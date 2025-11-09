Precio de la luz estará muy cara este 10 de noviembre: estas son las tarifas por hora

Cómo interpretar la factura de la luz, si estás en el mercado libre o el regulado, y los conceptos que aparecen en ella

Mal inicio de semana para los usuarios del servicio de energía eléctrica en España, luego que el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) anunciara aumentos en los precios oficiales de la luz para este lunes 10 de noviembre de 2025.

La tarifa máxima para esta jornada registró un aumento importante de más de 15 euros.

Por su parte, el precio más bajo del día sufrió un alza de casi 30 euros alejándose de la tan anhelada tarifa bajo cero.

Mientras tanto, la tarifa promedio para este lunes reportó un aumento de más de 20 euros.

Cabe mencionar que el precio del servicio de energía eléctrica cambia todos los días, inclusive varía cada hora por lo que es importante mantenerse actualizado y así evitar sorpresas.

Por eso, antes de encender la televisión, conectar el ordenador, jugar con la consola, poner la lavadora o activar el aire acondicionado, revisa cuál es el mejor momento del día para hacer uso extendido de la luz sin aumentar el pago de tu factura.

Precio de la luz

Fecha : lunes 10 de noviembre de 2025.

Precio de media :81.32 euros por megavatio hora

Precio máximo : 137.83 euros por megavatio hora

Precio mínimo: 28.04 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad por hora

El precio medio, máximo y mínimo del servicio eléctrico (Europa Press)

A lo largo de este lunes 10 de noviembre, el precio del servicio eléctrico cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas , la tarifa de la electricidad será de 91.52 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas , el precio de la luz será de 85.25 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas , la tarifa de la luz será de 71.31 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas , la tarifa de la electricidad será de 60.1 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas , el precio del servicio eléctrico será de 59.6 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas , el precio del servicio eléctrico será de 60.0 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas , la tarifa de la luz será de 85.96 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas , la tarifa de la electricidad será de 105.75 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas , el precio de la luz será de 121.55 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas , el precio de la electricidad será de 93.84 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas , la tarifa del servicio eléctrico será de 51.68 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas , la tarifa de la electricidad será de 36.18 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas , el precio de la luz será de 40.0 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas , la tarifa del servicio eléctrico será de 35.03 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas , el precio de la luz será de 28.04 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas , el precio del servicio eléctrico será de 40.0 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas , la tarifa de la electricidad será de 45.0 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas , la tarifa de la electricidad será de 95.0 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas , el precio de la luz será de 123.22 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas , la tarifa del servicio eléctrico será de 136.88 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas , el precio de la luz será de 136.88 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas , el precio del servicio eléctrico será de 137.83 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas , la tarifa de la electricidad será de 113.28 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 97.8 euros por megavatio hora.