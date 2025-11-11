España

Ni bicarbonato ni vinagre: esto es lo que necesitas para limpiar el tambor de la lavadora

Diego Fernández, ingeniero químico y experto en mantenimiento doméstico, desmiente uno de los remedios caseros más compartidos para limpiar la lavadora y ofrece una alternativa sencilla y eficaz

Guardar
Ni bicarbonato ni vinagre: esto
Ni bicarbonato ni vinagre: esto es lo que necesitas para limpia el tambor de la lavadora (Montaje Infobae)

La limpieza de la lavadora ocupa un espacio importante entre las tareas domésticas, sobre todo si se busca mantener el buen funcionamiento del aparato y prevenir averías. En el entorno digital circulan múltiples trucos y fórmulas caseras para eliminar residuos, cal y malos olores, siendo la combinación de bicarbonato de sodio y vinagre una de las más populares. Este método se difunde con frecuencia en redes sociales y foros, pero los especialistas en mantenimiento ponen el foco en su verdadera eficacia y proponen otras alternativas para un mantenimiento adecuado.

Por qué el vinagre y el bicarbonato no limpian la lavadora como se cree

El ingeniero químico Diego Fernández, dedicado al área del mantenimiento doméstico, explica en un vídeo publicado en Instagram (@renovandoconideas) que la mezcla de bicarbonato de sodio y vinagre no resulta un remedio práctico para limpiar el interior de la lavadora. “¿El bicarbonato de sodio y el vinagre sirven para limpiar la lavadora? No. Esto no sirve porque el bicarbonato y el vinagre se neutralizan el uno con el otro”, señala el especialista. Esta reacción química impide que ambos productos actúen como desincrustantes o eliminadores de residuos en el tambor y las tuberías.

Fernández detalla que el bicarbonato, por sí solo, no tiene capacidad para deshacer la cal ni para eliminar los restos de detergente. En cuanto al vinagre, su uso puede ofrecer cierto resultado, pero exige consumir grandes cantidades que no siempre están al alcance en el entorno doméstico. “El vinagre por sí solo sí funciona, pero tendrías que utilizar 2 litros de vinagre industrial y, si es vinagre de cocina, al menos 4 litros”, comenta el ingeniero.

De cara a soluciones eficaces y menos agresivas con los componentes internos de la lavadora, el ingeniero recomienda el ácido cítrico. Este producto, fácil de encontrar en tiendas especializadas, cuenta con un mayor nivel de acidez que el vinagre y, por tanto, logra mejores resultados a la hora de eliminar residuos. “El ácido cítrico tiene un mayor nivel de acidez que el vinagre, por lo que va a funcionar mejor”, explica el especialista, que además destaca que “es menos corrosivo que el vinagre, así que es menos probable que dañe las partes internas de la lavadora”.

El modo de empleo resulta sencillo: añadir cuatro cucharadas de ácido cítrico al tambor y seleccionar un ciclo de limpieza de tambor, o bien un programa largo de lavado con agua caliente. A través de este procedimiento se consigue una limpieza profunda, se desincrusta la suciedad y se protege el aparato. Fernández recomienda realizar la limpieza con ácido cítrico cada tres o cuatro meses, lo que ayuda a mantener la lavadora en buen estado, evitar malos olores y asegurar que la ropa salga limpia.

A estas pautas se suma otro truco sencillo para prevenir la acumulación de humedad y la aparición de moho: mantener la puerta de la lavadora abierta tras cada lavado. Este pequeño gesto facilita la ventilación del tambor y reduce el riesgo de olores. El exceso de detergente o suavizante también se debe evitar, ya que favorece la formación de residuos en los conductos internos. Para una limpieza más completa, el especialista sugiere eliminar restos de jabón y suciedad tanto del cajón dispensador como de las juntas, prestar atención al tambor y las superficies externas aplicando un paño húmedo y permitir que las piezas desmontables se sequen completamente al aire antes de volver a colocarlas.

