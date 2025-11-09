España

Radiólogos denuncian la escasez de profesionales intervencionistas en España: “Faltan manos expertas y las que hay están sobrecargadas”

Estos especialistas permiten tratamientos menos invasivos, pero son escasos y carecen de formación reglada en España

Guardar
Un experto destaca que la
Un experto destaca que la radiología vascular e intervencionista permite dar soluciones menos invasivas. (Servei)

La Sociedad Española de Radiología Vascular e Intervencionista (Servei) ha denunciado la falta de “manos expertas” en esta subespecialidad del radiodiagnóstico. Con motivo del Día Mundial de la Radiología, la organización ha destacado la evolución de la medicina en las últimas décadas, que ha permitido que hoy estos profesionales puedan "tratar tumores, infecciones graves, aneurismas o hemorragias sin cirugía abierta a través de técnicas mínimamente invasivas“. Pero sus capacidades aumentadas no se ha visto acompañada de un aumento de profesionales, lo que provoca tensiones en el sistema.

“Faltan manos expertas. Y no solo faltan, sino que las que hay están sobrecargadas intentando cubrir las necesidades de hospitales cada vez más grandes y con patologías más complejas”, afirma el doctor Andrés Madrid Vallenilla, radiólogo vascular e intervencionista del Hospital Universitario Infanta Sofía en Madrid en un comunicado. La escasez de profesionales especialistas no es exclusiva de España, apuntan, pero en el país el problema se agrava. Según datos de la Organización Médica Colegial (OMC), el 34,6% de los médicos especializados en Radiodiagnóstico tienen más de 55 años y, por ende, dejarán de trabajar en la próxima década. “La media de edad de los profesionales en activo es elevada y si no se logra atraer y formar a nuevo talento, el futuro nos deparará un déficit mayor”, señala Madrid Vallenilla.

Actualmente, el país cuenta con 5.253 radiólogos, pero entre ellos no todos están especializados, insiste la Servei. La radiología vascular e intervencionista, encargada del tratamiento de múltiples patologías mediante procedimientos mínimamente invasivos y guiados por técnicas de imagen, no tiene un plan formativo como tal, explica el doctor Madrid Vallenilla: “Hoy en día, un joven médico no puede decir que quiere hacer la residencia de Radiología Intervencionista, porque esa opción no existe”, denuncia.

Así, un médico joven e interesado en esta subespecialidad debe pasar por una formación “desestructurada” e invertir su tiempo libre para aprender, lamenta la Servei. “Es como si a un cirujano le enseñáramos durante cuatro años a diagnosticar apendicitis con una precisión increíble, pero luego solo le dejáramos “aprender a operar” en su tiempo libre o buscando formaciones extra”, compara su portavoz.

La falta de radiólogos cuesta dinero

La Servei reivindica la necesidad de una formación clínica y radiológica que “permita captar el talento que quizás hoy en día elige otras especialidades ante la incertidumbre que genera la ausencia de un camino definido para la RVI”. Un programa formativo en este sentido aportaría beneficios para el sistema, según el doctor Madrid Vallenilla. “Puede sonar paradójico que menos profesionales suponga más coste, pero es así. Un procedimiento intervencionista suele requerir menos días de ingreso, menos días en cuidados intensivos y menos recursos que una cirugía abierta tradicional”, argumenta el experto.

Los beneficios no serían solo económicos, sino que también repercutirían en la salud de los pacientes, que podrían tratarse con procedimientos menos agresivos y con menor morbimortalidad. “Un paciente con un tumor que podría tratarse con RVI de forma percutánea, por ejemplo, acaba perdiendo en la actualidad esta oportunidad curativa y solo puede ser tratado mediante una cirugía más compleja y con mayor riesgo de complicaciones o solo recibe un tratamiento médico que le resta oportunidades de supervivencia. O pacientes con hemorragias graves tienen que someterse a cirugías mayores, con más riesgos, cuando su caso podría resolverse sellando la arteria desde su interior, a través de una incisión de solo unos milímetros, que no necesita ni sutura. Eso es lo que más nos preocupa”, concluye.

Temas Relacionados

MédicosTrabajadores SanitariosSanidad EspañaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 9 noviembre

Como cada domingo, aquí están los afortunados ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once sorteo

Un hombre de 108 años asegura que su longevidad podría ser “un fracaso para el Estado”: “Hace muchos más años que estoy jubilado que los que pasé trabajando”

El centenario no tiene problemas de salud y se ha refugiado durante toda su vida en la música

Un hombre de 108 años

Marta Riumbau confiesa que ha perdido al bebé que esperaba: “Esta madrugada he sufrido un aborto”

La influencer, que tiene una hija de un año, ha confesado en sus redes sociales la mala noticia

Marta Riumbau confiesa que ha

Patricio Ochoa, doctor: “El kéfir puede ayudarte a bajar de peso, mejorar tu estado de ánimo y tu salud intestinal”

Es un producto con múltiples efectos positivos y versátil en la cocina

Patricio Ochoa, doctor: “El kéfir

Fallece Juan Manuel Serradilla, el turista español que llevaba dos meses ingresado en la UCI en Vietnam sin poder regresar a España

El docente cordobés, hospitalizado desde septiembre por una grave pancreatitis, no logró superar las complicaciones médicas pese a los esfuerzos de su entorno y la campaña de recaudación para su repatriación

Fallece Juan Manuel Serradilla, el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Condenan a una empresa por

Condenan a una empresa por despedir a un trabajador con estrés que tras discutir con su jefe le dijo “me voy” y se fue a su médico a cogerse la baja

Ayuso sale del hospital tras “una fuerte gastroenteritis” que ha hecho que abandone en ambulancia la misa de la Virgen de la Almudena

Las guerras de fronteras no están superadas en España: el Condado de Treviño que se disputan Álava y Burgos

51 denuncias por acoso sexual en las Fuerzas Armadas: la cifra, que se ha duplicado en seis años, marca un nuevo récord

Archivada la causa de la menor “vendida” por 5.000 euros y cinco botellas de whisky para casarse, porque la víctima ha negado los hechos

ECONOMÍA

Triplex de la Once sorteo

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 9 noviembre

Precio de la luz estará muy cara este 10 de noviembre: estas son las tarifas por hora

Una trabajadora de CaixaBank es despedida por “cotilla”: “Perdió un sueldo de 5.000 euros al mes y 100.000 euros de indemnización”

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 9 noviembre

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 9 noviembre

DEPORTES

Tsarukyan habla de lo que

Tsarukyan habla de lo que tiene que hacer el Topuria para ser el número uno: “Entonces sí que será uno de los mejores peleadores de todos los tiempos”

El equipo ciclista de Israel, en peligro tras la marcha de su patrocinador Premier Tech

Aston Martin reestructura el equipo: despidos masivos ante una temporada desastrosa

Ana Peleteiro responde a las críticas por su nueva casa y su beca: “No es con dinero que supuestamente me das tú”

Así ha sido la reapertura del Camp Nou: grúas de fondo, algunos defectos y muchas críticas entre los aficionados