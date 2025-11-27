El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anula la expulsión de una guardia civil en prácticas que padecía diabetes

Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. (Europa Press)

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado la expulsión de una guardia civil en prácticas. La natural de Sevilla padecía diabetes y la echaron del cuerpo por este motivo. La Dirección General de la Guardia Civil justificaba su decisión por “insuficiencia de condiciones psicofísicas”, en una resolución del 18 de abril de 2023. Sin embaergo, la Justicia no lo ha visto bien.

La argumentación de la exclusión se basaba en que la alumna sufre de diabetes mellitus tipo 1 y requería de “terapia sustitutiva continua”, según ha informado Diario de Sevilla. Dos años más tarde de su salida improcedente han conseguido revocar esta resolución gracias la ayuda de los servicios jurídicos de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).

El alto tribunal de la capital y los magistrados a cargo del caso han estimado íntegro el recurso contencioso-administrativo presentado por la alumna en prácticas. La sentencia, dictada el 4 de noviembre de 2025, considera que no estaba ajustada al derecho la actuación por parte de la administración pública, según el mismo medio.

Los abogados consiguen demostrar el control de la patología

La sentencia de los abogados de la víctima han conseguido demostrar el control de la enfermedad ya que actualmente no requiere ningún tratamiento con insulina. El tribunal pudo corroborarlo gracias a la prescripción farmacológica y así desvirtuar la causa de la administración por la que fue excluida del cuerpo.

El letrado José Luis Ganfornina Falcón, el representantes jurídico de la AUGC, aportó los informes médicos pertinentes para concluir que la patología no le impedía realizar su actividad con total normalidad siendo apta para todas las funciones, incluyendo las de mayor esfuerzo físico.

El tutor de prácticas de la alumna tomó declaración durante el proceso legal y afirmó que posee unas condiciones idóneas para ser guardia civil. Además, alegó que no habían precedentes de baja médica durante su periodo de servicio.

El fallo judicial da la razón a la víctima

La sentencia dicta que la Dirección General de la Guardia Civil tendrá que abonar lo correspondiente a su salario desde el momento que fue suspendida (el 21 de diciembre de 2021) junto a los intereses legales. También, se someterá al proceso selectivo nuevamente y en caso de superarlo su posición será la que le hubiera correspondido el año de su promoción, con reconocimiento de antigüedad a todos los efectos.

La AUGC destaca que el fallo judicial destaca que tiene que seguir el espíritu del acuerdo del Consejo de Ministros de 2018 que proponía suprimir la diabetes como causa automática de exclusión en el acceso al empleo público. Por otra parte, subraya la necesidad de la que la administración adapte las exclusiones a la evidencia científica.

Con este desenlace, y tras unos años de espera, la estudiante podrá terminar su formación interrumpida hace cuatro años y llegar a ser parte de la Guardia Civil tras ser incluida nuevamente en la fase de prácticas. La diabetes mellius tipo 1, tal y como se ha demostrado judicialmente, no es un impedimento para ejercer la profesión y superar las pruebas físicas.