La OCU alerta a los consumidores del sobreprecio de los huevos camperos pese al confinamiento de las gallinas por la gripe aviar

Imagen de archivo de un puesto de venta de huevos (Reuters)

El precio de los huevos ha experimentado un incremento notable en España durante el último año, situándose como el alimento que más se ha encarecido en 2025. Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la docena de huevos de suelo ha alcanzado los 3,25 euros, mientras que los camperos superan los 4,10 euros, lo que supone una subida de un euro por docena respecto al año anterior. Este encarecimiento se ha visto impulsado por diversos factores, entre los que destacan el aumento de los costes de producción, el desequilibrio entre oferta y demanda y, especialmente, el impacto de la gripe aviar.

La OCU ha subrayado en un comunicado que la reciente ola de gripe aviar ha obligado a adoptar medidas excepcionales, como el sacrificio de millones de gallinas ponedoras y el confinamiento de todas las aves criadas al aire libre desde el pasado mes de noviembre. Esta situación ha alterado de forma significativa la oferta y la demanda, repercutiendo directamente en los precios. Sin embargo, la organización ha advertido de que, pese a estas circunstancias, los consumidores continúan pagando un sobreprecio del 27% por los huevos camperos, a pesar de que estos ya no cumplen las condiciones de producción al aire libre que justifican su denominación y su coste.

El confinamiento de las gallinas ha supuesto que los huevos etiquetados como “camperos” o “ecológicos” procedan actualmente de aves que permanecen encerradas en naves, perdiendo así el valor añadido que tradicionalmente se asocia a estos productos

No obstante, la normativa europea permite que, en situaciones excepcionales como la actual crisis sanitaria, los huevos sigan comercializándose bajo estas denominaciones, sin que se modifique el envase, el etiquetado ni el código impreso en la cáscara. De este modo, el consumidor sigue encontrando en el mercado huevos identificados con el 0 (ecológicos) o el 1 (camperos), aunque las condiciones de cría hayan cambiado de forma sustancial.

Impacto en el mercado y falta de información al consumidor

La OCU ha señalado que, a pesar del confinamiento de las gallinas, los precios de los huevos camperos y ecológicos se han mantenido prácticamente estables durante los meses de noviembre y diciembre, e incluso han registrado ligeras bajadas en algunos casos. Sin embargo, estos productos continúan siendo considerablemente más caros que los huevos de suelo, a pesar de que el coste de producción es actualmente muy similar.

La organización ha recalcado que el sobrecoste que paga el consumidor por los huevos camperos no responde a una diferencia real en el sistema de producción, lo que plantea dudas sobre la equidad en la fijación de precios. En este contexto, la OCU ha recordado que existen precedentes en los que se ha exigido informar al consumidor sobre cambios en la composición o el origen de los productos.

Por ejemplo, durante la crisis de materias primas provocada por la guerra de Ucrania en 2022, se obligó a los fabricantes a advertir de cualquier modificación en los ingredientes, incluso mediante etiquetas adhesivas en los envases antiguos. Sin embargo, en el caso de los huevos, la organización ha lamentado que no se haya adoptado ninguna medida similar para garantizar la transparencia.

Reclamaciones de la OCU ante el Ministerio de Agricultura

La OCU ha trasladado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la necesidad de revisar y modificar la normativa vigente para asegurar que, incluso en situaciones excepcionales como la actual crisis aviar, el consumidor reciba información clara y veraz sobre el origen y las condiciones de producción de los huevos. Entre las medidas propuestas, la organización ha solicitado el establecimiento de mecanismos obligatorios de comunicación tanto en los envases como en los puntos de venta, así como un seguimiento de los márgenes comerciales para evitar situaciones de sobreprecio injustificado.

La organización ha insistido en que mantener el etiquetado original de los huevos camperos y ecológicos, pese a que las condiciones de cría han cambiado, “va en contra del derecho a una información veraz, pilar esencial de la seguridad alimentaria y la transparencia del mercado”, según ha manifestado en su comunicado recogido por la OCU. Por este motivo, ha reiterado su petición de que se garantice el derecho de los consumidores a elegir con conocimiento de causa, reclamando una actuación inmediata por parte de las autoridades competentes.

Además, ha reiterando la importancia de que el consumidor disponga de toda la información necesaria para tomar decisiones conscientes, y ha insistido en la urgencia de modificar la normativa para que la transparencia sea una realidad, incluso en contextos de crisis sanitaria.