Temas Relacionados

Trucos De LimpiezaLavadoraHogarRemedios CaserosRedes SocialesTips De LimpiezaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

El periodista Javier Ruiz analiza la venta del Atlético de Madrid al fondo Apollo: “Es uno de los grandes tiburones blancos del planeta”

A su juicio, “se trata de una gran operación para el Atlético y la nada para Apollo, pero una nada que será rentable”

El periodista Javier Ruiz analiza

Patricio Ochoa, doctor: “Las mujeres tienen más resiliencia mental y emocional que los hombres”

Tal y como explica el especialista, esta capacidad de superación no es solo psicológica, sino que también está vinculada a su estructura cerebral

Patricio Ochoa, doctor: “Las mujeres

Una mujer que tutelaba a su tía y gestionaba su dinero defiende que todo está correcto y la Justicia le rechaza las cuentas: faltan casi 100.000 euros por justificar

La Justicia de Málaga ha destapado un agujero de casi 100.000 euros en la gestión de la tutela de una anciana: su sobrina, responsable de las cuentas durante más de cinco años, no pudo justificar la diferencia ante los tribunales

Una mujer que tutelaba a

Un padre quiere dejar de pagar la manutención y recuperar el derecho de uso de la vivienda familiar: la Justicia mantiene la pensión, pero fija un plazo de 18 meses para abandonar la casa

Una sentencia de la Audiencia Provincial de Huesca ha puesto punto final a la batalla judicial entre Justiniano e Irene: el fallo establece nuevas condiciones para ambos progenitores tras años de litigio y recursos cruzados

Un padre quiere dejar de

La Audiencia de Madrid obliga a unos padres a permitir que los abuelos visiten a sus hijos: se pelearon por la venta de una casa

La confrontación familiar derivó en denuncias penales y nuevas demandas civiles. El juez subraya que el interés de los menores debe prevalecer sobre el conflicto entre los adultos

La Audiencia de Madrid obliga
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una mujer que tutelaba a

Una mujer que tutelaba a su tía y gestionaba su dinero defiende que todo está correcto y la Justicia le rechaza las cuentas: faltan casi 100.000 euros por justificar

Un padre quiere dejar de pagar la manutención y recuperar el derecho de uso de la vivienda familiar: la Justicia mantiene la pensión, pero fija un plazo de 18 meses para abandonar la casa

La Audiencia de Madrid obliga a unos padres a permitir que los abuelos visiten a sus hijos: se pelearon por la venta de una casa

El foro mundial de drones de seguridad celebrado España: así ha sido el evento de la Interpol que ha acogido la Policía Nacional

El secreto profesional del periodista, también a juicio en el proceso contra el fiscal general: lo que está en juego si se descubre quién filtró el correo

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado: “No faltéis

Juanma Lorente, abogado: “No faltéis al trabajo para conseguir el paro, es una locura”

El periodista Javier Ruiz analiza la venta del Atlético de Madrid al fondo Apollo: “Es uno de los grandes tiburones blancos del planeta”

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 11 de noviembre

Tipo de cambio dólar-euro y proyecciones de este 11 de noviembre

Un 39% de las obras en España sufre retrasos por la criminalidad: los delitos en la construcción frenan proyectos y encarecen la vivienda

DEPORTES

Perico Fernández, el boxeador español

Perico Fernández, el boxeador español al que abandonó su madre al nacer, se convirtió en campeón mundial y acabó sus días durmiendo en el coche y en un burdel

La nueva arma de Carlos Alcaraz para acabar la temporada como el número uno: ya la está usando en las ATP Finals

Manuel González busca repetir en Valencia la gesta de 2014: España sueña con otra triple corona de motociclismo

Messi regresa al nuevo Camp Nou: “Ojalá algún día pueda volver”

Así es el acuerdo entre la FIFA y los futbolistas para aliviar el calendario: de las horas de descanso al fondo de apoyo financiero de 20 millones