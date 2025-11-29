Muere el expresidente de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas a los 73 años

José Luis Olivas , expresidente de la Generalitat Valenciana y exdirigente de la extinta Bancaja, ha muerto a los 73 años . Fue jefe del Consell durante ocho meses, entre 2002 y 2003, y se convierte en el primer presidente autonómico valenciano fallecido.

Últimas Noticias

Hallan muertas a dos chicas adolescentes en un parque de Jaén: apuntan a un “posible suicidio”. Se ha decretado el secreto de sumario hasta que no se levante por parte del juez

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 3 de las 14:00 horas

El expríncipe Andrés desafía a Carlos III y retrasa su salida del Royal Lodge: “Quiere una indemnización por los costes de la mudanza” Andrés Mountbatten-Windsor ha perdido sus títulos reales y ha sido expulsado de la mansión en la que ha residido en las últimas dos décadas debido a su relación con el Caso Epstein

Antonio Banderas, protagonista de la Navidad de Málaga: el actor encendió las emblemáticas luces de la calle Larios El malagueño acudió al evento con su pareja Nicole Kimpel y su socio Domingo Merlín