno de los ninis, señora Morán", ha señalado.

Asimismo, ha hecho hincapié en que el gobierno del PSOE y el PSOE han "mantenido la coherencia durante todo el tiempo", ya que, como ha expuesto, "si la central nuclear a día de hoy está abierta, es porque un presidente socialista de esta comunidad autónoma fue capaz de prorrogar su vida útil".

"Por eso, señora Morán, abandonen la pereza, abandonen la desidia, trabajen por una vez por esta tierra, no sean el gobierno nini, hagan ustedes algo por Extremadura", ha recalcado.