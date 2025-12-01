Precio de la luz bajará este martes 2 de diciembre: estos son las tarifas por hora

Cómo interpretar la factura de la luz, si estás en el mercado libre o el regulado, y los conceptos que aparecen en ella

El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) actualizó los precios oficiales de la luz para este martes 2 de diciembre de 2025.

Las tarifas registraron ligeras bajas a comparación de sus precios del día anterior: la más alta de la jornada sufrió una reducción que no superó los 20 euros, en cuanto a la más baja la disminución fue de poco más de un euro, mientras que la promedio bajó menos de cuatro euros,

Cabe mencionar que el precio de la luz se actualiza todos los días por lo que es importante mantenerse informado y evitar sorpresas. Con esta información sabrás cuál es el mejor momento del día para hacer un uso extendido de la energía eléctrica.

Precio de la luz en España

Fecha: martes 2 de diciembre de 2025

Precio medio : 88.27 euros por megavatio hora

Precio máximo : 127.25 euros por megavatio hora

Precio más bajo: 67.37 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad por hora

El precio medio, máximo y mínimo de la luz (Europa Press)

A lo largo de este martes 2 de diciembre, el precio de la electricidad cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas , la tarifa de la electricidad será de 82.54 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas , el precio del servicio eléctrico será de 80.35 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas , la tarifa de la luz será de 75.0 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas , el precio de la luz será de 70.0 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas , la tarifa del servicio eléctrico será de 67.91 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas , el precio de la electricidad será de 67.37 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas , la tarifa de la electricidad será de 71.2 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas , el precio del servicio eléctrico será de 85.0 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas , el precio de la luz será de 95.07 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas , la tarifa de la electricidad será de 96.3 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas , la tarifa del servicio eléctrico será de 90.63 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas , el precio de la luz será de 86.0 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas , la tarifa de la luz será de 82.54 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas , el precio del servicio eléctrico será de 78.13 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas , la tarifa de la electricidad será de 71.0 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas , el precio de la luz será de 76.35 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas , el precio del servicio eléctrico será de 80.53 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas , la tarifa de la electricidad será de 95.58 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas , el precio del servicio eléctrico será de 109.63 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas , la tarifa de la electricidad será de 127.25 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas , el precio de la luz será de 123.82 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas , la tarifa del servicio eléctrico será de 113.16 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas , el precio de la electricidad será de 97.98 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la luz será de 95.07 euros por megavatio hora.