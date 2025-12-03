España

El paso a paso para transformar una bolsa de la compra en un organizador práctico para el maletero del coche

Una opción sostenible para reutilizar las bolsas de la compra y organizar el espacio del coche con tan solo tres materiales

La bolsa de la compra
La bolsa de la compra pasa a ser un organizador en pocos pasos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las bolsas reutilizables de grandes superficies como Mercadona se han convertido en un recurso habitual en muchos hogares, acompañando las compras semanales y facilitando el transporte de todo tipo de artículos. Con el paso del tiempo y el uso continuado, no es raro que estas bolsas sufran daños, especialmente en asas y laterales, lo que en principio las condenaría a terminar en la basura. Sin embargo, la resistencia y versatilidad del material propone una alternativa ingeniosa: transformarlas en elementos funcionales que mejoran la organización diaria, particularmente dentro del maletero del coche.

Frente a la decisión habitual de desechar las bolsas desgastadas, surge la posibilidad de reaprovechar su material base. La rafia, un tejido plástico robusto y flexible, permite múltiples usos tras su vida útil original. Así, en lugar de recurrir a la compra de accesorios adicionales para el automóvil, resulta viable reutilizar estos envases y confeccionar, con un sencillo proceso manual, organizadores personalizados y adaptados a las necesidades de cada usuario. Esta práctica no solo extiende el ciclo de vida del producto, sino que también representa una opción sostenible y económica frente al consumo desmedido de nuevos recursos.

Las ventajas resultan evidentes cuando se considera que este tipo de bolsas, pese a afectar por el desgaste en ciertos puntos, conservan la integridad suficiente en sus caras principales para soportar peso y manipulación posterior. Su amplia superficie, junto a la facilidad para cortarlas y ajustarlas, ofrece un material base idóneo para realizar compartimentos a medida que puedan acomodarse perfectamente en el espacio disponible dentro del maletero.

El paso a paso para transformar la bolsa

El paso a paso de
El paso a paso de la transformación de una bolsa a un organizador. (Vía TikTok/@Brendgz_)

El diseño de un organizador a partir de una bolsa reutilizable no requiere conocimientos previos de costura ni herramientas sofisticadas. Los materiales necesarios son mínimos: además de la bolsa de rafia, basta con disponer de tijeras y algún adhesivo resistente, como silicona caliente, grapas o cinta americana. La clave recae en aprovechar la totalidad de la bolsa, separando cuidadosamente las piezas que mostrarán mayor integridad y funcionalidad.

  1. El primer paso consiste en limpiar la bolsa seleccionada, retirando cualquier residuo y revisando el estado general del material. Se recomienda optar por bolsas cuyo panel central permanezca firme, ya que esta parte constituirá el esqueleto del organizador.
  2. Utilizando las tijeras, se recortan los laterales y la base, eliminando las áreas rotas o dañadas para conservar únicamente la porción más estable. Este recorte inicial define las dimensiones del futuro organizador, que puede adaptarse al espacio real disponible en el maletero.
  3. El siguiente movimiento requiere creatividad y sentido práctico: se delimita el tamaño deseado y se decide la cantidad de compartimentos, pensando de antemano qué objetos necesitan ser almacenados y en qué ubicación resultará más cómodo acceder a ellos.
  4. Los retales reciclados de la bolsa pueden cortarse en forma de bolsillos adicionales, los cuales se adhieren mediante silicona a la superficie principal, reforzando la estructura. Si no se dispone de silicona, la alternativa son grapas o cinta americana, siempre asegurando que la unión soporte peso sin desprenderse durante el uso.
  5. Una vez finalizados los bolsillos y compartimientos, el organizador puede colocarse directamente sobre el piso del maletero, colgarse en el respaldo de los asientos o fijarse con velcro en una de las paredes del compartimiento.

