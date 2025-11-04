España

Sanidad insiste a las comunidades del PP para que compartan sus datos del cribado del cáncer: “La ley se cumple”

La ministra Mónica García inicia la vía legal para conseguir los datos tras los fallos en Andalucía

Guardar
La ministra de Sanidad, Mónica
La ministra de Sanidad, Mónica García, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. (Ministerio de Sanidad)

El Ministerio de Sanidad ha enviado un requerimiento formal a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular para que envíen sus indicadores sobre los programas de cribado de cáncer de mama, colorrectal y de cérvix. Estas 13 regiones se han negado, por el momento, a responder la petición de Mónica García, que busca evaluar el sistema de detección precoz tras la crisis de la sanidad andaluza.

“El requerimiento formal que hemos remitido exige la remisión inmediata de estos datos, de los indicadores del programa poblacional del cribado de cáncer, unos indicadores que han sido pactados con todas las comunidades autónomas, y lo hacemos por una razón muy sencilla, la ley se cumple”, ha señalado García durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Sanidad ha dado un mes de plazo a estas regiones para entregar la información requerida, antes de llevar el caso ante los tribunales y presentar un recurso contencioso-administrativo. El ministerio ha recordado que el resto de comunidades han cumplido con la petición remitida por el secretario de Estado a principios de octubre y han enviado los datos o han mostrado su voluntad de hacerlo en los próximos días.

Los indicadores solicitados, según el ministerio, son esenciales para conocer el funcionamiento de los programas de cribado. Se trata de datos sobre la cobertura, participación, resultados y tiempos de respuesta, todos ellos establecidos en el “Documento de consenso del sistema de información del programa poblacional de cribado de cáncer del SNS”, que fue aprobado por unanimidad en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

“Algo tendrán que ocultar”

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado este lunes que usará "todas las medidas legales" y administrativas para obtener los datos de cribado de cáncer de mama de las comunidades autónomas para ponerlas al servicio de la ciudadanía. (Europa Press)

La crisis de los cribados en Andalucía ha supuesto un nuevo enfrentamiento entre Sanidad y las comunidades lideradas por el PP. El pasado 24 de octubre, los dirigentes de las consejerías de sanidad populares abandonaron el pleno del CISNS, en el que Mónica García planeaba reiterar la obligación de las comunidades de enseñar la información. Entonces, los dirigentes autonómicos argumentaron que los acuerdos sobre los cribados se habían manipulado, pues “el Ministerio aún no ha puesto a disposición de las Comunidades Autónomas la herramienta imprescindible para la gestión de los datos”.

“Si no nos los quieren dar es porque algo tendrán que ocultar”, valoraba Gacía este lunes ante los medios en Barcelona. “Nosotros, desde el Ministerio de Sanidad, vamos a hacer todas las medidas legales, todas las herramientas administrativas y todo lo que podamos para que esos datos estén al servicio de quienes tienen que estar, que es al servicio de la ciudadanía”, declaró.

Tras el Consejo de Ministros, García ha informado del inicio de las vías legales contra estas comunidades autónomas. “Y esto lo hacemos amparándonos en diferentes leyes, como la Ley General de Sanidad; la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, y la Ley General de Salud Pública, que obligan a las administraciones a cooperar y a facilitar la información necesaria para poder ejercer la vigilancia y la coordinación en materia de salud pública”, ha explicado.

La ministra ha subrayado que “la salud de las mujeres en este país es sagrada. Nuestro sistema sanitario es sagrado, y no hay ningún interés político espurio ni cálculo electoral o partidista del PP que esté por encima de lo verdaderamente sagrado: la sanidad pública, las mamografías y la salud de las mujeres”.

A su vez, ha recordado el requerimiento a la Comunidad de Madrid en relación con el registro de objetores de conciencia del aborto. “Le recuerdo que en los plazos establecidos le quedan dos semanas a la señora Ayuso para remitirnos el registro de esos objetores de conciencia”, ha indicado la ministra. De no recibirse estos datos, se iniciarán las acciones legales contencioso-administrativas pertinentes.

Temas Relacionados

CáncerCáncer de mamaConsejo de MinistrosGobierno de EspañaMónica GarcíaPPPartido PopularSanidad EspañaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Recete de carrueco, un plato típico de Jaén en otoño que tiene la calabaza como ingrediente principal

Tradicional de la gastronomía jienense, destaca por lo fácil que se prepara, en apenas media hora, y por la combinación del sabor dulce de la verdura con el toque picante de la guindilla

Recete de carrueco, un plato

Una madre es detenida por prostituir a su hija menor de edad en Internet y quedarse con los beneficios

En los anuncios también aparecen su hijastra, que ha sido arrestada, y una tercera mujer

Una madre es detenida por

Cuál es el precio de la luz en España para este miércoles

Para ahorrar en tu factura, lo mejor es estar actualizado sobre la tarifa promedio de la luz y lo momentos del día en el que más barato está el servicio

Cuál es el precio de

“Las familias que les han votado a ustedes están mucho peor que los que no les han votado”, Rosa María Álvarez, hija de una víctima de la DANA

“Necesitamos apoyo real y que los grupos políticos no tengáis miedo. Necesitamos ayuda, no solo buenas palabras”, ha pedido la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales 29O durante la Comisión de investigación en el Congreso de los Diputados

“Las familias que les han

Pulpo al horno o pulpo a la murciana, una tapa deliciosa y fácil de hacer en casa

Este plato tradicional consiste en cocinar el pulpo horneado, bañado en cerveza y algunas especias, hasta que quede muy jugoso y tierno

Pulpo al horno o pulpo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una madre es detenida por

Una madre es detenida por prostituir a su hija menor de edad en Internet y quedarse con los beneficios

“Las familias que les han votado a ustedes están mucho peor que los que no les han votado”, Rosa María Álvarez, hija de una víctima de la DANA

El día que Ángel Víctor Torres amenazó a Pedro Sánchez con ser “un tocahuevos” como Page y Lambán: “No hay puta manera con Illa”

Feijóo llama a Abascal para acelerar la sucesión de Mazón: Vox asegura que tomará la decisión más estable

Un policía nacional recibe una indemnización de 17.000 euros por las lesiones sufridas en acto de servicio aunque no haya condenados penales

ECONOMÍA

Cuál es el precio de

Cuál es el precio de la luz en España para este miércoles

Cuánto cobra una empleada dómestica en España

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

El plazo para abonar el segundo pago del IRPF a Hacienda acaba este 5 de noviembre: esta es la multa a los contribuyentes que no lo cumplan

Resultados del Super Once del Sorteo 2

DEPORTES

Sara Sorribes anuncia su regreso

Sara Sorribes anuncia su regreso al tenis:“Lo hago con otra mirada, volví simplemente por placer”

Thomas Gravesen “era muy simpático y muy bruto”, según Paco Pavón: “En el Castilla le llamaban Shrek y les perseguía”

Xabi Alonso vuelve a Anfield: el héroe del Liverpool en ‘el milagro de Estambul’ regresa convertido en entrenador del Real Madrid

Nayanesh Ayman, el luchador español que empezó en Muay Thai para defender a su madre y se convirtió en campeón mundial: “No quería que nadie más la maltratara”

La esperanza de Oier Lazkano para demostrar su inocencia: los precedentes que podrían exculpar al ciclista