El precio máximo y mínimo de la luz en España para este 24 de noviembre

La tarifa del servicio de la luz cambia cada hora (Europa Press)

El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) actualizó el precio de la luz en España. Aquí está la tarifa promedio, la máxima y la más baja a lo largo de este lunes 24 de noviembre.

Recuerda que la tarifa de la luz cambia todos los días, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

Precio del servicio eléctrico

Día: 24 de noviembre

Tarifa media: 41.03 euros por megavatio hora

Tarifa más alta: 84.19 euros por megavatio hora

Tarifa mínima: 3.52 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad por hora

El precio medio, máximo y mínimo de la luz (Europa Press)

A lo largo de este lunes 24 de noviembre, el precio de la electricidad por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 35.35 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la luz será de 16.9 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 5.0 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 3.52 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la electricidad será de 3.52 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la luz será de 3.52 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 4.96 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la luz será de 40.5 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 58.02 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la electricidad será de 51.08 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la luz será de 43.02 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 34.0 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 28.0 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 33.15 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la luz será de 35.0 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 40.37 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la luz será de 49.0 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la electricidad será de 50.9 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 70.82 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 72.4 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la luz será de 79.6 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 84.19 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la luz será de 71.6 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la electricidad será de 70.34 euros por megavatio hora.