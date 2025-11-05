España

Un influencer español visitó un restaurante con estrella Michelín en Malasia y su reacción desconcertó en las redes

Un viaje inesperado, una mesa con fama global y una experiencia que sacudió las expectativas. ¿Cuánto pesa la reputación cuando la realidad desafía al mito?

El restaurante de Kuala Lumpur ofrece platos entre 2 y 4 euros, un precio inusual para un local con recomendación Michelín (@buscandoacere)

Un creador de contenido español se propuso descubrir si la fama de un restaurante Michelín en Kuala Lumpur estaba justificada, y su experiencia dio mucho de qué hablar. El resultado de su visita, documentado en un video que superó rápidamente las 17.000 visualizaciones, generó debate en redes sociales y llegó hasta los medios españoles, que detallaron los aspectos más llamativos de esta aventura gastronómica viral.

Cere, conocido en TikTok como @buscandoacere y con casi 250.000 seguidores, se encontraba de viaje por la capital de Malasia cuando decidió acudir a uno de los restaurantes recomendados por la prestigiosa guía. Lo primero que le sorprendió fue el precio de los platos: apenas 3 euros, una cifra que, según sus propias palabras, es “más barato que comer en un restaurante de comidas rápidas en España”.

Además, el local especializado en noodles estaba junto a otro restaurante similar que, según las valoraciones de Google Maps, parecía tener mejor reputación, un detalle que Cere destacó en su relato.

El ambiente del restaurante y la sencillez del menú también llamaron la atención del creador de contenido. “El menú literalmente es un cartón”, comentó, refiriéndose a la carta impresa sobre un cartón plastificado. Todos los platos costaban entre 2 y 4 euros, un rango de precios inusual para un establecimiento recomendado por la guía Michelín y uno de los aspectos más destacados por el influencer en su video, como recogió HuffPost.

A la hora de pedir, eligió los “Lala Noodles”’, el plato que da nombre al restaurante. La receta incluía noodles, almejas, jengibre, chile, cebolla verde y vino. El servicio fue rápido: en menos de cinco minutos, el plato ya estaba en la mesa. Sin embargo, la primera impresión al probarlo no cumplió con las expectativas que suelen acompañar a un local con semejante recomendación internacional. “Hay muchísimas almejas. Está bien, a ver, sinceramente, nada loco, me está decepcionando un poco”, confesó en su video.

El menú sencillo y el
El menú sencillo y el ambiente del local contrastan con la fama internacional del restaurante de noodles en Malasia

El creador de contenido profundizó en su valoración: “Muy sin más, hay algo que me estoy perdiendo. El sabor, súper sin más, sí que es verdad que por cuatro euros la cantidad que te viene es una locura. El caldito está bueno, pica muy poco, aunque como he vivido en Tailandia tengo tolerancia al picante”. Estas impresiones, compartidas con sus seguidores, reflejan el contraste entre la fama de la guía Michelín y la experiencia real en el restaurante.

Al concluir su visita, Cere otorgó una valoración positiva al local, aunque dejó claro que la experiencia no resultó tan memorable como esperaba. Así, la visita a este restaurante de Kuala Lumpur recomendado por la guía Michelín se convirtió en una anécdota viral que pone en duda si las expectativas generadas por los reconocimientos internacionales siempre se corresponden con la realidad, incluso cuando el precio es tan atractivo como el de un menú de noodles por apenas unos euros.

