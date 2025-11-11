España

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 11 de noviembre

El valor de los combustibles cambia constantemente, por eso es importante mantenerse informado sobre su valor

Guardar
El valor de los combustibles
El valor de los combustibles cambian todos los días (Infobae)

El precio de la gasolina, el gasóleo y diésel se actualiza continuamente, por lo que es importante conocer los costos por litro y llenar el tanque en la mejor opción. Aquí están los precios promedios de las gasolinas en distitnas ciudades de España para este martes 11 de noviembre, según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, detallando los más caros y más baratos para que no te tomen por sorpresa.

El precio de las gasolinas en Madrid

Gasóleo A

Precio máximo: 1,719 euros el litro

Precio mínimo: 1,265 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,739 euros el litro

Precio mínimo: 1,279 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,749 euros el litro

Precio mínimo: 1,319 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,829 euros el litro

Precio mínimo: 1,549 euros el litro

El precio de las gasolinas en Barcelona

Gasóleo A

Precio máximo: 1,569 euros el litro

Precio mínimo: 1,268 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,639 euros el litro

Precio mínimo: 1,288 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,629 euros el litro

Precio mínimo: 1,285 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,785 euros el litro

Precio mínimo: 1,549 euros el litro

El precio de las gasolinas en Málaga

Gasóleo A

Precio máximo: 1,579 euros el litro

Precio mínimo: 1,279 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,678 euros el litro

Precio mínimo: 1,359 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,609 euros el litro

Precio mínimo: 1,329 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,76 euros el litro

Precio mínimo: 1,689 euros el litro

El precio de las gasolinas en Sevilla

Gasóleo A

Precio máximo: 1,614 euros el litro

Precio mínimo: 1,229 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,689 euros el litro

Precio mínimo: 1,289 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,634 euros el litro

Precio mínimo: 1,285 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,769 euros el litro

Precio mínimo: 1,554 euros el litro

El precio de las gasolinas en Valencia

Gasóleo A

Precio máximo: 1,584 euros el litro

Precio mínimo: 1,239 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,679 euros el litro

Precio mínimo: 1,275 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,614 euros el litro

Precio mínimo: 1,288 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,769 euros el litro

Precio mínimo: 1,45 euros el litro

El precio de las gasolinas en Zaragoza

Gasóleo A

Precio máximo: 1,579 euros el litro

Precio mínimo: 1,329 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,665 euros el litro

Precio mínimo: 1,578 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,589 euros el litro

Precio mínimo

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,739 euros el litro

Precio mínimo: 1,629 euros el litro

Factores clave que afectan el precio de la gasolina

El precio de los carburantes
El precio de los carburantes cambia todos los días (Europa Press)

El precio de la gasolina no es estable, cambia prácticamente todos los días, al igual que puede subir, también baja. Esto responde a una serie de factores clave, internos y externos, que definen las tarifas de los combustibles.

Uno de los principales puntos es el precio internacional del petróleo, el cuál depende de la oferta y demanda global, tensiones geopolíticas –como guerras o sanciones–, así como decisiones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la producción de países como Estados Unidos, Rusia o Arabia Saudita.

España al no ser un productor de petróleo significativo es más vulnerable a fluctuaciones internacionales sobre el precio de este hidrocarburo.

El petróleo se compra exclusivamente en dólares, el tipo de cambio de la moneda estadounidense frente al euro también impacta directamente en el precio de los combustibles.

Los costos de producción, distribución y transporte tanto del petróleo como de la gasolina también es un factor clave al momento de definir las tarifas de las gasolinas. Si estos suben, naturalmente el precio del combustible también.

Por otra parte, los impuestos de cada país y los que se ponen directamente a las gasolinas también afectan su tarifa. España se caracteriza por ser uno de los países con una especial carga fiscal a los combustibles ya que se tiene que pagar, por ejemplo, el Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos.

Temas Relacionados

GasolinaPrecio GasolinaEspaña-EconomiaNoticias

Últimas Noticias

El periodista Javier Ruiz analiza la venta del Atlético de Madrid al fondo Apollo: “Es uno de los grandes tiburones blancos del planeta”

A su juicio, “se trata de una gran operación para el Atlético y la nada para Apollo, pero una nada que será rentable”

El periodista Javier Ruiz analiza

Patricio Ochoa, doctor: “Las mujeres tienen más resiliencia mental y emocional que los hombres”

Tal y como explica el especialista, esta capacidad de superación no es solo psicológica, sino que también está vinculada a su estructura cerebral

Patricio Ochoa, doctor: “Las mujeres

Una mujer que tutelaba a su tía y gestionaba su dinero defiende que todo está correcto y la Justicia le rechaza las cuentas: faltan casi 100.000 euros por justificar

La Justicia de Málaga ha destapado un agujero de casi 100.000 euros en la gestión de la tutela de una anciana: su sobrina, responsable de las cuentas durante más de cinco años, no pudo justificar la diferencia ante los tribunales

Una mujer que tutelaba a

Ni bicarbonato ni vinagre: esto es lo que necesitas para limpiar el tambor de la lavadora

Diego Fernández, ingeniero químico y experto en mantenimiento doméstico, desmiente uno de los remedios caseros más compartidos para limpiar la lavadora y ofrece una alternativa sencilla y eficaz

Ni bicarbonato ni vinagre: esto

Un padre quiere dejar de pagar la manutención y recuperar el derecho de uso de la vivienda familiar: la Justicia mantiene la pensión, pero fija un plazo de 18 meses para abandonar la casa

Una sentencia de la Audiencia Provincial de Huesca ha puesto punto final a la batalla judicial entre Justiniano e Irene: el fallo establece nuevas condiciones para ambos progenitores tras años de litigio y recursos cruzados

Un padre quiere dejar de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una mujer que tutelaba a

Una mujer que tutelaba a su tía y gestionaba su dinero defiende que todo está correcto y la Justicia le rechaza las cuentas: faltan casi 100.000 euros por justificar

Un padre quiere dejar de pagar la manutención y recuperar el derecho de uso de la vivienda familiar: la Justicia mantiene la pensión, pero fija un plazo de 18 meses para abandonar la casa

La Audiencia de Madrid obliga a unos padres a permitir que los abuelos visiten a sus hijos: se pelearon por la venta de una casa

El foro mundial de drones de seguridad celebrado España: así ha sido el evento de la Interpol que ha acogido la Policía Nacional

El secreto profesional del periodista, también a juicio en el proceso contra el fiscal general: lo que está en juego si se descubre quién filtró el correo

ECONOMÍA

Tipo de cambio dólar-euro y

Tipo de cambio dólar-euro y proyecciones de este 11 de noviembre

Un 39% de las obras en España sufre retrasos por la criminalidad: los delitos en la construcción frenan proyectos y encarecen la vivienda

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

“Imagina que pagas 50.000 euros de arras, pides la hipoteca, el vendedor no aparece en el notario y te quedas sin piso y sin dinero”: un experto enseña cómo evitar esto

DEPORTES

Perico Fernández, el boxeador español

Perico Fernández, el boxeador español al que abandonó su madre al nacer, se convirtió en campeón mundial y acabó sus días durmiendo en el coche y en un burdel

La nueva arma de Carlos Alcaraz para acabar la temporada como el número uno: ya la está usando en las ATP Finals

Manuel González busca repetir en Valencia la gesta de 2014: España sueña con otra triple corona de motociclismo

Messi regresa al nuevo Camp Nou: “Ojalá algún día pueda volver”

Así es el acuerdo entre la FIFA y los futbolistas para aliviar el calendario: de las horas de descanso al fondo de apoyo financiero de 20 millones