España

Un trabajador es despedido tras una denuncia de su propia esposa: reveló que ejercía otro empleo mientras estaba de baja por depresión

El afectado recurrió ante los tribunales, reclamando una indemnización de más de 140.000 euros

Guardar
Hombre siendo despedido. (Freepik)
Hombre siendo despedido. (Freepik)

Un trabajador del sector energético en Francia ha sido despedido tras una insólita denuncia de su propia esposa, quien reveló que ejercía otro empleo mientras se encontraba de baja médica por una supuesta depresión. El caso llegó hasta la Corte de Casación después de la apelación del empleado, que finalmente ha perdido en los tribunales.

La decisión de la justicia fue tajante: “Un asalariado que realiza un trabajo remunerado durante su baja médica comete una falta grave”, según ha informado el medio francés Le Figaro. Esta disposición pesa sobre quienes están sujetos al estatuto particular de las industrias eléctricas y gasíferas, el sector en el que trabajaba este hombre, un marco normativo instaurado en 1946 en Francia y que prohíbe toda actividad laboral mientras se perciban prestaciones por incapacidad temporal.

El origen de la controversia no estuvo en una investigación interna ni en la vigilancia empresarial habitual. Fue la esposa del trabajador quien alertó a la compañía con una carta en la que aseguraba que su marido “trabajaba mientras decía estar enfermo, que no estaba en absoluto deprimido y que simplemente abusaba de la empresa para lograr sus fines económicos”. Ante el riesgo de que se tratara de una venganza personal, la dirección de la compañía optó por una comprobación minuciosa y, tras recibir horarios y facturas de la empresa competidora, corroboró que el empleado había impartido ocho formaciones remuneradas en tres meses en esa otra firma, pese a su baja por depresión.

La empresa lo citó a una audiencia disciplinaria, y tres meses después, fue “retirado de forma forzosa”, la expresión utilizada en esa industria en Francia para definir un despido disciplinario por falta grave. El afectado recurrió la medida de inmediato ante el tribunal de apelación, reclamando más de 140.000 euros en concepto de indemnización. Argumentó que no existía falta grave, pues pensaba que era posible combinar dos empleos y que su trabajo secundario no causó perjuicio a su empleador principal. Pero los jueces consideraron probados los hechos y concluyeron que la infracción al reglamento justificaba el despido.

Aquí te explicamos lo que es el despido procedente

Una falta grave

Su última oportunidad fue la Corte de Casación. Sin éxito. Ahora, el máximo tribunal ha confirmado el fallo previo de la corte de apelación: trabajar para otra empresa durante una baja médica equivale a una falta grave para quienes están bajo el estatuto de las industrias eléctricas y gasíferas, incluso en ausencia de perjuicio para la compañía principal.

A propósito de los alcances de esta sentencia para otros sectores, el abogado Roman Guichard explicó en Le Figaro: “En el derecho común, el simple hecho de trabajar durante una baja médica no basta para justificar un despido. Lo que importa es la lealtad: se habla de falta grave sólo si hay competencia directa o incumplimiento manifiesto hacia el empleador”. Así, los empleados del sector privado no están sujetos al mismo nivel de restricción que quienes se rigen por este reglamento especial. Como resultado, el trabajador se quedó sin indemnización por despido ni preaviso y, además, fue condenado a pagar las costas judiciales de la empresa.

Temas Relacionados

DespidosSentencias EspañaTribunalesDespidos EspañaEmpleoEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Receta de bizcocho de manzana y queso crema, un postre jugoso y perfecto para añadir un extra de fibra a tu dieta

En solo unos minutos y de forma fácil se obtiene un dulce saludable que combina la dulzura de la fruta con la suavidad del otro ingrediente estrella

Receta de bizcocho de manzana

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juegos Once difundió la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Sorteo 2 de la Triplex

Sanidad llevará a los tribunales a Ayuso tras acabarse el plazo para la creación del registro de objetores al aborto

La presidenta de la Comunidad de Madrid se ha negado a compartir con el Gobierno central el listado de sanitarios objetores de conciencia en la interrupción voluntaria del embarazo

Sanidad llevará a los tribunales

Quién es el tío de Luis Rubiales que le lanzó tres huevos: actor de ‘La que se Avecina’, imagen de campañas publicitarias y origen del conflicto familiar

El expresidente de la RFEF estaba presentando su libro ‘Matar a Rubiales’ cuando fue atacado por su “tío carnal”

Quién es el tío de

Sebastián Yatra abandona el plató de ‘La Voz’ y ‘amenaza’ con dejar el programa: “Esto no es para mí”

El cantante colombiano es uno de los coaches de la 12.ª temporada del formato de Antena 3

Sebastián Yatra abandona el plató
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia obliga a un

La Justicia obliga a un padre a seguir pagando la pensión alimenticia a su hija hasta que finalice sus estudios de Bellas Artes y piano en Valencia

La Guardia Civil libera cerca de 500 animales exóticos protegidos en un falso refugio en Ávila

Un hombre de 77 años es detenido por vender cocaína desde su coche en Valencia: tenía casi 85.000 euros en efectivo

La ayuda de Junts para salvar el apagón nuclear es un disparo en el pie al PSOE extremeño: las claves de unas elecciones que se juegan en Almaraz

Pedro Sánchez dijo que agotaría la legislatura, pero hay seis señales que indican que ya ha puesto en marcha la maquinaria electoral

ECONOMÍA

Sorteo 2 de la Triplex

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

Concha Yoldi, la empresaria más rica de Andalucía: “Un médico no puede estar 10 años formándose para ganar solo 8.000 euros más al año que una persona sin formación”

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

DEPORTES

Los números de la NFL

Los números de la NFL en Madrid: más de cinco toneladas de equipaje, cerca de 50 ‘cheerleaders’ y un dispositivo policial “desproporcionado”

El traumatólogo Álvaro Arriaza habla de la pubalgia, la dolencia que sufre Lamine Yamal: “Aparece en futbolistas donde predomina la velocidad y regate”

Las palabras de Alcaraz tras vencer a Musetti en las ATP Finals y asegurar su puesto en lo alto del ranking: “Significa un mundo para mí ser número uno”

Así te hemos contado la victoria de Carlos Alcaraz ante Lorenzo Musetti por 2-0 (6-4 y 6-1) en las ATP Finals

Lanzan huevos a Luis Rubiales durante la presentación de su libro en Madrid: ha sido su tío