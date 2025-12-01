España

Una vecina deja a un pueblo de León sin internet y no deja que los técnicos pasen a su casa a repararlo: “No puedo trabajar, así que no cobro”

Indignación latente en Los Barrios de Gordón desde que una vecina cortó los cables de fibra óptica

Guardar
Un cable WiFi (Infobae América)
Un cable WiFi (Infobae América)

Los vecinos del municipio leonés se han quedado sin conexión a internet por una vecina harta de las instalaciones en la fachada de su casa. La situación lleva alargándose más de un mes y mucha gente se ha visto afectada.

La propietaria al parecer, harta de los cables en la fachada de su casa, cortó lo que era una caja de conexiones de la red municipal. Dejando así sin internet a toda la localidad. Desde entonces, todo el pueblo ha estado sin acceso a internet y, por el momento, está siendo complicado reparar los daños.

Esta vecina asegura que se encontraba en todo su derecho, argumentando que la compañía nunca le pidió permiso para instalar los cables en su pared. Mientras tanto, la agitación crece en el pueblo. Los técnicos intentaron intervenir, pero para restablecer la red necesitaban acceder a la casa de la propietaria.

Antena conexión wifi (Adobe Stock)
Antena conexión wifi (Adobe Stock)

La situación es insostenible para los vecinos

Maria José, residente de Los Barrios de Gordón, cuenta que la vida de su madre ha sido alterada. Esta explica que su madre tuvo que abandonar temporalmente su casa porque su sistema de alarma personal ya no funciona sin conexión a internet. “Quiere quedarse en casa, pero sin el dispositivo de alerta, no puede vivir sola. Tiene movilidad muy limitada y no podría llamar a nadie si hubiera algún problema”, declaró a 20Minutos.

Lo mismo ocurre con Isidro, trabajador autónomo, que también se ve afectado gravemente. “Vine a vivir aquí hace un año para montar mi negocio, y todo depende de internet. Sin conexión, no puedo trabajar, así que no cobro” apunta.

El pueblo, que en 2019 recogía 78 habitantes, está habitado en su mayoría por personas de tercera y mediana edad. Estos mayores, hoy en día, dependen totalmente de la conexión a internet, ya sea para contactar con servicios sanitarios en caso de urgencia o para hablar con sus familias.

Los Barrios de Gordón (GoogleMaps)
Los Barrios de Gordón (GoogleMaps)

Desde el ayuntamiento, el alcalde Santiago Antonio García Arias reconoce que se trata de “un tema delicado” que lleva tiempo intentando resolverse. “Llevamos tiempo gestionándolo de la mejor manera. No podemos precipitarnos porque se trata de una vivienda privada y de una empresa que no depende directamente de nosotros”, explica al medio León Noticias.

Origen y solución del problema

Según apuntan algunos vecinos, se trata de una de las hijas de un hombre mayor, que habría mostrado su oposición a que la caja de conexión se estableciera en la fachada de su padre, una situación que “deberían solucionar los distribuidores”, señala el alcalde.

“Ella tiene una disputa judicial con ellos porque, en su día, le pusieron la caja sin su consentimiento; pero los perjudicados somos nosotros. A mí me parece bien que tenga una disputa con la teleoperadora y lo quiera solucionar, pero los perjudicados estamos siendo nosotros”, apunta Isidro.

Instalacion de los equipos de starlink

Sin embargo, finalmente encontraron una alternativa. La avería se solucionó después de que los técnicos se viesen obligados a trasladar los cajetines de fibra óptica a otro lugar, modificando el sistema de instalación, ante la insistencia de esta vecina.

Temas Relacionados

TecnologíaInternetWifiConexiónMundo ruralEspaña vaciadaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Este es el significado de la nueva señal que está instalando la DGT en las carreteras

La señal S-51 b es una de las últimas incorporaciones del catálogo y dará prioridad a quienes compartan coche

Este es el significado de

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Enseguida los resultados del Sorteo 2 de las 12:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: jugada

La nieve llega a Madrid: la Aemet activa las alertas ante la previsión de fuertes nevadas

El organismo estatal ha activado el nivel de aviso amarillo para la madrugada del martes, que se extenderá, de forma interrumpida, hasta el miércoles

La nieve llega a Madrid:

Una experta en cosmética explica las alternativas naturales a la lata azul de Nivea: “Nutritivos pero sin químicos”

Aunque la clásica lata azul sigue siendo eficaz para pieles muy secas, muchos tipos de piel se benefician mejor de aceites ligeros

Una experta en cosmética explica

Rafa Guerrero, psicólogo, explica los cuatro tipos de apego: “Este es el que queremos para nuestros hijos”

Especialistas señalan que los primeros vínculos y la gestión emocional temprana influyen en las relaciones adultas

Rafa Guerrero, psicólogo, explica los
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Este es el significado de

Este es el significado de la nueva señal que está instalando la DGT en las carreteras

Elisa Mouliaá pide tres años de cárcel y una indemnización a Íñigo Errejón por un delito continuado de abuso sexual

Cuidado con el claxon: cuándo y dónde está permitido el uso del pitido

Desarticulada la célula española de ‘The Base’, un grupo neonazi que busca colapsar las instituciones mediante ataques terroristas selectivos

La Justicia confirma el desahucio de una víctima de violencia de género después de que su pareja renunciara al contrato por una orden de alejamiento

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Un bar no puede cobrarte suplemento por un décimo de Lotería de Navidad: “Que lo sepáis, hosteleros y clientes”

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 1 diciembre

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

DEPORTES

El FC Barcelona no está

El FC Barcelona no está a la altura de las exigencias de Hansi Flick: “Seremos mucho mejores en los próximos partidos”

Cómo va Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de posiciones de la Fórmula 1

Aitana Bonmatí se fractura el peroné a dos días de la final de la Nations League

Ilia Topuria retrasa su próximo combate: “Estoy pasando por un momento difícil en mi vida personal”

Un fallo informático deja un sabor agridulce en el aniversario del FC Barcelona y su segundo partido en el Camp Nou