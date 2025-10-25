Albert Pinto Pérez, declarado culpable de la tortura, agresión sexual y asesinato de Anna García: infligió más de 130 heridas a la víctima a lo largo de dos días

Albert Pinto Pérez, declarado culpable de la tortura, agresión sexual y asesinato de Anna García (Europa Press)

Entre el 19 y el 22 de septiembre de 2022, Albert Pintó Pérez torturó, agredió sexualmente y finalmente asesinó a Anna García Llobregat, una joven de 21 años, en el domicilio que ambos compartían en Campdevánol, en la comarca gerundense del Ripollès. El caso, marcado por la violencia extrema y la brutalidad de los hechos, ha provocado una fuerte conmoción social y ha derivado en uno de los juicios más duros celebrados ante la Audiencia de Girona.

Declarado culpable de asesinato, agresión sexual y maltrato

Según informa El Nacional.cat, el asesino introdujo a Anna García Llobregat en el consumo de drogas y mantenía un control riguroso sobre su vida cotidiana. Prohibía que se relacionara con sus amigas y ejercía violencia física y psicológica de forma continuada durante el último año de convivencia.

Anna García conoció a su asesino un año antes del crimen. Pinto Pérez, de 36 años - 15 más que ella - y residente en Campdevànol, contaba con antecedentes policiales antes de iniciar la relación. Fuentes próximas a la víctima señalan que Anna había cambiado de manera notable desde el inicio del vínculo: antes se mostraba alegre y no consumía alcohol, pero la dependencia emocional hacia Pinto Pérez fue incrementando tras su incorporación al círculo de drogas. El entorno de la joven describe una pérdida importante de peso y el aislamiento progresivo de sus amistades, resultado tanto del consumo como del control de su pareja, quien restringía sus movimientos y en ocasiones impedía que se reuniera con sus amigas. Diversas personas del círculo cercano pudieron presenciar comportamientos violentos en público, como tirones de brazo o espalda, episodios de insultos y peleas reiteradas.

Los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Igualdad, Ana Redondo, han presentado este miércoles un nuevo modelo de respuesta policial a la violencia de género, con nuevos indicadores en los formularios de valoración del riesgo y una mejor calibración de los algoritmos que determinan dichos niveles, para reducir el riesgo de error en la valoración realizada.

La víctima atravesaba una relación marcada por constantes rupturas y reconciliaciones, en un patrón típico de dependencia emocional. Durante ese año, Pinto Pérez la insultaba con frecuencia, la agredía y ejercía maltrato psicológico, según detalló el diario Ara. En los días previos al homicidio, Anna García tomó la decisión de iniciar un proceso de desintoxicación. Tenía agendada su primera cita en un centro especializado la misma semana en que fue asesinada, pero nunca pudo acudir, porque Albert la asesinó antes.

Según información de EFE, el Jurado Popular ha declarado culpable por unanimidad a Alberto Pinto Pérez - quien llevaba en prisión provisional desde el 21 de septiembre de 2022 - de los delitos de asesinato por alevosía y ensañamiento, agresión sexual con objeto peligroso y maltrato habitual en el ámbito del hogar. El acusado, de 39 años, fue considerado responsable de infligir más de 130 heridas a la víctima durante un periodo de casi dos días.

El tribunal, integrado por seis mujeres y tres hombres, consideró acreditados todos los delitos presentados por la acusación y apreció las agravantes de género y parentesco, descartando cualquier atenuante o eximente.

El fiscal pide 39 años de prisión permanente revisable

Durante el juicio, la defensa mantuvo que Alberto Pinto había sufrido un brote psicótico y solicitó la eximente completa, alegando que sus capacidades cognitivas y volitivas estaban anuladas o gravemente afectadas por el consumo de alcohol, drogas y medicamentos. Además, pidió una atenuante basada en su historial de toxicomanía. El jurado, sin embargo, rechazó estas versiones a la luz de los informes de las dos forenses que analizaron al procesado, quienes concluyeron que no padecía ningún trastorno mental ni había consumido sustancias en cantidades significativas.

El veredicto recoge que, desde la tarde del 19 hasta la mañana del 21 de septiembre de 2022, el acusado aprovechó la situación de indefensión de Anna García para someterla a torturas y violencia continuada. Los forenses identificaron heridas en 67 zonas diferentes del cuerpo, todas ellas en vida, resultado de golpes: fracturas en la nariz, manos y dientes, quemaduras de segundo grado producidas con un secador, presión ejercida en varias partes del cuerpo y agresiones sexuales con apuñalamiento vaginal y desgarro anal.

El jurado concluyó que el objetivo de los hechos era, según la sentencia citada por EFE, “demostrar el control y superioridad que ejercía sobre ella como mujer y como pareja la relegaba a un plano de subordinación”. Las forenses detallaron durante el juicio que, de acuerdo con los estudios científicos, “la motivación ante las heridas que presentaba en la zona vulvar y anal se hacen con intención de humillar, dominar y someter a la víctima, porque es una zona muy simbólica debido a que atenta directamente contra la sexualidad y reproducción de la víctima”.

Tras el veredicto, el fiscal Enrique Barata solicitó la prisión permanente revisable para el acusado por el asesinato, así como las penas máximas por la agresión sexual (quince años) y el maltrato habitual (tres años), una solicitud a la que se sumó la acusación particular. Por su parte, el abogado de la defensa, Fernando Oriente, reconoció los delitos y calificó los hechos como “tremendos, atroces, de un daño que escapa a nuestra comprensión racional, digno de una película de terror”, y pidió un total de 39 años de prisión, descartando la prisión permanente revisable.

El jurado también se opuso a la suspensión de la condena y al indulto, incluso si se cumplieran los requisitos legales. El de Alberto Pinto Pérez podría ser el primer caso en la provincia de Girona en el que la Audiencia dicte prisión permanente revisable por hechos de esta naturaleza.

El Ministerio de Igualdad eleva a 32 el número de mujeres asesinadas por violencia machista en 2025

El Ministerio de Igualdad ha confirmado que el número de mujeres víctimas de violencia machista en lo que va de 2025 asciende a 32, tras verificar el asesinato de una joven de 21 años presuntamente a manos de su pareja en la provincia de Madrid el pasado lunes. En este caso, existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor, según informó el Ministerio en un comunicado.

Con esta última confirmación, la cifra de mujeres asesinadas por violencia de género en 2025 llega a 32 y el total, desde 2003, alcanza las 1.327 víctimas. El número de menores huérfanos a causa de la violencia de género suma 17 en 2025 y 486 desde el año 2013.

El Ministerio de Igualdad recuerda que el teléfono 016, las consultas por email en 016-online@igualdad.gob.es, el canal de WhatsApp (600 000 016) y el chat online disponible en la web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana. En el 016 se ofrece información sobre recursos, derechos de las víctimas de violencia contra la mujer y asesoramiento jurídico de 8:00 a 22:00 horas, con atención en 53 idiomas y servicios adaptados a discapacidad.

Ante una emergencia, es posible llamar al 112, contactar con la Policía Nacional (091) o la Guardia Civil (062). Si realizar una llamada no es posible, la aplicación ALERTCOPS permite enviar una alerta con geolocalización a la policía. Estos canales están disponibles tanto para víctimas como para cualquier persona que tenga conocimiento o sospecha de un caso de violencia de género. El Ministerio subraya que “es un deber de toda la sociedad”.