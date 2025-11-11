España

Roberto González, propietario de tres gimnasios: “Deja una rentabilidad aproximada entre 60.000 a 90.000 euros mensuales”

Este empresario español ha explicado su modelo de negocio en un vídeo de Youtube

Guardar
Roberto González durante la entrevista
Roberto González durante la entrevista (YouTube / @AdrianG.Martin)

Existen muchas formas de ganarse la vida más allá de los despachos, las oficinas y los trabajos tradicionales en empresas. En los últimos años se están dejando ver cada vez más emprendedores, pese a las dificultades fiscales y burocráticas, que apuestan por montar su propio negocio en sectores que a simple vista no parecen todo lo rentables que finalmente terminan siendo.

Un claro ejemplo es el mundo del fitness. Más allá de ser un simple espacio para entrenar, los gimnasios se han ido convirtiendo en auténticos centros de negocio, tratando temas relacionados con la salud y la nutrición, en definitiva, con el estilo de vida. Además, con el incremento de popularidad de los creadores de contenido en internet, cada vez más gente se apunta para llevar a cabo estas rutinas.

Un caso claro de éxito en el sector es el de Roberto González, propietario de la cadena de gimnasios Vitalfit. Cuenta con varios locales en Palma de Mallorca y en una entrevista concedida al canal de YouTube de Adrián G. Martín explicó cómo ha logrado construir un modelo rentable. González logra una facturación millonaria gracias a sus más de 5.000 socios en uno de los gimnasios.

Crecimiento constante

Durante la entrevista el empresario comentó acerca de sus nuevos proyectos y las inversiones que conlleva cada uno de ellos según las dimensiones finales del gimnasio. “En Palma de Mallorca tengo dos gimnasios, está de camino el tercero, y hay cuatro tiendas de nutrición deportiva que al final es el mismo sector. Montar un gimnasio como este ha superado, más o menos, el millón y medio de euros”, comenta González.

Centros de entrenamiento y bienestar
Centros de entrenamiento y bienestar en Nueva York (Freemotion + iFIT Studio)

En referencia a este proyecto añade que es un gimnasio de 1.400 m² y que cuenta con mucha maquinaria. Sin embargo, también recalca que no es necesario siempre este tipo de inversión, ya que dependiendo de los metros cuadrados que se quieran montar, la inversión será más o menos costosa. “Por ejemplo, en Madrid se ha montado un gimnasio de unos 550m² y la inversión total final ha rondado los 250.000 euros”, destaca.

En este último caso, ha tenido que poner de su bolsillo prácticamente el 30%, es decir, 75.000 euros. Entonces, comenta el inversor que no es tan difícil acceder a un gimnasio tan grande, y añade que normalmente las máquinas se compran, se hacen de renting o se pide un préstamo en el banco.

Facturación elevada

Por otra parte, lo que va a definir la viabilidad del negocio es su facturación y la posterior rentabilidad, ya que si no se obtienen los beneficios necesarios para recuperar la inversión inicial y cubrir al menos los gastos, es más que probable que se acabe fracasando.

Qué Comer antes y después de Entrenar en el Gimnasio

En relación a esto, González destaca: “En cuanto a la facturación, dependes de las personas que acuden al gimnasio, pero cada mes entre 100.000 y 180.000 euros. Una vez habiendo pagado impuestos, gastos, alquiler, personal, etc., deja una rentabilidad aproximada entre 60.000 a 90.000 euros mensuales, en mi caso”.

Por último, el empresario puntualiza que este año, con todo el grupo, superará los tres millones de euros de facturación, y el siguiente “va a ser mucho mejor”, porque contarán con más centros. Sin duda un modelo de negocio rentable y en crecimiento, gracias a las nuevas tendencias de la población de llevar una vida saludable a través del ejercicio físico.

Temas Relacionados

Roberto GonzálezAutónomos EspañaEpmpleo en EspañaGimnasiosInversiónEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

“Si tienes un hijo y quieres reducir la jornada laboral para estar más tiempo con él, así debes hacerlo”: un abogado explica el procedimiento

Este derecho legal permite a los padres y madres adaptar su horario de trabajo para conciliar la vida familiar y profesional, protegiendo su carrera al mismo tiempo que se prioriza el cuidado de los menores

“Si tienes un hijo y

Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este miércoles

El Operador del Mercado Ibérico de Energía es el que actualiza los datos diarios del mercado energético en el país

Cuál es el precio máximo

La complicada situación del padre de Chenoa: contrae sarna en el geriátrico en el que ingresó hace dos meses

El progenitor de la cantante ha relatado a ‘La Razón’ el delicado estado en el que se encuentra y ha puesto de manifiesto la falta de apoyo de su hija

La complicada situación del padre

Muere el ‘calvo de la Lotería de Navidad’: un lotero descubre por casualidad el fallecimiento del actor Clive Arrindel

El actor británico falleció en el año 2024, pero la noticia se ha conocido hace unos días

Muere el ‘calvo de la

Dos familias conservadoras de Texas se mudaron a Moscú para “salvar” a sus hijos del “adoctrinamiento LGBT” y se encuentran con una dura realidad

Barreras culturales, económicas, lingüísticas y una guerra de por medio han entorpecido la idea inicial de las familias Huffman y Hare de encontrar un entorno “moralmente sano”

Dos familias conservadoras de Texas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez archiva la causa

El juez archiva la causa contra el joven que fue a prisión por ‘criptoyihadismo’ al no hallar indicios de delito

La unidad del Ejército de Tierra que se une a la misión internacional en Líbano: su preparación para la Operación ‘Libre Hidalgo’

Los nuevos 1.800 coches camuflados de la Guardia Civil: así se distinguen

Feijóo propone a Juanfran Pérez Llorca como relevo de Mazón al frente de la Comunidad Valenciana

El periodista de la SER que publicó horas antes la información con el correo filtrado asegura que su fuente no fue el fiscal general: “No hablé con él en ningún momento”

ECONOMÍA

“Si tienes un hijo y

“Si tienes un hijo y quieres reducir la jornada laboral para estar más tiempo con él, así debes hacerlo”: un abogado explica el procedimiento

Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este miércoles

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Resultados ganadores del Super Once del 11 noviembre

La Justicia europea elimina los criterios comunes obligatorios de la normativa para fijar salarios mínimos en los países miembros

DEPORTES

Alcaraz - Fritz, sigue en

Alcaraz - Fritz, sigue en directo el partido de las ATP Finals 2025: el español busca su segunda victoria en el torneo

La Federación desconvoca a Lamine Yamal de la Selección y muestra su enfado con el Barça

Perico Fernández, el boxeador español al que abandonó su madre al nacer, se convirtió en campeón mundial y acabó sus días durmiendo en el coche y en un burdel

La nueva arma de Carlos Alcaraz para acabar la temporada como el número uno: ya la está usando en las ATP Finals

Manuel González busca repetir en Valencia la gesta de 2014: España sueña con otra triple corona de motociclismo