Este es el “talento oculto” de los españoles, según una uruguaya: “Es increíble cómo pueden decir tanto con una sola palabra”

Uno de ellos, se suele aplicar durante las conversaciones por teléfono. (Composición fotográfica/Canva)

Las diferencias culturales cuando una persona cambia de país no siempre se basan en el idioma. A veces, la misma palabra puede tener significados distintos, y, más que la idea literal, transmitir un concepto, una forma cultural de expresarte.

Recientemente, Emiliana Artagaveytia, una uruguaya que vive en España, se ha encontrado con una de estas curiosidades de la lengua castellana, y ha decidido compartirlo con sus seguidores en la red social TikTok.

Emiliana a menudo publica contenido, en el que reflexiona sobre las diferencias entre ambas culturas, no solo a nivel de idioma, sino también la gastronomía, las costumbres y elementos culturales que definen a una determinada nación.

Desde el humor, la uruguaya cuenta los usos de esta palabra milagrosa, que se utiliza en varios contextos y puede significar muchas cosas sin decir nada. Tanto le ha sorprendido a Emiliana su uso, que en su vídeo lo ha llamado el “talento oculto” de los españoles.

La palabra que dice tantas cosas

Se trata de la palabra “bueno”, la cual, según la creadora de contenido, se usa para “cortar cualquier conversación. Esto aplica para casamientos, bautismos, entierros, sobre todo si están al teléfono.” Pero lo que verdaderamente sorprende la uruguaya es la “cantidad de veces que pueden emitir la palabra ‘bueno’ hasta que te calles la boca y dejes de hablar”.

Dice que es una palabra de varios usos y que se puede aplicar en distintos contextos: “Estás hace más de 3 horas escuchando a Maricarmen quejarse de la lumbar. Ahí es el momento exacto para ponerte un ‘bueno’ casual: ‘Bueno, Maricarmen, nos vemos. Que estés bien de la lumbar. Ya cortaste en seco a Maricarmen. Mira, no se queja más’”.

Los extranjeros en España viven muchos choques culturales cada día.

Pero Emiliana explica que la palabra bueno tiene más usos que este. Otro ejemplo es acudir a ella con tal de dejar de discutir: “Bueno, sí, venga ya y te recomiendo que no la sigas, porque nunca es buena idea llevar al límite a un español.”

En otra ocasión, la uruguaya destaca que cuando una persona no quiere afirmar algo del todo, también puede usar la misma palabra: “Bueno…”. Emiliana no esconde su asombro por todos los contextos en los que los españoles utilizan la palabra: “Cuando un español dice, ‘bueno’, es que abortar misión, a no ser que lo apliques para pedir otra ronda de cerveza.” La influencer afirma que “el ‘bueno’ que vas a escuchar va a ser en coro y con mucha emoción.”

Las reacciones de los usuarios

La creadora de contenido concluye que nunca deja de sorprenderse sobre “la cantidad de significados que le pueden dar a una palabra en España”. Los comentarios del vídeo tampoco decepcionan. En esta ocasión, algunos españoles destacan otras palabras de varios usos, como “venga” o “vale”.

Varios usuarios también destacan un uso que parece que a la uruguaya se le ha olvidado un uso muy importante: “bueno, bueno, bueno” que viene acompañado de un gesto específico: “sacudes la mano como si te estuviera quemando”. Los usuarios describen este empleo como “espera que te cuento cotilleo”.

También hay indignación, dirigida hacia las personas que no siempre entienden las referencias de esta palabra. Andrea Robles Lago se queja: “tía y a veces no lo pillan, eh, tú venga a decir bueno, y no cuelgan”.