España

Este es el “talento oculto” de los españoles, según una uruguaya: “Es increíble cómo pueden decir tanto con una sola palabra”

Desde el humor, la uruguaya cuenta los usos de esta palabra milagrosa, que se utiliza en varios contextos y puede significar muchas cosas sin decir nada

Guardar
Uno de ellos, se suele
Uno de ellos, se suele aplicar durante las conversaciones por teléfono. (Composición fotográfica/Canva)

Las diferencias culturales cuando una persona cambia de país no siempre se basan en el idioma. A veces, la misma palabra puede tener significados distintos, y, más que la idea literal, transmitir un concepto, una forma cultural de expresarte.

Recientemente, Emiliana Artagaveytia, una uruguaya que vive en España, se ha encontrado con una de estas curiosidades de la lengua castellana, y ha decidido compartirlo con sus seguidores en la red social TikTok.

Emiliana a menudo publica contenido, en el que reflexiona sobre las diferencias entre ambas culturas, no solo a nivel de idioma, sino también la gastronomía, las costumbres y elementos culturales que definen a una determinada nación.

Desde el humor, la uruguaya cuenta los usos de esta palabra milagrosa, que se utiliza en varios contextos y puede significar muchas cosas sin decir nada. Tanto le ha sorprendido a Emiliana su uso, que en su vídeo lo ha llamado el “talento oculto” de los españoles.

La palabra que dice tantas cosas

Se trata de la palabra “bueno”, la cual, según la creadora de contenido, se usa para “cortar cualquier conversación. Esto aplica para casamientos, bautismos, entierros, sobre todo si están al teléfono.” Pero lo que verdaderamente sorprende la uruguaya es la “cantidad de veces que pueden emitir la palabra ‘bueno’ hasta que te calles la boca y dejes de hablar”.

Dice que es una palabra de varios usos y que se puede aplicar en distintos contextos: “Estás hace más de 3 horas escuchando a Maricarmen quejarse de la lumbar. Ahí es el momento exacto para ponerte un ‘bueno’ casual: ‘Bueno, Maricarmen, nos vemos. Que estés bien de la lumbar. Ya cortaste en seco a Maricarmen. Mira, no se queja más’”.

Los extranjeros en España viven muchos choques culturales cada día.

Pero Emiliana explica que la palabra bueno tiene más usos que este. Otro ejemplo es acudir a ella con tal de dejar de discutir: “Bueno, sí, venga ya y te recomiendo que no la sigas, porque nunca es buena idea llevar al límite a un español.”

En otra ocasión, la uruguaya destaca que cuando una persona no quiere afirmar algo del todo, también puede usar la misma palabra: “Bueno…”. Emiliana no esconde su asombro por todos los contextos en los que los españoles utilizan la palabra: “Cuando un español dice, ‘bueno’, es que abortar misión, a no ser que lo apliques para pedir otra ronda de cerveza.” La influencer afirma que “el ‘bueno’ que vas a escuchar va a ser en coro y con mucha emoción.”

Las reacciones de los usuarios

La creadora de contenido concluye que nunca deja de sorprenderse sobre “la cantidad de significados que le pueden dar a una palabra en España”. Los comentarios del vídeo tampoco decepcionan. En esta ocasión, algunos españoles destacan otras palabras de varios usos, como “venga” o “vale”.

Varios usuarios también destacan un uso que parece que a la uruguaya se le ha olvidado un uso muy importante: “bueno, bueno, bueno” que viene acompañado de un gesto específico: “sacudes la mano como si te estuviera quemando”. Los usuarios describen este empleo como “espera que te cuento cotilleo”.

También hay indignación, dirigida hacia las personas que no siempre entienden las referencias de esta palabra. Andrea Robles Lago se queja: “tía y a veces no lo pillan, eh, tú venga a decir bueno, y no cuelgan”.

Temas Relacionados

Uruguaya en EspañaExtranjeros en EspañaPalabraEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Ranking de las ciudades europeas con los baños más sucios: Madrid entra en la lista

Los usuarios describen los baños públicos como “Sucio”, “repugnante”, “insalubre” y “mal olor”

Ranking de las ciudades europeas

Telefónica anuncia un ERE de más de 5.000 empleados en varias de sus compañías clave de España

La operadora se ha reunido este lunes con las empresas que integran el Convenio de Empresas Vinculadas, donde les ha presentado y justificado las razones de los tres ERE

Telefónica anuncia un ERE de

Precio de la luz en España este 25 de noviembre

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

Precio de la luz en

La otra versión de ‘Frankestein’ protagonizada por Udo Kier: una reinterpretación extrema producida por Andy Warhol

Aunque se presentó comercialmente como ‘Andy Warhol’s Frankenstein’ en Alemania Occidental y Estados Unidos, el papel del artista en la producción fue mínimo

La otra versión de ‘Frankestein’

Resultados del Super Once del Sorteo 3

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Resultados del Super Once del
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Deniegan la incapacidad permanente a

Deniegan la incapacidad permanente a una reponedora de Lidl con problemas lumbares y agorafobia que fue despedida por ineptitud sobrevenida

Los 10 fugitivos más buscados en España: la Policía pide ayuda

La Audiencia Nacional decide juzgar a Jordi Pujol desde su casa a pesar de su estado de salud

Aliança Catalana y Junts empatarían en las elecciones autonómicas, según el CIS catalán

El fiscal general renuncia tras la sentencia del Supremo: “Es un acto debido no solo al Ministerio Fiscal, sino a toda la ciudadanía española”

ECONOMÍA

Telefónica anuncia un ERE de

Telefónica anuncia un ERE de más de 5.000 empleados en varias de sus compañías clave de España

Precio de la luz en España este 25 de noviembre

Resultados del Super Once del Sorteo 3

La aerolínea Estelar suspende vuelos desde Venezuela a España hasta el 28 de noviembre

Hacienda impone 104.000 euros a un jubilado por intentar tributar como residente en Andorra teniendo a su mujer y viviendas en España

DEPORTES

Un luchador irlandés se rinde

Un luchador irlandés se rinde ante Topuria: “Puede noquear pesos pesados, podría noquear a cualquiera”

Ronaldo Nazario cuenta una de sus peores experiencias en un partido: “Tenía la boca rota”

Así quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de pilotos de la Fórmula 1

Así te hemos contado la victoria de Italia ante España en la Copa Davis

Italia se impone a España en los individuales y levanta su tercera Copa Davis consecutiva