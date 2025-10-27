La jueza cerca a Carlos Mazón y solicita sus llamadas el día de la DANA para conocer qué pasó en la reunión del Cecopi

El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón (Rober Solsona / Europa Press)

La jueza que investiga la tragedia de la DANA cerca a Carlos Mazón, presidente de la Generalitat valenciana. La magistrada de la causa, Nuria Ruiz Tobarra, ha solicitado este lunes a las Corts Valencianes el listado de las llamadas que Mazón realizó y recibió el día de la catástrofe del pasado 29 de octubre, que se saldó con 229 fallecidos. Las llamadas ya fueron enviadas por el Gobierno valenciano a la comisión de investigación abierta en el Parlamento autonómico. La magistrada da un día para que le remitan esta información.

“En el análisis en el proceso de toma de decisiones en el Cecopi del día 29 de octubre de 2024, y en el específico análisis del envío de la alerta a la población, resulta pertinente el estudio de las llamadas que pudieron cruzarse la investigada Salomé Pradas, a la sazón Consellera de Emergencias, y el President de la Generalitat Valenciana. Para la magistrada, “resulta igualmente preciso determinar y cuadrar los posibles comentarios que pudiera haber efectuado el President sobre cómo iba avanzando la reunión del Cecopi, qué información manejaban los que en ella participaban, y por qué se actuó del modo en que se hizo”. El Cecopi es el órgano de la Generalitat que gestionó la desgracia.

La decisión de la instructora llega una semana antes de que la periodista que comió con el presidente, Maribel Vilaplana, declare ante la magistrada de Catarroja como testigo, una condición que le obligará a decir la verdad sobre la comida que ambos mantuvieron en el c restaurante El Ventorro, que duró durante varias horas mientras el número de víctimas crecía. La instructora considera “pertinente” estas llamadas para analizar cómo evolucionó el Cecopi y el envío de la alerta, el mensaje masivo a móviles que remitió la Generalitat a las 20.11 horas.

La Audiencia Provincial de Valencia ya señaló el pasado 16 de octubre que Mazón “ostenta la máxima condición de la Generalitat [...] y puede impartir instrucciones a los miembros del Consell”. Además de que “tiene atribuidas funciones directivas y de coordinación”. La relación de llamadas que se solicita ya fue facilitada el pasado 15 de octubre por el Gobierno autonómico a la comisión de investigación. El listado no detalla la duración de las comunicaciones ni si las llamadas son entrantes o salientes. Tampoco recoge las no atendidas o perdidas. Y arranca a las 17.37 horas, cuando el presidente contactó por primera vez con la exconsejera Pradas, supuestamente desde el resra