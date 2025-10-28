España

La Policía detiene en Benalmádena a un hombre por violar a su cita de Tinder

Los agentes encontraron armas y simbología nazi en el domicilio del arrestado

Por Newsroom Infobae

Guardar
Vehículo de la Policía
Vehículo de la Policía Nacional(POLICÍA NACIONAL/Europa Press)

La Policía Nacional ha detenido en Benalmádena (Málaga) a una persona por presuntamente retener en su casa y violar a una joven a la que conoció en la aplicación de citas Tinder.

Fuentes de la investigación han indicado a EFE que los hechos ocurrieron en 11 de octubre sobre la ocho de la tarde hasta las doce del mediodía del siguiente día y durante el cautiverio supuestamente la violó en varias ocasiones.

Las versiones de ambos difieren radicalmente sobre lo sucedido en el inmueble, según ha adelantado este martes el Diario Sur, que precisa que el hombre niega los hechos y mantiene que fueron relaciones consentidas y la mujer asegura que fue violada y sufrió actos humillantes y degradantes.

La mujer ha presentado ante la Policía unos partes médicos en los que se refleja que podría haber sufrido una decena de mordiscos por todo el cuerpo y durante un registro domiciliario los agentes han encontrado una pistola y efectos de simbología nazi y de grupos radicales de extrema derecha.

*Información elaborada por EFE

Temas Relacionados

Agresiones sexualesViolencia contra las mujeresSucesosSucesos EspañaPolicía EspañaPolicía Nacional de EspañaMálagaAndalucíaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 1

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados ganadores del Super Once

El secreto de longevidad de Luis Zahera: “Mantener la cabeza clara y el cuerpo útil”

Entre las claves del éxito del actor se encuentra el deporte y una dieta de ayuno intermitente

El secreto de longevidad de

¿Es seguro comprar un Volvo de segunda mano? Un experto en automoción lo aclara

Alex Robbins destaca algunos puntos a tener en cuenta a la hora de adquirir un vehículo de ocasión

¿Es seguro comprar un Volvo

Feijóo pide a Junts que concrete su posición tras su ruptura con el PSOE: “Los socios del Gobierno están más incómodos”

Junts decidirá entre el miércoles y el jueves su postura a través de la votación de la militancia

Feijóo pide a Junts que

Calendario laboral 2026: estos son todos los días festivos y puentes del año

El BOE confirma todos los festivos nacionales y autonómicos, así como los puentes de los que disfrutarán los trabajadores y los días no laborables durante la celebración de Semana Santa o Navidad

Calendario laboral 2026: estos son
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo pide a Junts que

Feijóo pide a Junts que concrete su posición tras su ruptura con el PSOE: “Los socios del Gobierno están más incómodos”

Águilas imperiales, milanos reales y buitres negros: la Guardia Civil cierra la operación ‘Atrax’ con 665 animales muertos por veneno y caza ilegal

El PSOE pone al frente de la carrera electoral en Extremadura a Miguel Ángel Gallardo, procesado en el ‘caso David Sánchez’

Condenado un hombre por acosar a una trabajadora social de Cruz Roja: le envío 700 mails y fue a su oficina con música y una planta de corazones

Extremadura agita el calendario en territorio PP, pero los barones alejan el escenario de elecciones en Castilla y León y Aragón

ECONOMÍA

Resultados ganadores del Super Once

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 1

Calendario laboral 2026: estos son todos los días festivos y puentes del año

La pensión media de jubilación supera los 1.500 euros mensuales en octubre: un 4,3% más que hace un año

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Una comunidad de vecinos es condenada a reparar una terraza comunitaria por filtraciones en una plaza de garaje

DEPORTES

Dos maratones españolas se cuelan

Dos maratones españolas se cuelan entre las más impactantes del mundo: un estudio mide la impresión visual de los corredores

Fernando Alonso carga contra la FIA tras lo ocurrido en el GP de México: “Mira para otro lado”

Malas noticias para el Real Madrid de Xabi Alonso: Carvajal estará de baja de dos a tres meses por una lesión en la rodilla

La curiosa historia de Tsitsipas al ser confundido con un jugador del Atlético de Madrid e intentar negarlo: “Me guiñó un ojo y dijo: ‘Buen intento’”

Michael Jordan lanza un tiro libre por primera vez en años ante una cámara y confiesa que ha sido el más difícil: “Fue la canasta más gratificante”