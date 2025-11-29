Muere el expresidente de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas a los 73 años

José Luis Olivas, expresidente de la Generalitat Valenciana y exdirigente de la extinta Bancaja, ha muerto a los 73 años. Fue jefe del Consell durante ocho meses, entre 2002 y 2003, y se convierte en el primer presidente autonómico valenciano fallecido.
(Noticia en ampliación)
