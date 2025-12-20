España

Víctor Sanchego, cortador de jamón, explica cuánto cuesta su cuchillo más caro: “Es una pieza de coleccionismo, no es para uso diario”

Fabricado en acero de Damasco, cada ejemplar es único y su valor trasciende la funcionalidad

Guardar
Víctor Sanchego, cortador de jamón
Víctor Sanchego, cortador de jamón enseñando su cuchillo (@victorsanchegojamon)

La importancia de los cuchillos en el mundo del corte de jamón es indiscutible. Para un profesional, el cuchillo no es solo una herramienta, sino un prolongamiento de la mano que determina la precisión del corte, la presentación y, en última instancia, la experiencia de degustar un buen jamón.

Los cortadores de jamón suelen elegir cuidadosamente cada cuchillo, atendiendo a factores como el equilibrio, la flexibilidad de la hoja y la ergonomía del mango, pues de ello depende lograr lonchas perfectas y mantener la calidad del producto. Además, la tradición y el prestigio asociados a esta profesión hacen que muchos cortadores desarrollen un vínculo casi personal con sus cuchillos, valorando tanto su funcionalidad como su historia o rareza.

Víctor Sanchego, reconocido cortador de jamón, ha reflexionado sobre este vínculo en un vídeo publicado en su canal de TikTok (@victorsanchegojamon). En la grabación, Sanchego plantea una pregunta directa: “¿Tú te gastarías cuatrocientos treinta y cinco euros en un cuchillo?”, cifra que desafía la lógica utilitaria y abre el debate sobre el significado de la exclusividad en los utensilios de corte.

Cuchillo excepcional

Al mostrar su herramienta más preciada, Sanchego aclara que “este es el cuchillo más caro que tengo y por supuesto no es para uso diario”, subrayando que su valor reside en la excepcionalidad y no en la rutina. La pieza, según explica, es mucho más que un simple instrumento: “Esto es una pieza de coleccionismo”, una frase que establece una distinción clara entre el uso cotidiano y el aprecio por la artesanía.

Corte de jamón (Adobe Stock)
Corte de jamón (Adobe Stock)

Durante el vídeo, el cortador detalla el proceso de fabricación de su nueva herramienta, destacando la singularidad de cada ejemplar: “La hoja está hecha en acero de Damasco. Se crea soldando y forjando con capas distintas. En este caso, el acero es de carbono 1095 y 15N20.

Se calientan, se presan y se pliegan varias veces hasta formar este patrón que veis aquí. Por eso no hay dos cuchillos iguales”, describe Sanchego, quien enfatiza la complejidad y el carácter irrepetible de cada cuchillo fabricado con esta técnica.

Precio justo

Sanchego insiste en que no adquiere este tipo de piezas buscando una mejora técnica en el corte: “No lo tengo porque corte mejor que nadie. Lo tengo porque nadie tiene este cuchillo”, dejando claro que el atractivo reside en la exclusividad y el valor simbólico más que en la funcionalidad.

Para él, el valor es evidente: “Para mí sí vale lo que cuesta. Esto es como una obra de arte. No es lo que hace, sino lo que representa”, afirma, equiparando el cuchillo a una creación artística cuyo significado va más allá del simple uso en la cocina.

Miguel Prieto Mora, maestro cortador del Consejo Regulador de la DOP Jabugo

La reflexión compartida en su vídeo invita a reconsiderar la relación entre precio, función y simbolismo en los objetos de colección y deja abierta la pregunta sobre el verdadero valor de lo único para quienes ejercen oficios marcados por la tradición, la destreza y la pasión por los detalles.

En su vídeo, Sanchego muestra con detalle la pieza y comparte su entusiasmo por los cuchillos especiales, dejando claro que para él cada herramienta tiene una historia detrás. Entre comentarios y observaciones, transmite la satisfacción de poseer un objeto único y anima a quienes comparten esta afición a buscar piezas que aporten algo más allá de su simple utilidad en la cocina.

Temas Relacionados

JamonNavidadTikTokRedes SocialesCuchilloCortador de JamónVirales EspañaEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Choque europeo por Mercosur: Francia e Italia protegen su agricultura mientras España aboga por impulsar el comercio y la influencia en América Latina

El retraso en la firma del acuerdo, que abriría un mercado de más de 260 millones de consumidores, refleja las diferentes exigencias de los países sobre garantías mediambientales y al sector agrícola

Choque europeo por Mercosur: Francia

Isabel Pantoja sigue la fórmula del discurso del rey y saca su mejor sonrisa para felicitar la Navidad, pero sin mencionar a su familia

La tonadillera ha compartido una grabación de lo más profesional en sus redes sociales para desear felices fiestas “a todo el mundo”

Isabel Pantoja sigue la fórmula

El ‘Juan Sebastián Elcano’ vuelve al mar tras sus obras en el astillero de Navantia: un barco que se ha convertido en un símbolo nacional

En 2027 celebra su centenario, entrando en un nuevo capítulo de la historia de España

El ‘Juan Sebastián Elcano’ vuelve

El Supremo falla a favor de unos padres jubilados frente a una fianza bancaria “abusiva” y los libera como fiadores

El tribunal señala que existe una desproporción evidente entre las garantías pactadas y el riesgo asumido por los clientes

El Supremo falla a favor

Jornadas de 60 horas semanales por el salario mínimo: las trabajadoras de El Corte Inglés se manifiestan en Madrid contra las condiciones laborales de la empresa

Las empleadas denuncian también la sobrecarga de trabajo por tener que atender tanto la tienda física como las llamadas online y pagos diferenciados por trabajar domingos y festivos

Jornadas de 60 horas semanales
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El ‘Juan Sebastián Elcano’ vuelve

El ‘Juan Sebastián Elcano’ vuelve al mar tras sus obras en el astillero de Navantia: un barco que se ha convertido en un símbolo nacional

Luz verde a los Presupuestos 2026 en Madrid: nuevo récord de gasto con foco en sanidad, educación y vivienda

Un buque auxiliar de bateas se hunde en pleno puerto de Moaña (Galicia) y obliga a desplegar barreras anticontaminación

El PP recula en su ataque por los votos robados en Extremadura: defiende que hay que denunciarlo pero dice que no se puede hablar de “pucherazo”

Los socios de Gobierno expresan su frustración con el PSOE por la falta de respuestas ante los escándalos

ECONOMÍA

Choque europeo por Mercosur: Francia

Choque europeo por Mercosur: Francia e Italia protegen su agricultura mientras España aboga por impulsar el comercio y la influencia en América Latina

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 4 de este 20 diciembre

Astilleros Balenciaga se acerca a asegurar su continuidad en Zumaia a cambio de una reducción salarial del 5% para los trabajadores

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

El motor de combustión se resiste a morir en Europa: por qué Bruselas rectifica en su compromiso con la electrificación total del automóvil

DEPORTES

Esteve Galvañ, el primer español

Esteve Galvañ, el primer español en convertirse en luchador de sumo en Japón: “En mi primer combate oficial, sentí que mi rival era un coche que me atropellaba”

“El equipo que mejor nos trataba siempre era el Real Madrid”, afirma un exárbitro en el debate sobre el caso Negreira

Laporta acusa al Real Madrid de “vomitar mentiras e intoxicar de manera constante” durante la cena de Navidad del Barcelona

“El que decide al final es Carlos”: Toni Nadal analiza la ruptura entre Alcaraz y Ferrero y apunta al papel del jugador en la élite

Una nutricionista del Real Madrid denuncia la situación que vivió dentro del club: “Se reían de mí y se burlaban en los grupos de WhatsApp”