España

Embalses de agua se encuentran al 51,29 % de su capacidad este lunes 10 de noviembre

El Boletín Hidrológico Peninsular ha publicado la situación de los embalses de agua en España

Guardar
El estatus de los embalses
El estatus de los embalses de agua en España (EFE)

España mantiene sus reservas de agua al 51,29 % de su capacidad este lunes 10 de noviembre, de acuerdo con la más reciente actualización del Boletín Hidrológico Peninsular, publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Los datos oficiales revelan que la captación hídrica resultó bajó en comparación con la última semana.

La gestión de los embalses en España queda marcada por ciclos de sequías e intensas lluvias, donde la previsión se vuelve esencial debido al impacto del agua en la vida cotidiana hasta en todo tipo de industrias.

Así están las reservas de agua en España

Fecha: lunes 10 de noviembre de 2025.

Capacidad: 56.041 hm3.

Total de agua embalsada: 28.745 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 51,29 %.

Variación de hace una semana: -165 hm3.

Variación porcentual semanal: -0,29 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 28.035 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 50,03 %.

Cómo están los embalses en España

La capacidad del agua
La capacidad del agua bajó en comparación con la última semana (Reuters)

Andalucía: 42,73%.

Aragón: 51,35%.

Asturias: 55,48%.

C. Valenciana: 39,93%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 37,26%.

Castilla-La Mancha: 50,05%.

Cataluña: 70,92%.

Comunidad de Castilla y León: 51,34%.

Extremadura: 57,25%.

Galicia: 53,11%.

Murcia: 22,97%.

Navarra: 31,01%.

¿Cómo ahorrar agua en el baño?

Independientemente de la situación en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de tips para ahorrar agua desde los hogares, específicamente desde el baño.

Elija la ducha en vez del baño. Una ducha consume, por término medio, una cuarta parte del agua que requiere un baño: para llenar la bañera hacen falta unos 200 litros de agua, mientras que una ducha de cinco minutos consume unos 50 litros.

Instale en la ducha un rociador eficiente. Los rociadores de ducha eficientes consumen unos 6-7 litros de agua por minuto, frente a los 12-15 litros de los tradicionales. Su instalación resulta muy sencilla: sólo hay que desenroscar el antiguo y enroscar el nuevo a la manguera de la ducha.

Controle su tiempo de ducha. Debajo de la ducha es fácil perder la noción del tiempo. Hay artilugios sencillos y baratos, como los relojes de arena impermeables, que nos permiten saber cuándo han transcurrido 4 o 5 minutos.

Abra el grifo sólo cuando necesite el agua. Mientras se enjabona, puede cerrar el grifo. Haga lo mismo mientras se lavas los dientes o se afeitas.

Use bien la cisterna del WC. Si la cisterna tiene un pulsador doble, utilice la opción de descarga reducida cuando necesite poca agua. Utilizará sólo la mitad del agua que contiene la cisterna y logrará el mismo resultado.

Si el agua caliente tarda en llegar puede utilizar un cubo o barreño para recoger el agua de la ducha hasta que salga caliente. Con ella puedes regar las plantas, fregar suelos, etcétera.

Coloque una papelera en el baño, así será más fácil evitar que el inodoro se utilice como si fuera un cubo de la basura, se ahorrará agua y evitará su contaminación.

Temas Relacionados

Embalses Españaaguasequíaespaña-noticiasNoticias

Últimas Noticias

Si tienes llagas en la boca, esto es todo lo que debes saber, según una médica: “Hay varios micronutrientes claves”

Isabel Viña ha explicado el motivo por el que pueden salir aftas de forma frecuente, así como los hábitos que ayudan a evitar su aparición

Si tienes llagas en la

LaLiga: cómo quedó la tabla de goleo tras finalizar la jornada 12

La espectacularidad del gol estuvo presente en la última serie de partidos del balompié español, donde varios futbolistas se lucieron

LaLiga: cómo quedó la tabla

Tipo de cambio dólar-euro y proyecciones de este 11 de noviembre

Así se comportó la divisa europea frente a la estadounidense

Tipo de cambio dólar-euro y

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Zaragoza este 11 de noviembre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Prepárase antes de salir: Este

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Valencia este martes 11 de noviembre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Prepárase antes de salir: Este
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El secreto profesional del periodista,

El secreto profesional del periodista, también a juicio en el proceso contra el fiscal general: lo que está en juego si se descubre quién filtró el correo

Bajo una creciente presión política y judicial, Mazón se enfrenta a la comparecencia en Les Corts por la DANA de la que la oposición espera “poco”

Un grabado de Joan Miró, 4.250 libros y 5.500 cartas y manuscritos: el Gobierno de Ayuso no pagará más de 4,5 millones por el archivo “secuestrado” de Vicente Aleixandre

Feijóo refuerza su papel de escudo político ante el desgaste autonómico del PP: de la prolongada defensa de Mazón al respaldo a Moreno por la crisis de los cribados

Mazón se enteró de las inundaciones en Utiel a las 17:37 horas la tarde de la DANA, pero decía a Vilaplana que le llamaban “para lo de siempre, para la foto”

ECONOMÍA

Tipo de cambio dólar-euro y

Tipo de cambio dólar-euro y proyecciones de este 11 de noviembre

Un 39% de las obras en España sufre retrasos por la criminalidad: los delitos en la construcción frenan proyectos y encarecen la vivienda

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

“Imagina que pagas 50.000 euros de arras, pides la hipoteca, el vendedor no aparece en el notario y te quedas sin piso y sin dinero”: un experto enseña cómo evitar esto

DEPORTES

Perico Fernández, el boxeador español

Perico Fernández, el boxeador español al que abandonó su madre al nacer, se convirtió en campeón mundial y acabó sus días durmiendo en el coche y en un burdel

La nueva arma de Carlos Alcaraz para acabar la temporada como el número uno: ya la está usando en las ATP Finals

Manuel González busca repetir en Valencia la gesta de 2014: España sueña con otra triple corona de motociclismo

Messi regresa al nuevo Camp Nou: “Ojalá algún día pueda volver”

Así es el acuerdo entre la FIFA y los futbolistas para aliviar el calendario: de las horas de descanso al fondo de apoyo financiero de 20 millones