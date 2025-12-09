Interior se gastará 1,2 millones de euros para vestir a los antidisturbios de la Policía como a los GEO: ropa que repele el fuego, más táctica y transpirable

Varios antidisturbios de la Policía Nacional (Fernando Sánchez - Europa Press)

El ministerio del Interior quiere modernizar la uniformidad de las Unidades de Intervención Policial (UIP), más conocidos como antidisturbios. La División Económica y Técnica de la Dirección General de la Policía ha comenzado ya la licitación para poder comprar camisetas técnicas, pantalones, camisolas y gorras para estas unidades de élite. El presupuesto es de 1,2 millones de euros. Las empresas interesadas tienen hasta febrero para presentar sus ofertas. El objetivo, según fuentes policiales conocedoras de este encargo, es que las nuevas prendas sean muy similares a las que utilizan los GEO, el Grupo Especial de Operaciones. “La ropa que ya usamos es ignífuga, pero la nueva será de mejor calidad, además de que es más táctica y transpirable”, explican estas fuentes.

“Dentro de la Policía Nacional, las UIP representan la forma más especializada en la función de mantenimiento de la seguridad ciudadana y el orden público. Colaboran en la protección de SS.MM. los Reyes de España y altas personalidades nacionales y extranjeras, actúan en caso de graves calamidades o catástrofes públicas, en casos de alerta policial, establecimiento de controles y otros dispositivos policiales, en la protección de lugares e instalaciones en los supuestos que así se determine, y la intervención en motines y situaciones de análoga peligrosidad. Esta alta especialización y la actuación en materia de orden público requiere prendas con protección retardante a la llama, construidas con tejidos intrínsecamente ignífugos, múltiples espacios de almacenamiento y refuerzos a adecuados, entre otras características", señala el pliego de condiciones técnicas del contrato.

El objetivo es dotar a los miembros de la citada unidad de un conjunto de dos piezas (pantalón y camisola), y una camiseta técnica. “Esta uniformidad se trata de un nuevo desarrollo, el cual se comenzará a implementar con los nuevos alumnos que realicen el curso de la especialidad. Consta de una camisola de manga larga y pantalón con características retardantes a la llama y una camiseta técnica”. En otro lote se comprarán las gorras, también ignífugas. Estas solo costarán 50.000 euros. La División Económica y Técnica está dispuesta a pagar un máximo de 490.000 euros por 3.000 camisolas, 726.000 euros por otros 3.000 pantalones y 272.000 euros por 3.000 camisetas técnicas.

Los nuevos pantalones que demanda la Policía Nacional para sus UIP

“La zona del pecho, abdomen y espalda es tejido aparentemente como el del polo normal, y las mangas son de poliamida que es un tejido más robusto y duro. El pantalón es igual, con la diferencia que antes tenían refuerzo desde la rodilla hasta las espinillas y protegían toda la parte baja de la pierna y ahora el refuerzo va a estar únicamente en la rodilla, siendo del mismo material que las mangas. Todas las prendas son ignífugas. Todo será azul oscuro, el más oscuro posible”, explican miembros de esta unidad. El pliego destaca que los pantalones “son una prenda unisex de diseño ergonómico y funcional, específicamente concebido para responder a las exigencias operativas de la Unidad. Combinan ligereza y resistencia, lo que garantiza comodidad y rendimiento en todas sus condiciones de uso. Ofrecen una excelente gestión térmica y una gran libertad de movimiento”.

Finales del año que viene

Por los plazos que se manejan en la licitación, la Policía Nacional tiene previsto que las distintas prendas se entreguen para finales del año que viene, “pero seguramente no se destinarán a los alumnos, sino a los veteranos. Conforme todos vayan teniendo su uniformidad, se le entregará a los alumnos, ya que hay alumnos que no acaban el curso o no lo pasan, por lo que no tiene sentido dotarles primero a ellos”, explican las mismas fuentes. Interior también tenía previsto invertir 3,6 millones de euros en la compra de miles de prendas térmicas (camiseta y pantalón), destinadas a los funcionarios de todas las unidades policiales durante los años 2026, 2027 y 2028. Pero el recurso de una empresa ha obligado a parar la licitación.

Desde el sindicato JUPOL señalan que esta compra llega con un retraso que resulta injustificable y que, de no corregirse los plazos, supondrá una vulneración más de los derechos y la dignidad de los agentes. “Desde abril de 2024 los policías no han podido solicitar ropa de dotación. Muchos compañeros llevan meses con ropa deteriorada o insuficiente, lo que vulnera las mínimas condiciones de dignidad y operatividad en el desempeño del servicio. No basta con anunciar un contrato. Hace falta compromiso real: un año y medio sin dotación, compañeros con ropa insuficiente, deteriorada o incluso inexistente, y plazos que se alargan sin explicación. Eso no es modernización, es abandono. Hay muchos agentes nuevos que aún no han recibido dotación alguna. Muchos veteranos sobreviven con ropa justa para pasar el día. El anuncio de equipamiento tipo GEO está bien, pero no compensa el abandono prolongado. Ni la ropa técnica ni las buenas intenciones sustituyen unos procesos de compra ágiles y continuos, como exige la operatividad policial”, señala el delegado nacional de UIP de JUPOL, Hugo del Prado.