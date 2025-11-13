El ‘tierra, trágame’ de Clara Lago cuando la reina Letizia le dijo “pero qué delgadita estás”: “¡Mira quién fue a hablar!”

Claro Lago en 'Martínez y Hermanos' (Mediaset)

Clara Lago ha sido la gran protagonista de la nueva entrega del pódcast La ruina, un espacio conducido por los cómicos y guionistas Ignasi Taltavull y Tomás Fuentes y en el que los invitados acostumbran a compartir anécdotas personales embarazosas o desafortunadas con la audiencia. Tras una breve presentación, la actriz ha contado el momento ‘tierra, trágame’ que vivió con la reina Letizia, dejando a todos boquiabiertos.

Lo primero que han hecho los presentadores ha sido dejarle claro que en su espacio no se sacan a relucir los momentos buenos de su vida, sino de las sombras de su día a día, de aquellos momentos que se viven con rubor en las mejillas y quedan guardados en el baúl de los recuerdos anecdóticos. Nada más conocer esa premisa, Clara Lago ha tenido claro que debía contar el curioso episodio que vivió con la esposa de Felipe VI.

Clara Lago en el pódcast 'La Ruina' (YouTube)

“Se sitúa en el año 2014, cuando yo estaba haciendo la obra de teatro de ‘Las venus de las pieles’ en El Matadero con Diego Martín y dirigida por David Serrano”, ha comenzado a contar en el capítulo que ha visto la luz la tarde de este miércoles, 12 de noviembre. Acto seguido, ha puesto en contexto tanto a los cómicos como a la audiencia para que pudiesen comprender con exactitud la anécdota. " ¿Sabéis cuándo tenéis, igual a vosotros os pasa, como un código muy establecido con un colega o con un grupo de colegas y que ya es como una especie de botón de acción-reacción? Que escuchas una palabra y ya te sale como la coletilla", ha dicho la intérprete de Un lío de millones.

“Hazte un poco como la interesante”

“Estoy allí (en El Matadero) haciendo la obra y tal cual. Entonces después nos vamos a la cantina y estoy con David y con Diego, y de repente empiezan los dos como: ‘Tío, tío, tío, mira, tío. Mira, mira, mira, mira. Letizia y Felipe’“, ha continuado recordando, agregando que eran ”los de verdad".

“Siempre han dicho que son muy cinéfilos y que apoyan mucho la cultura. Y ahí estaban como si nada en la calle. Diego y David empiezan a decirme: ‘Ve tú y dile que vengan a vernos a la obra’. Y yo, que cuando me he tomado dos vinos no tengo vergüenza, digo: ‘Pues yo voy’”, ha manifestado la madrileña, desatando las risas de los conductores del programa radiofónico.

Los reyes Felipe VI y Letizia durante la celebración del acto central del Milenario de la fundación del Monasterio de Montserrat, en la Abadía de Montserrat (ALBERTO PAREDES / EUROPA PRESS)

“Entonces, voy. Pero antes me digo: ‘Hazte un poquito como la interesante, ¿no? O sea, no vayas directamente, tú paséate un poco por delante’“, ha contado, entre risas. Clara Lago ha continuado su relato admitiendo que se paseó por delante de los monarcas simulando que estaba buscando a alguien. ”Y de repente, hay contacto visual con Letizia, que justo me dice: ‘Hola, Clara’, como si nos conociésemos de todos los días. ‘Hombre’, le respondí sorprendida y me acerco y le digo: ‘¿Qué tal? ¿Como tú por aquí?’“.

“Parece una figurilla de pesebre”

“Yo normal, le conté que estaba aquí haciendo una obra de teatro. Yo estaba haciendo muy bien la misión que me habían encomendado. Y, en vez de irme, justo Letizia me dice: 'Pero ¿qué delgadita estás?’“. Clara Lago ha manifestado que es cierto que tanto ella como la reina son delgaditas y casi de la misma constitución, razón por la que le sorprendió el comentario de la entonces todavía princesa de España.

Clara Lago en el pódcast 'La Ruina' (YouTube)

“Y aquí es donde entra lo que he dicho antes, ¿vale?, del botón. Yo soy muy amiga de Ingrid Rubio, actriz española. Y aparte de amigas, éramos vecinas. Y estábamos todo el día juntas. Ingrid tiene una manera particular de hablar y es muy graciosa. Desde que nos conocimos, Ingrid me decía: ‘Ay, pero qué chiquitita, qué flaquita, sí, es que mírala, parece una figurilla de pesebre’“, ha contextualizado, poco antes de contar lo que le respondió a Letizia.

“Cuando Letizia me dice: ‘Ay, qué delgadita estás’, fue acción-reacción. Digo: ‘¡Mira quién fue a hablar! Mira, si parece una figurilla de pesebre’“, ha relatado la actriz, provocando las risas de todos los presentes. De acuerdo con su testimonio, Letizia se quedó sin palabras, mientras que a Felipe le hizo un poco de gracia. Fue en ese instante cuando Clara Lago se despidió de los royals españoles.