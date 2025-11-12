España

Las revistas del corazón esta semana: la ‘respuesta’ de Letizia a los ataques del rey Juan Carlos y la recuperación de Raphael

Este miércoles, 12 de noviembre, también son protagonistas del kiosco el torero Cayetano Rivera, tras su accidente de coche, e Isa Pantoja, rota tras la última entrevista de su hermano

‘¡HOLA!’

En la más reciente edición de ¡HOLA!, la figura central es Raphael, quien comparte detalles sobre su proceso de recuperación tras el diagnóstico de un linfoma cerebral hace un año. El cantante explica que ha vivido un camino complejo, guiado por el objetivo de volver a los escenarios y cantar ante su público.

“Mi gran reto es volver a vivir y volver a cantar”, asegura en una entrevista exclusiva en la que el artista también hace un repaso de los logros de su carrera. Además, se muestra optimista respecto a su avance médico, acompañado en todo momento por familiares y allegados.

La portada también incluye imágenes de Juan Urdangarin y Sophia Khan en Miami, disfrutando de un viaje de pareja que no deja lugar a dudas de lo feliz que es el hijo de la infanta Cristina junto a su novia. La revista también muestra la jornada que Alejandra Gere, mujer de Richard Gere, pasó junto a otros rostros conocidos. También hay un espacio para Cayetano Rivera, quien da su versión de los hechos tras sufrir un accidente de tráfico del cual salió ileso. Para terminar, la publicación añade una primicia sobre la situación entre Patricia Cerezo y Kiko Gámez, quienes estarían preparando su boda.

‘Diez Minutos’

En Diez Minutos, la principal noticia gira en torno a Irene Rosales y su actual relación sentimental con Guillermo, tras meses de especulaciones sobre su vida personal. La revista publica fotos exclusivas donde se les observa compartiendo momentos cargados de cariño. En esta portada también sale su ex, Kiko Rivera, quien ha sembrado la duda sobre esta historia de amor: “Ese contacto viene de antes”, ha dicho el sevillano.

El semanario dedica espacio a la reciente polémica que involucra a Cayetano Rivera, quien impactó su coche contra una palmera y quedó en el centro del interés mediático. Por otro lado, Anita y Montoya se han dado otra oportunidad. La revista muestra unas imágenes en exclusiva en las que se les ve de lo más acaramelados por las calles de Madrid.

‘Lecturas’

La portada de Lecturas es para Rosalía, que acapara la atención por la reciente publicación de su último disco. Según la información de la revista, la cantante catalana se ha posicionado entre las figuras más influyentes del ámbito musical global y su ascenso ocurre en paralelo a una serie de anuncios sobre futuros proyectos internacionales. “Rosalía pone el mundo a sus pies”, se lee en la portada.

En otro bloque, Lecturas presenta una exclusiva sobre Isa Pantoja, quien relata en exclusiva cómo está tras la última entrevista concedida por su hermano, contando ella todo el daño que le hizo Kiko. Para cerrar, la publicación trata el accidente de Cayetano Rivera, sumando nuevos detalles sobre el episodio y el procedimiento posterior al incidente.

‘Semana’

Semana prioriza en su portada la reacción de la reina Letizia ante recientes críticas del rey Juan Carlos hacia ella en su libro de memorias. El semanario expone las respuestas de la monarca a través de su vestuario, sacando toda su majestuosidad.

La revista también se ocupa del accidente de Cayetano Rivera, quien nuevamente se halla en el centro de la opinión pública tras protagonizar un choque contra una palmera.

Entre los temas destacados de Semana también está el retorno mediático de Tana Rivera, quien vuelve a captar la atención de la tras varios meses de bajo perfil por su vida amorosa, pues vuelve a tener pareja. Para cerrar, unas declaraciones de la cantante Aitana, quien manifiesta con firmeza: “Ahora me he enamorado de verdad”.

