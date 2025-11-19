Cinco trucos que usan las pymes para cumplir la ley de control horario sin gastar de más

Teletrabajo - presencialidad - horario de trabajo

Cumplir con la ley de control horario no tiene por qué suponer un gasto elevado. Muchas pymes utilizan soluciones sencillas, digitales y baratas que garantizan el cumplimiento legal sin grandes inversiones. Estas son las cinco más eficaces.

Trucos para implementar el fichaje digital a un precio asequible

Fichaje mediante código QR

Se genera un código QR por área o punto de entrada para que los empleados lo escaneen al iniciar y finalizar su jornada. No quiere instalar terminales, ni costes de mantenimiento. Es ideal para negocios con varios departamentos o sedes.

Se pueden encontrar apps con opción de fichaje mediante QR desde 3.50 € mensuales por usuario.

Fichaje por web desde cualquier dispositivo

Las plataformas con acceso web permiten fichar desde ordenador, tablet o móvil sin necesidad de instalar software adicional. Es una solución legal, económica y especialmente útil para oficinas y empleados en teletrabajo. Las más económicas cuestan alrededor de 2,50 euros por usuario/mes.

Usar una app gratuita de control horario

Las mejores apps de control horario gratuitas pueden servir para autónomos y pequeñas empresas, siempre que los registros sean precisos y accesibles en caso de inspección. Hay que asegurarse de que sea fiable y cumpla la normativa vigente.

Yolanda Díaz presenta el nuevo Proyecto de Ley para el registro horario

Instalar un sistema de fichaje integrado en el TPV

En tiendas, restaurantes o negocios con terminal de punto de venta, una opción económica es integrar el fichaje en el TPV. Así, los empleados registran su jornada al iniciar o cerrar caja, sin pagar por un sistema adicional ni duplicar herramientas.

Utilizar un sistema con geolocalización puntual

Para personal que trabaja fuera de la oficina (repartidores, instaladores, técnicos) la opción más rentable es una app con geolocalización puntual. Registra el lugar exacto del fichaje, sin vulnerar la privacidad. Hay aplicaciones de control horario que incluyen la geolocalización desde 4 euros por usuario al mes aproximadamente.

La solución definitiva: una aplicación que integre todo

La mejor opción para implantar el control horario de manera económica son las soluciones como Kronjop, considerada para las pymes una de las apps de control horario con más funcionalidades, además de una de las más económicas (cuesta 2,40 euros por usuario al mes). Entre sus valoraciones destaca positivamente su servicio de atención al cliente.

Si nos vamos a herramientas “todo en uno” más complejas, existen programas como A3Time, que ofrecen muchas otras funcionalidades e integración con otros software propios (contabilidad, facturación) o de terceros.