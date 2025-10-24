Las comunidades del PP abandonan el Consejo Interterritorial de Salud en plena crisis de los cribados de Andalucía

La ministra de Sanidad, Mónica García, atiende a los medios de comunicación al término del pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), en la sede de la Diputación General de Aragón, a 24 de octubre de 2025, en Zaragoza, Aragón (España). (Ramón Comet/Europa Press)

En la mañana de este viernes, estaba prevista la celebración del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) en Zaragoza, en el que se iba abordar, entre otras muchas cuestiones, la crisis de los cribados de Andalucía.

Sin embargo, pocos minutos después de haber comenzado la reunión, los consejeros de las comunidades gobernadas por el Partido Popular han abandonado la sesión. Fuentes del Ministerio de Sanidad denuncian que “el plantón se produce en plena crisis por las negligencias en los programas de cribados y la negativa del PP de entregar los datos, justo cuando el Ministerio de Sanidad iba a reiterar la obligación de las comunidades de enseñar la información”.

La ausencia de dichos consejeros ha impedido votar dos acuerdos de coordinación relacionados con este asunto: los previstos en los puntos 5c y 5d del orden del día. En ellos, se resolvería el reparto y la distribución territorial de créditos para financiar y consolidar la red europea de centros integrales que abordan el cáncer, y para el reforzamiento del sistema de vigilancia epidemiológica de esta enfermedad.

Ambos por importe de un millón de euros y con cargo al presupuesto de gastos del Ministerio en el ejercicio presupuestario de 2025. Esto, según señalan fuentes de Sanidad, es “una muestra de irresponsabilidad que bloquea recursos esenciales para la sanidad pública”.

El PP denuncia la utilización “partidista y sectaria” del CISNS

Desde la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid han señalado que tanto Fátima Matute, consejera autonómica de este territorio, como el resto de las comunidades del Partido Popular han abandonado el CISNS para “expresar su malestar ante todos los hechos que están aconteciendo en los últimos días”.

En un comunicado, han denunciado “la utilización partidista y sectaria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) por parte del Gobierno”: “Nunca, a lo largo de la historia de este órgano de coordinación, se había utilizado de manera tan ideológica y al servicio de los intereses del partido en el poder, situando las prioridades políticas por encima del buen funcionamiento del Sistema Nacional de Salud”.

Los consejeros de Sanidad del PP afirman que el CISNS ha derivado “en un instrumento de imposición y confrontación”, puesto que el Ministerio de Mónica García estaría actuando “de forma unilateral” y “autoritaria”, “rompiendo la esencia” de este órgano.

Con respecto a los cribados, desde el PP denuncian que se habrían manipulado los acuerdos adoptados por la Ponencia de Cribados en el mes de abril, ya que “el Ministerio aún no ha puesto a disposición de las Comunidades Autónomas la herramienta imprescindible para la gestión de los datos”.

Las comunidades del PP definen en su comunicado los programas de cribado de cáncer de mama como “un ejemplo de éxito del sistema sanitario y una herramienta fundamental en la prevención y detección precoz” y señalan que el Ministerio ha intentado “sacar rédito político de un asunto que debería ser un punto de unión y orgullo compartido”.

