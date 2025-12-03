Mediaset cambia la Puerta del Sol de Madrid por un idílico paisaje para las Campanadas: su estrategia para la última noche del año

Xuso Jones y Sandra Barneda en la estación de ski de Formigal (AGENCIA EFE).

La llegada de 2026 tendrá este año un telón de fondo muy distinto al habitual. En lugar de las tradicionales imágenes de la Puerta del Sol, millones de espectadores verán cómo la medianoche cae sobre Formigal-Panticosa, en pleno Pirineo aragonés. Mediaset España ha elegido este enclave de alta montaña para convertirlo en el escenario principal desde el que Telecinco y Cuatro anunciarán la entrada de un nuevo año, rodeados de nieve, antorchas y una de las atmósferas festivas más reconocibles del invierno español.

La retransmisión correrá a cargo de Sandra Barneda y Xuso Jones, quienes vivirán la Nochevieja desde la terraza de Marchica, el après-ski más célebre del valle. Desde allí seguirán la cuenta atrás marcada por el reloj de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, en Sallent de Gállego, que este 31 de diciembre sustituirá simbólicamente al emblemático reloj madrileño.

Barneda define la experiencia como “una despedida muy europea, muy cool”, una oportunidad que afronta con la ilusión de quien se enfrenta a su primera conducción de las Campanadas. Jones, por su parte, confesó que la propuesta le llegó como “un sueño hecho realidad”, especialmente al tratarse de un entorno tan alejado del escenario tradicional.

Durante la presentación oficial, celebrada en la propia estación, el director de Producción de Contenidos de Mediaset, Jaime Guerra, subrayó que la retransmisión no es un acto aislado, sino el arranque de un mes entero de contenidos destinados a situar el Pirineo aragonés en el centro de la conversación televisiva. Guerra agradeció la implicación del Grupo Aramón, responsable de la gestión de la estación, y mostró plena confianza en el éxito tanto de la campaña como de la gala.

Presentación de las Campanadas de Fin de Año en Formigal. (MEDIASET ESPAÑA).

La Nochevieja comenzará a las 22.30 horas, con más de un centenar de profesionales desplazados hasta el valle para garantizar una emisión que combinará entretenimiento, música y conexiones en directo. Marchica, fiel a su estilo, celebrará una fiesta abierta al público con cotillón y las sesiones de Luc Loren y Carlos Jean, dos nombres habituales en la programación musical del local. En sus quince años de historia, por su terraza han pasado artistas tan diversos como Taburete, Juan Magán o Nervo, consolidándolo como uno de los grandes epicentros del ocio invernal en España.

Barneda compartió también un recuerdo personal: para ella, el 31 de diciembre siempre ha tenido un carácter “mágico”, quizá porque de niña le leían cuentos protagonizados por paisajes nevados. “Unas campanadas en la nieve no van a salir mal”, aseguró divertida.

El precedente más cercano, las Campanadas que Mediaset emitió desde Lanzarote el año pasado, dejó cifras contundentes: 125 millones de euros de impacto económico directo durante diciembre y más de 600.000 espectadores conectados en la emisión. “Cuidado porque va a querer venir mucha gente”, advirtió Guerra.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, también participó en la presentación, destacando la “inversión récord” destinada a fortalecer la experiencia de esquí aragonesa: 55 millones de euros y más de un millar de cañones de nieve repartidos por las estaciones del grupo. Azcón recordó además algunos de los eventos más icónicos de la zona, como el descenso nocturno con antorchas, una tradición que él mismo ha tenido ocasión de vivir.

“La experiencia de la nieve en Aragón es espectacular porque es global: no es solo poder hacer un plan sano, con familia o con amigos, significa hacer un plan muy divertido porque tenemos el mejor après-ski de toda España, afirmó.

Un entorno privilegiado para una noche irrepetible

Con 182 kilómetros esquiables, Formigal-Panticosa es el mayor dominio de España, dividido entre los sectores de Portalet, Anayet, Sarrios y Sextas. Rodeada por cumbres que superan ampliamente los tres mil metros, la estación se ha convertido en un referente para quienes buscan combinar deporte, paisaje y ambiente festivo.

A escasos minutos se encuentra Sallent de Gállego, la localidad desde la que resonarán las campanadas del 2026. Su casco histórico y su iglesia del siglo XVI, declarada Bien de Interés Cultural, aportarán un aire íntimo y tradicional a una noche marcada por el espectáculo.