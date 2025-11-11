El Gobierno de Sánchez ya tiene sustituto para la resignificación del Valle de los Caídos: “La base y la cruz”

Ya hay proyecto ganador para resignificar el Valle de los Caídos. (Rafael Bastante/Europa Press)

El Gobierno de Pedro Sánchez ha conseguido su primera victoria después del anuncio de Junts, que ponía fin a la relación gubernamental y declaraba el rechazo a todos los acuerdos habidos y por haber con el Ejecutivo nacional. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha proclamado un ganador para la transformación del Valle de los Caídos, seleccionando el proyecto “La base y la cruz” de entre todas las propuestas del concurso.

El jurado ha seleccionado la propuesta “con el objetivo de convertir el enclave en un punto de encuentro, de actividad cultural, de reflexión y diálogo, basado en el conocimiento riguroso y científico de la realidad histórica”, según han informado fuentes gubernamentales. El concurso, donde ha habido proyectos de todos los países, lleva abierto desde abril, con la intención de “atraer las mejores propuestas que proporcionen una nueva mirada sobre este conjunto monumental y su entorno” desde una perspectiva artística, arquitectónica y paisajística.

El concurso se articula en torno a tres ejes: un proyecto de resignificación artística, arquitectónica y paisajística; el diseño de un centro de interpretación; y un plan de musealización tanto del futuro recinto expositivo como del interior de la basílica. Según el Ministerio, se busca “generar un cambio en la percepción colectiva del lugar mediante el impacto cultural, artístico, tecnológico o social de las propuestas”, para convertirlo en “un lugar de memoria, reconocimiento, conmemoración y homenaje” alineado con los Derechos Humanos y la Justicia Universal.

El Ejecutivo defiende que la resignificación del enclave debe servir como “herramienta al servicio de la conciliación y la memoria colectiva, capaz de transformar lugares marcados por la historia en escenarios de aprendizaje, encuentro y proyección hacia el futuro”. El Valle de los Caídos, también conocido como Cuelgamuros, alberga hoy la mayor fosa común de España, con más de 33.000 víctimas de ambos bandos de la Guerra Civil, tras las exhumaciones de Francisco Franco en 2019 y de José Antonio Primo de Rivera en 2023.

El féretro del dictador Francisco Franco sale a hombros de la Basílica del Valle de los Caídos.

Un título que apunta a la Cruz

Por ahora, no se saben muchos detalles del proyecto ganador. No obstante, “La base y la cruz”, no puede tocar esta última porque las bases del concurso no contemplan intervenir en la monumental cruz de 152 metros de altura (la más alta del mundo), solo en la basílica excavada en la roca y en la explanada.

La base de la cruz está compuesta por cuatro esculturas de los evangelistas, de 28 metros cada una, obra de Juan de Ávalos. Permanece cerrada al público desde hace más de dos décadas debido al deterioro de la piedra de Calatorao y a la falta de mantenimiento.

Otra incógnita es el futuro de la comunidad benedictina, responsable del culto desde 1957. El Gobierno ha expresado su intención de sustituirla por otra congregación, pero no ha concretado cuándo ni cómo. Desde la abadía, la sensación es de desconcierto y malestar tras la salida del prior Santiago Cantera, ahora en una ermita de paradero desconocido.

Una "gran grieta" transformará el Valle de los Caídos: un espacio para el diálogo y la pluralidad. (Europa Press)

20 de noviembre: presentación oficial

El gobierno prevé presentar oficialmente el proyecto el 20 de noviembre, coincidiendo con el 50º aniversario de la muerte de Franco, en el marco del programa conmemorativo denominado “España en libertad”. Pedro Sánchez sostiene que el concurso persigue “la selección de una propuesta para el Memorial, mediante una actuación en clave artística, arquitectónica y paisajística, sobre el conjunto monumental y su entorno inmediato que contribuya al proceso de resignificación”.

La transformación implicará una reorganización del recinto religioso para dar cabida al nuevo Memorial. Al mismo tiempo, continúan las exhumaciones: a petición de 206 familias se han recuperado hasta el momento los restos de 24 víctimas. La Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos advierte que “no permanecerá quieta” ante los planes del Gobierno y reclama que el complejo sea declarado Bien de Interés Cultural, una petición que la Comunidad de Madrid aún no ha asumido.