España

La defensa del fiscal general denuncia “un juicio paralelo” que ha creado “un entorno adverso para la presunción de inocencia” de su representado

“Una persona es inocente, hasta que se demuestra lo contrario”, ha sentenciado el abogado del Estado que representa a García Ortiz

Guardar
El fiscal general del Estado,
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz (i), acompañado de su abogada Consuelo Castro (EFE/J.J. Guillén)

La defensa del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha comenzado su intervención de los informes finales para denunciar las “dificultades” que han marcado este procedimiento y que han ido en contra de la presunción de inocencia de su representado.

“Este procedimiento ha estado marcado por un contexto mediático excepcional que, en ocasiones, ha desbordado el debate jurídico y ha podido generar un juicio paralelo basado en conjeturas, filtraciones y lecturas parciales que ha creado un entorno adverso para la presunción de inocencia del fiscal general”, ha asegurado el abogado del Estado.

Ha añadido que esto es “una intoxicación que no afectará a la decisión de los magistrados”. “Apelamos a la Sala para que pueda garantizar los derechos del fiscal general del estado. Una persona es inocente, hasta que se demuestra lo contrario”, ha asegurado.

Nulidad de la entrada y registro

Ha continuado reiterando su petición de anular la entrada y registro en el despacho del fiscal general, como ya solicitaron al principio del juicio. “Ya indicábamos que fue desproporcionada por tener un límite temporal de siete meses, pero la nulidad ha quedado todavía más clara con las declaraciones de los agentes de la UCO”, ha relatado.

“Hubo orden concreta que no se cumplió y eso debe suponer la nulidad de dicha diligencia”, ya que supone una “vulneración”. “Existió una orden concreta de magistrado instructor, que no fue cumplida. Se clonó y ciclo y copió sin cobertura legal y, por tanto, eso debe suponer la nulidad de dicha diligencia, porque se ejecutó en unos términos que no estaban contemplados”, ha afirmado.

“Todas las personas que se encontraban dadas de alta en estas aplicaciones tuvieron acceso”

Otro de los puntos fuertes de su defensa ha sido destacar todas las personas que tuvieron acceso al correo filtrado por el que se juzga al fiscal general del Estado. “Hay una laguna en la investigación en todo lo que tiene que ver con el emisor de ese correo del 2 de febrero y un correo del 12 de febrero por parte del señor Julián Salto en el que le transmitía al señor Neira, que iba a ser el fiscal del caso”, ha defendido.

Ha agregado que “el 20 de febrero se procedió a incorporar en dos sistemas de aplicación. Todas las personas que se encontraban dadas de alta en estas aplicaciones tuvieron acceso y todo esto se encuentra documentado gracias a la labor de la Abogacía del Estado”.

A esto, el letrado ha sumado el hecho de que solo hay filtración de un correo “debidamente acreditada”, refiriéndose al email del 12 de marzo, que el fiscal Salto envío al abogado de González Amador, Carlos Neira.

“Es un acuse de recibo de una negociación de conformidad”, ha afirmado, apuntando que “la gestión de este correo es la única filtración de un correo electrónico que está acreditada en la causa, sobre la que ninguna de las acusaciones ha hecho ninguna mención”.

Y es que ha quedado acreditado que Neira le envío una captura a González Amador y este se lo mandó al jefe de gabinete de Miguel Ángel Rodríguez, que lo compartió por Whatsapp con varios periodistas.

Temas Relacionados

JusticiaJuiciosTribunal SupremoFiscalía General del EstadoÁlvaro García OrtizMadridTribunales EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Rosalía se libra de la multa por el acto en el centro de Madrid para presentar ‘LUX’

La Delegación del Gobierno “no considera que exista ningún elemento susceptible de sanción”, pese a que Almeida acusó a la cantante de “poner en peligro la integridad de las personas”

Rosalía se libra de la

Se revela la causa de las hemorragias nasales que causaron alarma en el campamento militar de la princesa Ingrid de Noruega

Medio año después de que la hija de Haakon y Mette-Marit finalizara su servicio militar, se han conocido las conclusiones de la investigación por el fenómeno anormal que afectó a los soldados

Se revela la causa de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 3 de las 14:00 horas

Resultados de la Triplex de

Montaña rusa en el precio de la luz: tarifa máxima estará aún más cara y la mínima bajara este 14 de noviembre

El precio del servicio de energía eléctrica cambia todos los días por lo que es importante mantenerse actualizado y evitar sorpresas en la factura de la luz

Montaña rusa en el precio

Manuel Viso, médico, revela todos los beneficios del orégano: “Es mucho más potente que todos los suplementos que consumís”

Esta especia tiene numerosas propiedades y aporta un toque de sabor a tus recetas

Manuel Viso, médico, revela todos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La justicia niega la nacionalidad

La justicia niega la nacionalidad española a una mujer descendiente de sefardíes: no pudo acreditar que sus antepasados procedieran del país

La Audiencia de Madrid anula la decisión del juez Peinado de investigar el rescate de Air Europa por no aportar “el más mínimo indicio”

Un hombre es condenado a pagar una indemnización de 19.800 euros a su exmujer por todo el trabajo realizado en el hogar durante su matrimonio

Marlaska anuncia la renovación del plan contra el narcotráfico en el Estrecho en medio del “ruido” por el policía herido en Sevilla y la falta de medios

La policía desmantela una red de tráfico de menores que los trasladaba desde Canarias a Francia: hay 11 detenidos

ECONOMÍA

Resultados de la Triplex de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Montaña rusa en el precio de la luz: tarifa máxima estará aún más cara y la mínima bajara este 14 de noviembre

La economía española acelera: crecerá un 2,9% en 2025 y supera las previsiones impulsada por la demanda interna, estima Funcas

Golpe a Shein y Temu: Bruselas aprueba eliminar la exención de aduanas a los pequeños paquetes de fuera de la UE a partir de 2026

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 13 noviembre

DEPORTES

Valencia transformará los tapones de

Valencia transformará los tapones de botellas recogidos en Mestalla en mobiliario y material deportivo destinados a zonas afectadas por la DANA

A qué hora y dónde ver el partido de Alcaraz contra Musetti en las ATP Finals

Detenido el presunto líder del narcotráfico en Baleares: hijo de un exjugador del Mallorca y ex luchador profesional de MMA

Diez años de la tragedia que comenzó con un partido de fútbol entre Francia y Alemania y se extendió a todo París: tres explosiones, los aficionados asaltando el campo y un muerto

Toni Kroos habla sobre la estrella turca del Real Madrid: “Güler podrá marcar una época, pero no es mi sucesor”