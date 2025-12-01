Una vecina deja a un pueblo de León sin internet y no deja que los técnicos pasen a su casa a repararlo: “No puedo trabajar, así que no cobro”

Un cable WiFi (Infobae América)

Los vecinos del municipio leonés se han quedado sin conexión a internet por una vecina harta de las instalaciones en la fachada de su casa. La situación lleva alargándose más de un mes y mucha gente se ha visto afectada.

La propietaria al parecer, harta de los cables en la fachada de su casa, cortó lo que era una caja de conexiones de la red municipal. Dejando así sin internet a toda la localidad. Desde entonces, todo el pueblo ha estado sin acceso a internet y, por el momento, está siendo complicado reparar los daños.

Esta vecina asegura que se encontraba en todo su derecho, argumentando que la compañía nunca le pidió permiso para instalar los cables en su pared. Mientras tanto, la agitación crece en el pueblo. Los técnicos intentaron intervenir, pero para restablecer la red necesitaban acceder a la casa de la propietaria.

La situación es insostenible para los vecinos

Maria José, residente de Los Barrios de Gordón, cuenta que la vida de su madre ha sido alterada. Esta explica que su madre tuvo que abandonar temporalmente su casa porque su sistema de alarma personal ya no funciona sin conexión a internet. “Quiere quedarse en casa, pero sin el dispositivo de alerta, no puede vivir sola. Tiene movilidad muy limitada y no podría llamar a nadie si hubiera algún problema”, declaró a 20Minutos.

Lo mismo ocurre con Isidro, trabajador autónomo, que también se ve afectado gravemente. “Vine a vivir aquí hace un año para montar mi negocio, y todo depende de internet. Sin conexión, no puedo trabajar, así que no cobro” apunta.

El pueblo, que en 2019 recogía 78 habitantes, está habitado en su mayoría por personas de tercera y mediana edad. Estos mayores, hoy en día, dependen totalmente de la conexión a internet, ya sea para contactar con servicios sanitarios en caso de urgencia o para hablar con sus familias.

Desde el ayuntamiento, el alcalde Santiago Antonio García Arias reconoce que se trata de “un tema delicado” que lleva tiempo intentando resolverse. “Llevamos tiempo gestionándolo de la mejor manera. No podemos precipitarnos porque se trata de una vivienda privada y de una empresa que no depende directamente de nosotros”, explica al medio León Noticias.

Origen y solución del problema

Según apuntan algunos vecinos, se trata de una de las hijas de un hombre mayor, que habría mostrado su oposición a que la caja de conexión se estableciera en la fachada de su padre, una situación que “deberían solucionar los distribuidores”, señala el alcalde.

“Ella tiene una disputa judicial con ellos porque, en su día, le pusieron la caja sin su consentimiento; pero los perjudicados somos nosotros. A mí me parece bien que tenga una disputa con la teleoperadora y lo quiera solucionar, pero los perjudicados estamos siendo nosotros”, apunta Isidro.

Sin embargo, finalmente encontraron una alternativa. La avería se solucionó después de que los técnicos se viesen obligados a trasladar los cajetines de fibra óptica a otro lugar, modificando el sistema de instalación, ante la insistencia de esta vecina.