El Banco de España agasaja a sus trabajadores más veteranos y pagará 90.833 euros por 58 relojes para caballero y 94.000 euros por 60 pulseras para señora

Sede central del Banco de España en Madrid (Jesús Hellín / Europa Press)

El Banco de España quiere tener un ‘detalle’ con sus trabajadores más veteranos y ha pensado en un reloj para ellos y una pulsera para ellas. El supervisor bancario ha licitado un contrato para adquirir “objetos conmemorativos”. Lo justifica porque es tradición, cada año, que el Banco de España “celebre la conmemoración del cumplimiento de 25 y 50 años de servicios de sus empleados. En dicha conmemoración se les obsequia con un reloj de pulsera o con una pulsera”, señala el Departamento de Estrategia y Personas. El presupuesto es de 184.900 euros: 90.883 euros para los 58 relojes y 94.017 euros para las 60 pulseras. Es decir, 1.566 euros por cada reloj y pulsera.

El Banco que preside el exministro José Luis Escrivá cuenta actualmente con 3.587 empleados (datos de diciembre de 2024), un incremento de 114 efectivos respecto al mismo mes del año anterior. El porcentaje de mujeres alcanzaba el 51% de la plantilla total. La edad media se sitúa en 47,39 años. El Banco de España cuenta con el apoyo de dos entidades instrumentales: la sociedad mercantil Imprenta de Billetes, SA (IMBISA), que se dedica a la fabricación de billetes; y la fundación Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI), cuyos fines son la formación y la investigación en el ámbito de las ciencias económicas.

En cuanto a los relojes, la entidad valorará el acabado de la caja (el pulido y el cepillado de la misma, la ausencia de tornillería y los adornos en el bisel), las características y calidad de la correa (de piel natural o lagarto), la presentación de una segunda correa adicional, el sistema de sustitución de las correas, el tipo de cierre de las correas y el tipo de los números que muestra el reloj en su esfera. También se tendrá en cuenta “el diseño del reloj presentado, valorando la línea clásica y atemporal y la elegancia de la muestra presentada".

Escrivá señala que el impacto de los aranceles de Trump "está siendo limitado" para lo esperado. (Europa Press)

En cuanto a las pulseras, el Banco “valorará el peso en oro de la muestra, la longitud de la pulsera y los quilates de los diamantes (calidad, peso y pureza de los diamantes engastados en ella)”. También se busca un diseño clásico y atemporal, “con equilibrio entre el número de brillantes, peso del oro y la longitud de la pulsera”; que la pulsera sea flexible para que se adapte perfectamente al movimiento de la muñeca; un montaje artesanal, “con un acabado y pulido impecable; y un engastado de los diamantes que permita una mejor dispersión de la luz que proporcione mayor brillo a los brillantes”. Se exige dos cierres de seguridad robustos.

Plan de formación

El contrato se divide en dos lotes: uno para los relojes y otro para las pulseras. El Banco exige que las “empresas adjudicatarias dispongan de un plan de formación de los empleados que intervengan en la prestación del objeto del contrato”. Para ambos Lotes, el plazo máximo de entrega no será posterior al primer trimestre de 2026. El supervisor bancario ya compró 4.000 billeteras de piel para que las puedan usar sus empleados por 99.220 euros (IVA incluido). El objetivo es que la billetera, que tendrá el logo de la institución, “fomente la identificación de los trabajadores con la entidad” y contribuya “al reconocimiento de sentirse integrantes de un grupo para su colaboración y desarrollo”. El salario base medio de los trabajadores que prestan servicio en el Banco de España alcanza los 67.600 euros.

El presupuesto del Banco de España es de 662 millones. Aparte de detalles como las billeteras y estos detalles conmemorativos por su tiempo en la entidad, los empleados disfrutan de varios beneficios sociales: un plan de pensiones, vacaciones subvencionadas, seguro médico y de vida. Los últimos datos de sus cuentan consolidadas también revelan que pueden disfrutar de préstamos por parte del Banco, cuyo saldo es de 242,69 millones. En 2024, el Banco se gastó 40.470 euros en 26 relojes y 34.472 euros en 22 pulseras. La compra anterior fue en 2022: 16.490 euros por 13 relojes y 8.879 euros por 7 pulseras.