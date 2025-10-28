La Policía detiene en Benalmádena a un hombre por violar a su cita de Tinder

Vehículo de la Policía Nacional(POLICÍA NACIONAL/Europa Press)

La Policía Nacional ha detenido en Benalmádena (Málaga) a una persona por presuntamente retener en su casa y violar a una joven a la que conoció en la aplicación de citas Tinder.

Fuentes de la investigación han indicado a EFE que los hechos ocurrieron en 11 de octubre sobre la ocho de la tarde hasta las doce del mediodía del siguiente día y durante el cautiverio supuestamente la violó en varias ocasiones.

Las versiones de ambos difieren radicalmente sobre lo sucedido en el inmueble, según ha adelantado este martes el Diario Sur, que precisa que el hombre niega los hechos y mantiene que fueron relaciones consentidas y la mujer asegura que fue violada y sufrió actos humillantes y degradantes.

La mujer ha presentado ante la Policía unos partes médicos en los que se refleja que podría haber sufrido una decena de mordiscos por todo el cuerpo y durante un registro domiciliario los agentes han encontrado una pistola y efectos de simbología nazi y de grupos radicales de extrema derecha.

*Información elaborada por EFE