Marcos, médico: “Tu perro no está quieto en casa porque se siente emocionalmente distante”

Una rutina desajustada, falta de límites y paseos de poca calidad pueden llevar al perro a dar señales de hiperactividad

Sad and thoughtful little puppy
Sad and thoughtful little puppy of basenji breed lays on bed, on lazy sunday morning, looks down and frowns. Lonely dog waits for owner at home, paws on pillow

Muchos dueños de perros se sorprenden al descubrir que su mascota, lejos de ser tranquila, no deja de moverse ni un segundo en casa. Esto puede llevar a dos motivos: a que el perro sea hiperactivo, es decir, se sienta excitado constantemente, sea impulsivo y necesite actividad excesiva que no se resuelve con el ejercicio físico, y como explica el médico Marcos en un vídeo en sus redes sociales, que “tu perro se siente emocionalmente distante”.

Pero no todos los perros activos son hiperactivos. La diferencia radica en que la hiperactividad afecta a la convivencia y va más allá de lo esperado según la edad, la raza o el nivel de estimulación del animal. Incluso, en caso de extremos, se puede asociar con el síndrome de hiperactividad e hipersensibilidad (HSHA), que requiere intervención conductual o médica.

En el segundo caso, el especialista ha comparado la situación de un niño pequeño para hacerla entender mejor: “Exactamente igual que un niño cuando necesita que sus padres le hagan caso. Lo que tu perro necesita es que pases más tiempo con él, que se sienta arropado, querido, abrazado y, sobre todo, integrado en la familia, para que su sistema cerebral disminuya y se sienta tranquilo y deje de ser tan reactivo”.

“Un perro hiperactivo es un
“Un perro hiperactivo es un perro no comprendido”. (Brooke Comer vía AP)

Causas principales de la hiperactividad

  1. Falta de estimulación física y mental: la energía acumulada sin liberar puede derivar en comportamientos destructivos, nerviosismo y excitación constante.
  2. Factores genéticos y de raza: algunas razas, como Border Collie, Pastor Alemán o Jack Russell Terrier, necesitan mayores niveles de actividad para mantenerse equilibradas.
  3. Problemas de manejo y socialización: la ausencia de límites claros o la falta de socialización pueden desencadenar hiperactividad, así como reforzar sin querer comportamientos excitables.
  4. Estrés y ansiedad: “Un perro hiperactivo es un perro no comprendido”, ha señalado Marcos. La ansiedad por separación o un entorno estresante también pueden provocar actividad excesiva.
  5. Problemas neurológicos o metabólicos: en menor medida, afecciones como el hipertiroidismo pueden incrementar la actividad del perro.
  6. Alimentación inadecuada: dietas con exceso de carbohidratos y aditivos artificiales pueden influir en el comportamiento y aumentar la hiperactividad.
Más de 286.000 perros y gatos abandonados en España al año: estos son los motivos más comunes.

Estrategias para enseñar a tu perro a estar calmado

Para tratar la hiperactividad, la clave está en combinar ejercicio, entrenamiento y manejo del entorno.

  • Paseos de calidad: antes de exigir calma, asegúrate de que tu perro reciba paseos largos y estimulantes. Sin ello, pedir tranquilidad en casa resulta injusto para él.
  • Enseñar la calma, no exigirla: la calma se propicia mostrando que es una forma de estar en casa, asociada a momentos placenteros tras un paseo o la comida.
  • Espacio cómodo y definido: intentar enseñar calma en un lugar incómodo o indefinido complica el aprendizaje.
  • Evitar actividades excitantes dentro de casa: no conviene lanzar la pelota o jugar intensamente en el hogar si se busca que el perro esté relajado.
  • Entrenamiento específico: adiestrar al perro para practicar el “quieto” en su cama permite que permanezca tranquilo mientras realizas tareas cotidianas, como preparar la cena o fregar los platos.

Según Marcos, la clave está en la comprensión y el afecto: “Un perro que se siente desvinculado de su manada vive una situación de estrés. Su cerebro lo va a experimentar como una dificultad para la supervivencia y tenderá a ser un perro que no para”, ha sentenciado.

