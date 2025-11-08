España

Estos son tres hábitos que debes olvidar a la hora de decorar tu casa, según una especialista en decoración

Decorar una casa puede ser mucho más sencillo y personal cuando se abandonan los convencionalismos y se apuesta por alternativas que aportan autenticidad

Interior amplio y luminoso en
Interior amplio y luminoso en un penthouse de diseño contemporáneo en el Upper East Side, con enormes ventanales que conectan el interior con el skyline de Manhattan.

En el mundo del diseño de interiores, muchas veces la pregunta gira en torno a qué sumar y cómo lograr la casa ideal. Sin embargo, hay quien defiende una idea bien diferente: dejar atrás las fórmulas prediseñadas y sacudirse los “debería ser” que, al final, solo encorsetan el espacio. Tres profesionales del sector comparten aquí lo que dejaron de hacer en sus proyectos, y no se trata solo de restar objetos, sino de ganar libertad y carácter.

A qué decir adiós al decorar una casa, según una emperta

Primero, adiós a las lámparas de techo de toda la vida. O más que adiós, lo suyo es quitarles protagonismo. Un especialista en decoración lo cuenta así: “El hecho de vivir solo con luces de techo me ponía nerviosa, me era imposible relajarme del todo por la noche. Así que reformulé el diseño de la iluminación en la estancia, incorporando luz indirecta y lámparas de mesa para ‘estratificar la luz’. Esto me permitió percibir la profundidad del espacio y el paso del tiempo. Mi ritmo diario se volvió más tranquilo”, explica Maoko Kuwana, diseñadora.

Otro clásico que empieza a desaparecer: los azulejos en la cocina. Las paredes que antes siempre iban revestidas para sobrevivir a salpicaduras y manchas ahora encuentran alternativas más originales. La diseñadora Maoko Kuwana relata su experiencia: “Una de las paredes de la cocina suele estar expuesta a salpicaduras de grasa y agua, por lo que es habitual revestirla con paneles o baldosas fáciles de limpiar. Sin embargo, sentí que emplear materiales distintos daría otra impresión al espacio de la cocina. Por eso apliqué una capa protectora sobre el acabado de yeso, igual que el resto de paredes. Esto ayuda a resistir las manchas y mantiene además un sentido de unidad en todo el espacio. Ahora la cocina se integra como si fuera un mueble más, creando una estancia que conecta con el resto de habitaciones”. El resultado: una cocina que se abre al resto de la casa y que encaja con el ambiente general, sin necesidad de seguir lo de siempre.

Y para quienes dudan a la hora de mezclar estilos, llega la consigna de abrazar la disonancia. Kuwana lo tiene claro: “Creo que abrazar la ‘disonancia’ que surge de la convivencia de estilos diferentes en la decoración es clave para crear una habitación que sientas realmente tuya”. Jarrones de formas dispares junto a recuerdos de viajes, botellas de vino vacías o vasos coleccionados en festivales; todo suma personalidad, por sorprendente que parezca. Al dejar a un lado las expectativas sobre cómo debería estar todo dispuesto, se gana autenticidad y espacio para nuevas ideas. Porque soltar las reglas y dejar espacio para la imperfección no es renunciar a nada, sino abrir la puerta a más posibilidades y, de paso, descubrir ese confort genuino que convierte cualquier rincón en un reflejo de quien lo habita.

Quizás ha llegado el momento de plantearse cómo sería ese lugar verdaderamente cómodo, dejando de lado normas impuestas y sin atarse innecesariamente al mobiliario. Así lo sugieren la especialista del diseño: la mejor versión del hogar puede estar justo al otro lado de los convencionalismos.

