España

Las comunidades del PP abandonan el Consejo Interterritorial de Salud en plena crisis de los cribados de Andalucía

En la sesión de este viernes se iba a abordar, entre otras cuestiones, la aprobación de créditos para centros integrales de cáncer y el desarrollo del sistema de vigilancia de la enfermedad

Marta Sierra

Por Marta Sierra

Guardar
La ministra de Sanidad, Mónica
La ministra de Sanidad, Mónica García, atiende a los medios de comunicación al término del pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), en la sede de la Diputación General de Aragón, a 24 de octubre de 2025, en Zaragoza, Aragón (España). (Ramón Comet/Europa Press)

En la mañana de este viernes, estaba prevista la celebración del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) en Zaragoza, en el que se iba abordar, entre otras muchas cuestiones, la crisis de los cribados de Andalucía.

Sin embargo, pocos minutos después de haber comenzado la reunión, los consejeros de las comunidades gobernadas por el Partido Popular han abandonado la sesión. Fuentes del Ministerio de Sanidad denuncian que “el plantón se produce en plena crisis por las negligencias en los programas de cribados y la negativa del PP de entregar los datos, justo cuando el Ministerio de Sanidad iba a reiterar la obligación de las comunidades de enseñar la información”.

La ausencia de dichos consejeros ha impedido votar dos acuerdos de coordinación relacionados con este asunto: los previstos en los puntos 5c y 5d del orden del día. En ellos, se resolvería el reparto y la distribución territorial de créditos para financiar y consolidar la red europea de centros integrales que abordan el cáncer, y para el reforzamiento del sistema de vigilancia epidemiológica de esta enfermedad.

Ambos por importe de un millón de euros y con cargo al presupuesto de gastos del Ministerio en el ejercicio presupuestario de 2025. Esto, según señalan fuentes de Sanidad, es “una muestra de irresponsabilidad que bloquea recursos esenciales para la sanidad pública”.

El PP denuncia la utilización “partidista y sectaria” del CISNS

Desde la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid han señalado que tanto Fátima Matute, consejera autonómica de este territorio, como el resto de las comunidades del Partido Popular han abandonado el CISNS para “expresar su malestar ante todos los hechos que están aconteciendo en los últimos días”.

En un comunicado, han denunciado “la utilización partidista y sectaria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) por parte del Gobierno”: “Nunca, a lo largo de la historia de este órgano de coordinación, se había utilizado de manera tan ideológica y al servicio de los intereses del partido en el poder, situando las prioridades políticas por encima del buen funcionamiento del Sistema Nacional de Salud”.

Los consejeros de Sanidad del PP afirman que el CISNS ha derivado “en un instrumento de imposición y confrontación”, puesto que el Ministerio de Mónica García estaría actuando “de forma unilateral” y “autoritaria”, “rompiendo la esencia” de este órgano.

Con respecto a los cribados, desde el PP denuncian que se habrían manipulado los acuerdos adoptados por la Ponencia de Cribados en el mes de abril, ya que “el Ministerio aún no ha puesto a disposición de las Comunidades Autónomas la herramienta imprescindible para la gestión de los datos”.

Las comunidades del PP definen en su comunicado los programas de cribado de cáncer de mama como “un ejemplo de éxito del sistema sanitario y una herramienta fundamental en la prevención y detección precoz” y señalan que el Ministerio ha intentado “sacar rédito político de un asunto que debería ser un punto de unión y orgullo compartido”.

(Noticia en ampliación)

Temas Relacionados

AndalucíaMinisterio de SanidadMónica GarcíaPPPartido PopularEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Una enfermera veterinaria advierte de un error común que “podría acortar la vida de tu perro en dos años”

La alimentación y el ejercicio son dos de los principales pilares para la longevidad de un perro

Una enfermera veterinaria advierte de

Respirar por el ano podría ser una alternativa futura para pacientes con las vías respiratorias obstruidas

La inyección de un líquido oxigenado en el recto puede ser absorbido por las paredes intestinales y pasar al torrente sanguíneo

Respirar por el ano podría

El alcalde de un pueblo de 2.900 habitantes quiere prohibir la apertura de nuevos restaurantes de comida rápida: solo queda un único local tradicional

El alcalde de Fère-en-Tardenois, Jean-Paul Roseleux, presentó un decreto para limitar la apertura de restaurantes de comida rápida en su municipio, y su propuesta ha reavivado el debate

El alcalde de un pueblo

Omar Montes y Lola Romero, padres de su primer hijo en común: el nombre bíblico que han escogido y su significado

El cantante se ha convertido en padre por segunda vez, pues ya había estrenado su paternidad con la llegada de Omar Jr., quien actualmente tiene 13 años

Omar Montes y Lola Romero,

Mosquitos, ratas y moho en una vivienda social y el propietario no hace nada: “Mi mujer pasa más tiempo en el hospital que en casa”

La comunidad de vecinos de Villepintes denuncia las condiciones higiénicas indignas en las que viven desde hace meses

Mosquitos, ratas y moho en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Investigan al presidente de Sidenor

Investigan al presidente de Sidenor por la venta de acero a una empresa de armas de Israel

La Fiscalía investiga una supuesta manipulación en los historiales médicos tras los fallos del cribado en Andalucía

Así funcionan los VIDOC, el vehículo de la Policía Nacional en el que puedes renovar el DNI

De los Eurofighter a los F-18: todos los aviones del Ejército del Aire y otros países desplegados en Canarias para el ejercicio ‘Ocean Sky’

Un hombre declara lesiones graves tras un accidente de tráfico en A Coruña, pero la Justicia desestima su reclamación y concluye que no están relacionadas con el siniestro

ECONOMÍA

Descubre gratis cuánto vale tu

Descubre gratis cuánto vale tu casa: el nuevo portal del Notariado revela el precio real de mercado de las viviendas

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1 de este 24 octubre

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 24 de octubre

El mercado laboral bate récords con más de 22 millones de ocupados en el tercer trimestre, pero la tasa de paro aumenta hasta el 10,45%

DEPORTES

Lamine Yamal calienta el Clásico

Lamine Yamal calienta el Clásico entre Real Madrid y Barcelona: “Roban, se quejan...”

El Gobierno de Navarra, obligado a permitir la participación de Israel en el campeonato internacional de Trampolín ante las posibles sanciones

Previa de LaLiga: Real Sociedad vs Sevilla

La ATP abre las puertas del circuito de tenis a Arabia Saudí con un Masters 1000: el torneo comenzará a disputarse en 2028

Las otras dos ocasiones en las que el Tour de Francia empezó su recorrido en España