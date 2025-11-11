Ni bicarbonato ni vinagre: esto es lo que necesitas para limpiar el tambor de la lavadora

Ni bicarbonato ni vinagre: esto es lo que necesitas para limpia el tambor de la lavadora (Montaje Infobae)

La limpieza de la lavadora ocupa un espacio importante entre las tareas domésticas, sobre todo si se busca mantener el buen funcionamiento del aparato y prevenir averías. En el entorno digital circulan múltiples trucos y fórmulas caseras para eliminar residuos, cal y malos olores, siendo la combinación de bicarbonato de sodio y vinagre una de las más populares. Este método se difunde con frecuencia en redes sociales y foros, pero los especialistas en mantenimiento ponen el foco en su verdadera eficacia y proponen otras alternativas para un mantenimiento adecuado.

Por qué el vinagre y el bicarbonato no limpian la lavadora como se cree

El ingeniero químico Diego Fernández, dedicado al área del mantenimiento doméstico, explica en un vídeo publicado en Instagram (@renovandoconideas) que la mezcla de bicarbonato de sodio y vinagre no resulta un remedio práctico para limpiar el interior de la lavadora. “¿El bicarbonato de sodio y el vinagre sirven para limpiar la lavadora? No. Esto no sirve porque el bicarbonato y el vinagre se neutralizan el uno con el otro”, señala el especialista. Esta reacción química impide que ambos productos actúen como desincrustantes o eliminadores de residuos en el tambor y las tuberías.

Fernández detalla que el bicarbonato, por sí solo, no tiene capacidad para deshacer la cal ni para eliminar los restos de detergente. En cuanto al vinagre, su uso puede ofrecer cierto resultado, pero exige consumir grandes cantidades que no siempre están al alcance en el entorno doméstico. “El vinagre por sí solo sí funciona, pero tendrías que utilizar 2 litros de vinagre industrial y, si es vinagre de cocina, al menos 4 litros”, comenta el ingeniero.

De cara a soluciones eficaces y menos agresivas con los componentes internos de la lavadora, el ingeniero recomienda el ácido cítrico. Este producto, fácil de encontrar en tiendas especializadas, cuenta con un mayor nivel de acidez que el vinagre y, por tanto, logra mejores resultados a la hora de eliminar residuos. “El ácido cítrico tiene un mayor nivel de acidez que el vinagre, por lo que va a funcionar mejor”, explica el especialista, que además destaca que “es menos corrosivo que el vinagre, así que es menos probable que dañe las partes internas de la lavadora”.

El modo de empleo resulta sencillo: añadir cuatro cucharadas de ácido cítrico al tambor y seleccionar un ciclo de limpieza de tambor, o bien un programa largo de lavado con agua caliente. A través de este procedimiento se consigue una limpieza profunda, se desincrusta la suciedad y se protege el aparato. Fernández recomienda realizar la limpieza con ácido cítrico cada tres o cuatro meses, lo que ayuda a mantener la lavadora en buen estado, evitar malos olores y asegurar que la ropa salga limpia.

A estas pautas se suma otro truco sencillo para prevenir la acumulación de humedad y la aparición de moho: mantener la puerta de la lavadora abierta tras cada lavado. Este pequeño gesto facilita la ventilación del tambor y reduce el riesgo de olores. El exceso de detergente o suavizante también se debe evitar, ya que favorece la formación de residuos en los conductos internos. Para una limpieza más completa, el especialista sugiere eliminar restos de jabón y suciedad tanto del cajón dispensador como de las juntas, prestar atención al tambor y las superficies externas aplicando un paño húmedo y permitir que las piezas desmontables se sequen completamente al aire antes de volver a colocarlas.