Explota un coche después de echar gasolina en Tarragona: el menor que se encontraba en el vehículo ha sido trasladado al hospital

Según el comunicado del Grupo HAM, el conductor intentó introducir de forma forzada el surtidor de GNC en un coche de GLP

Surtidores de gasolina (Foto: Shutterstock)
Surtidores de gasolina (Foto: Shutterstock)

Una explosión en una gasolinera dejó a un menor herido en Tarragona. Una deflagración registrada en la estación de servicio HAM GNL–GNC, ubicada en la gasolinera Bionet del Polígono Industrial Riu Clar, movilizó a los servicios de emergencia el pasado martes. Según informó el Grupo HAM, un vehículo Dacia Sandero GLP sufrió una explosión durante el repostaje, provocando daños materiales en el área y dejando a sus dos ocupantes con lesiones de carácter leve.

El menor que se encontraba en el vehículo, junto al conductor, fue trasladado junto con él a un centro hospitalario. Tras valoración médica y tratamiento preventivo, ambos ocupantes ya permanecen en su domicilio. El estallido también provocó daños significativos tanto en el propio vehículo como en el surtidor de la estación.

Los servicios de emergencia, que llegaron en torno a las 15:30 horas, procedieron a evacuar rápidamente la zona, donde se verificó la integridad del resto de las instalaciones y se descartaron mayores riesgos. Este tipo de casos demuestran el peligro que existe en las gasolineras y evidencia la necesidad de tomar precauciones.

El INE confirma la subida del IPC en noviembre al 2,4% por la gasolina y la luz.

Explosión en la gasolinera

Según el comunicado difundido por Grupo HAM, la investigación preliminar sostiene que el conductor intentó introducir de forma forzada el sistema de suministro de GNC en un automóvil preparado para GLP, un error que constituyó la causa directa del incidente. La rotura del depósito de gas, incapaz de tolerar la presión del gas natural comprimido, desencadenó la deflagración.

Desde los primeros instantes tras el siniestro, el personal de Grupo HAM puso en práctica los protocolos de seguridad internos y colaboró con los bomberos y los cuerpos de seguridad que acudieron al lugar. Una vez controlada la situación, las autoridades ordenaron suspender de manera temporal el servicio en la estación, quedando el recinto precintado mientras se mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer todos los detalles.

De esta forma, la principal teoría es que la explosión se produjo tras un error humano como causa principal. Las autoridades estudian si existieron otros factores relacionados con el equipamiento. Según la empresa afectada, “la manipulación indebida originó la rotura del depósito de GLP del vehículo, ya que su diseño no está preparado para soportar las altas presiones de trabajo del GNC”. Se evalúan los daños ocasionados, que incluyen afectaciones al sistema de suministro de combustible.

Seguridad en las gasolineras

Grupo HAM ha reafirmado su compromiso absoluto con la seguridad, insistiendo en la importancia de seleccionar el combustible adecuado y seguir en todo momento las indicaciones y señalizaciones específicas existentes en cada punto de repostaje. El incidente no ha dejado víctimas mortales, aunque reabre el debate en torno a la vigilancia e información sobre el uso correcto de las infraestructuras energéticas.

Las gasolineras presentan riesgos y peligros importantes debido a la presencia de combustibles altamente inflamables. Un error común es no apagar el motor al repostar, lo que puede generar chispas y provocar incendios o explosiones. Además, la energía estática, el uso de teléfonos móviles y fumar aumentan el peligro. El manejo inadecuado, instalaciones defectuosas o falta de mantenimiento también incrementan el riesgo.

